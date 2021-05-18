Фрегат «Патрикий» – флагман чилийского флота Сегодня мне хочется рассказать об удивительной судьбе одного из русских кораблей, который за свою жизнь умудрился послужить под флагами различных государств, но всегда с честью выходил из передряг. Имя «Патрикий» было присвоено 44-пушечному парусному фрегату Русского императорского флота. В свое удивительное плавание корабль отправился 21 июня 1816 года из Архангельска, где и был построен. К созданию его причастен известный мастер-корабел Андрей Курочкин. На чтение: 2 минуты

Сегодня мне хочется рассказать об удивительной судьбе одного из русских кораблей, который за свою жизнь умудрился послужить под флагами различных государств, но всегда с честью выходил из передряг. Имя «Патрикий» было присвоено 44-пушечному парусному фрегату Русского императорского флота. В свое удивительное плавание корабль отправился 21 июня 1816 года из Архангельска, где и был построен. К созданию его причастен известный мастер-корабел Андрей Курочкин.

После спуска на воду корабль отправился к своему месту службы – в Кронштадт. И первоначально ничто не предвещало, что судьба фрегата будет мало похожа на судьбы других русских кораблей. По пути к месту службы корабль зашел во французский порт Кале, где забрал часть русских оккупационных войск.

Надо отметить, что «Патрикий» был сделан на совесть, чем и привлек внимание людей, знающих толк в корабельном деле. Его делали из отечественной лиственницы, которая практически не использовалась на западе, и по многим параметрам заметно превосходил «дубовые» британские суда.

Макет фрегата "Патрикий"

Источник: pinterst.ru

Коммерческая сделка

В начале XIX века начинается национально-освободительное движение в испанских колониях в Латинской Америке. Первыми заявили о своей независимости жители Чили. Испания и хотела бы помешать этому процессу, но сил у нее уже не было. Былая слава грозного испанского флота ушла в прошлое, о величии Непобедимой Армады вспоминали только историки. Для сдерживания освободительного движения нужен был флот. Флот на продажу был у Великобритании, но именно она и не хотела усиления Испании. Выход нашелся. И весьма неожиданный. Короля Испании Фердинанда к покупке русских кораблей уговаривал российский дипломат Татищев. Испанскому королю этот вариант очень понравился, и дело закрутилось. Началась конкретная переписка, и уже в октябре 1817 года эскадра, состоящая из 8 вымпелов, под руководством контр-адмирала Моллера покинула Ревель и 9 февраля 1818 года прибыла в Кадис.

Русский дипломат Д. Татищев

Источник: pinterst.ru

Сделка обошлась испанской казне в 13600 рублей ассигнациями, что составило 700 тысяч фунтов стерлингов. Все бы было хорошо, только состояние прибывших в Испанию кораблей было удручающим. Русский император решил загладить конфуз и добавил к проданным кораблям еще три фрегата, состояние которых было более удовлетворительным. Этот скандал в России долго замалчивали, вроде как стеснялись…

Судьбы проданных кораблей

Действительно, состояние кораблей вызывало беспокойство. Из четырех линейных кораблей только один смог выйти в океан, отправившись в Перу, но из-за пробоины был вынужден вернуться в Кадис. Чуть позже его вместе с другими тремя линейными кораблями пустили на слом. Фрегаты оказались получше – четыре из шести вышли в море. Два отправились на Кубу, где и благополучно затонули в 1822 году. Фрегат «Пронта», ранее носивший название «Поспешный», дошел до Америки и даже благополучно вернулся на родину, где его и разобрали в 1820 г.

Только один корабль – «Патрикий», получивший название «Регина Мария Изабель», – участвовал в боях, совершал дальние плавания.

Одиссея «Патрикия»

В мае 1818 фрегат был отправлен в Чили. Он сопровождал и защищал транспорты с солдатами. Солдаты были доставлены к месту дислокации, но их неорганизованные действия привели к тому, что прекрасно вооруженный корабль достался повстанцам. Его с триумфом доставили на рейд Вальпараисо, где «Патрикий» стал именоваться «О’Хиггинс». Капитаном корабля стал британский капитан 1-го ранга Томас Кокрейн, который перешел на службу к повстанцам.

«Патрикий» возглавил флот Чили, и уже в январе 1819 года была разгромлена испанская эскадра, а чуть позднее захвачен форт Коралл. Флот Чили разрастался, что способствовало окончательной победе революции в Чили и Перу. В 1823 году против президента выступили местные олигархи и церковь, и после изгнания руководства страны, уже новое правительство вновь переименовало нашего героя – теперь корабль носил имя «Мария Исабель». Сам Кокрейн отправился помогать Бразилии в борьбе за независимость от Португалии.

Новый поворот в судьбе «Патрикия» произошел в мае 1826 года. Чилийские власти продали корабль аргентинцам за 100 тысяч долларов США, и дальше он известен под именем «Буэнос-Айрес». Теперь «Патрикий» готовился стать флагманом аргентинского флота. Но к новому месту службы «Патрикий» и еще два корабля должны были пройти из Тихого в Атлантический океан, обогнув Южную Америку. К сожалению, этот рейс окончился трагически. Вблизи мыса Горн фрегат исчез.

"Патрикий-Буэнос Айрес"

Источник: pinterst.ru

В России не вспоминают об этом корабле, а вот в Чили память о нем бережно сохраняется до сих пор. В Музее военного и гражданского флота Чили целая экспозиция посвящена «Патрикию» («Буэнос-Айресу»). Там бережно сохраняется все, что связано с этим кораблем, в том числе и стол из кают-компании судна.

Наверное, если бы сделка Александра I и морского министра И. де Траверсе с испанским королем была более приличной, то и память о корабле была бы другой. Но в истории нет места сослагательному наклонению. Тем не менее «Патрикий» остается русским кораблем, и нам, потомкам, краснеть за него не приходится.