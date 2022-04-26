Facta non verba – Дела, не слова На чтение: 2 минуты

Очень мало говорят о том, что я делаю в качестве председателя Национального Движения Русофилов и поэтому я решил каждую неделю с сегодняшнего дня рассказывать о том, что делаю в этом своем качестве и о причинах, по которым делаю это.

Одна из задач НД Русофилов – сохранить историческую память об явлениях и событиях, так как сегодня времена сложны, есть новая интерпретация старых вещей – о некоторых забывают, других искажают, третьих из-за человеческого пренебрежения и безалаберности уничтожают. В отношении памятников мы работаем в трех направлениях – сохраняем, реставрируем и строим новые.

Только за 2014 г. мы открыли пять памятников, еще два находятся в процессе подготовки. В рабочей фазе находится один из моих любимых проектов – памятник акад. Дмитрию Лихачеву, о строительстве которого уже принято решение и СОС одобрил проект. Место, которое выделили в муниципалитете для него, находится на проспекте им. Дмитря Лихачева в районе Врыбница. Между географической и духовной концепцией должен быть синтез. Очень важно, чтобы выбрали правильное место для данного памятника. Нельзя всех свалить в центр города или раскидать их в случайные места, т.к. рискуем перенасытить среду. Но лично я и люди из НД Русофилов вокруг меня считаем, что в честь 15-летия со дня смерти акад. Лихачева, этого великого поклонника Болгари, уместно почтить его памятником. У нас уже есть рабочий архитектурный проект, обдумываем конструкции, озеленение, осветление. Проводим уже первые разговоры в связи со сбором средств.

Утвржденный проект памятника акад. Лихачеву

Другим предстоящим проектом является памятник-бюст Ивану Аксакову, где НД Русофилов работает совместно с Общеболгарским фондом им. Св. Георгия Победоносца и с Обществом объединенных болгар. Проект подарен русским акад. Николаем Кондрашкиным и предстоит его литье после того, как пройдут необходимые процедуры с муниципалитетом. Все еще ждем, пока специалисты, которые управляют городом, предложат нам подходящее место.

Те, которые внимательно следят за моей страницей в фейсбуке, информированы о том, что делаем с НД Русофилов в направлении „Память“. Здесь место поблагодарить инж. Георгию Николову, который ведет это направление и непрестанно ведет согласовательную корреспонденцию на всех уровнях, выбор проектов через комиссии, их выполнение, при том вполне на добровольных началах в качестве члена НД Русофилов.

Другой интересный проект, по которому мы работаем, это мемориал белогвардейцам в г. Шипка. Существуют две художественные идеи – пирамида или большой крест, где будут написаны имена пахароненых воинов.

Часть комплекса в г. Шипка

Другой токой монумент мы построили в г. Павел баня, который назван в честь великого Князя Павла, сына Александра II, рожденного в 1860 г. Во время Русско-турецкой войны он был молодым адъютантом. После Освобождения поселение было названо в его честь Павлом, а позже стало городом Павел баня. Мэр Станимир Радевски оказал нам огромное содействие, чтобы все это стало действительным. Проект уже готов, выделили хорошее место в центре города, прошел согласования со всеми муниципальными учреждениями, выяснены идейная часть проекта, конструктивный проект, технический проект, средства обеспечены. До завершения памятника осталось несколько месяцев.

Вместе с мэром города Нова Загора г-ном Николаем Грозевым мы построили памятник русским воинам, погибшим в Русско-турецкой войне у Новой Загоры.

19 июня с.г. в г. Златарица мы открыли памятную плиту генералу Александру Александровичу Пушкину, сыну знаменитого поэта Пушкина. Это памятный знак верности к истории. Мэр города Велико Тырново очень помог нам. Нужно, чтобы и спустя 100 лет знали, кто сражался за нас, кто прошел через эту землю, кто внес свой вклад в развитие Болгарии. Конечно, нельзя допустить перебора, нужно найти баланс.

27 февраля мы открыли плиту Драгану Цанкову. Это выдающийся государственный деятель, участник в Русско-турецкой войне. После ее окончания он создает новые правила государственности – семь раз был народным представителем, два раза – премьер-министром и раз – прдседателем Народного собрания. Он является одним из строителей современной Болгари. Был славянофилом на базе русофильства.