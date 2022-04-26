Если звезды гаснут, то это кому-нибудь нужно На чтение: 2 минуты

Целый спектакль разразился с арестом Кирилла Серебренникова, никогда еще на амбразуру не бросался столь широкой фронт известных персон. Даже присоединение Крыма проходило более спокойно, чем арест и обвинение в мошенничестве для современного режиссёра. И тут нужно понимать причины происходящего.

Что гей-лобби работает отменно можно даже лишний раз не говорить, своего будут отмазывать в любой ситуации, что прекрасно показывает данная история. Но ведь в данной ситуации участвуют далеко не все из «этих». Тогда в чем причина?

Арест и предъявление обвинения состоялись еще вчера утром и целые сутки наши современные «элиты» молчали. Что-то сказал Норштейн, что-то еще несколько «деятелей», но в целом было ощущение, что многие поняли серьёзность ситуации, даже сам Серебренников, судя по имеющимся кадрам, осознал, что влип по самые... Однако на первый суд с ходатайствами и для поддержки пришло достаточно много людей, который никак не связаны с Серебренниковым. Вопрос - зачем? Я понимаю коллег, я понимаю ценителей - но остальные? Понятно же, что провинциальный порно-экшн «в творчестве» Серебренникова ни с какой стороны не является гениальным, это трэш на один раз после бутылки чего-то крепкого. Люди в здравом уме не могут считать это хотя бы даже чем-то новым. Да и найдётся очень мало обычных зрителей, которые смогут про это творчество сказать что-то доброе, о всенародной любви тут явно не приходится говорить. Значит, знаменитости решили поддержать режиссёра за идею, но какую?

Попытка сделать из него борца с властью не выдерживает никакой критики, ибо все, что он делает, он делает на деньги налогоплательщиков, и, если ему что-то не дали сделать, то политика тут явно не причем.

Вторая версия - узник совести. То есть, оклеветали. Во-первых, точно этого знать никто не может, иначе надо было все 4 года держать над Серебренниковым свечку. Во-вторых, сомнений, что имело место воровство, никто не высказывает. А вот то, что руководитель не знает о воровстве подчинённых в таких масштабах в рамках небольшой организации - это смешно. Вопрос только - был в доле или все организовал?

То есть, все эти люди не почитатели мифического таланта Серебренникова, не оппозиционеры, не ревнители законности, не знакомые или коллеги по театральному цеху и даже не ЛГБТ-активисты, тогда что их привело? Тут две версии - либо все они так или иначе в доле и посадка одного ведёт к рискам для всех остальных и, как минимум, для всей системы, либо это просто пиар.

Именно по причине самопиара зам главного по яблочкам Эмилия Слабоумова, извините, Слабунова сегодня прокомментировала задержание Серебренникова травлей его и его театра. «Мы убеждены, что Серебренникова преследуют за искусство, которое идёт вразрез с мракобесной государственной политикой, все силы которой министр культуры Владимир Мединский направляет на создание исторических мифов и дешёвой пропаганды» - заявила председатель партии Яблоко. В Яблоко работают не дураки, не имея никакого политического веса, они строят свою политику на резонансе и громких темам, только так можно показать избирателям, что они живы. И бедного Мединского приплели сюда совсем не случайно, иначе кто бы их услышал? Заявление от имени партии увидело всего одно издание – «Столица на Онего». Вы слышали когда-нибудь такое? Вот он уровень. Реально же партии нет никакого дела до какого-то беспартийного режиссёра, это все чисто политика. А если в возню влезают такие люди, то вполне можно сделать вывод, что попиариться так решили и остальные. Тема явно одна из самых громких и есть шанс всего за два слова в поддержку попасть в кучу федеральных изданий. И ладно политиканша Слабунова, променявшая школу на политику, таким врать не стыдно, но что же наши мэтры - Миронов, Бондарчук, Табаков, Гармаш, Урин? Почему им не стыдно в этом участвовать? Они в силу своего опыта прекрасно могут отличить зерна от плевел и прекрасно знают стоимость «искусства» от Серебренникова. Но что-то заставляет их подписывать обращения в защиту не гения и не правдолюбца, а человека, которого обвиняют в тяжёлом преступлении и, судя по всему, с хорошей доказательной базой.

А в итоге получается гремучая смесь поддержки - заднеприводные, немного оппозиционеров, немного полузабатых и еще кого-то, наверняка, попросили. А реально людям до Серебренникова и его, извините, творчества, нет никому никакого дела. Хотя нет, есть. Знаю, что задержанию очень рады поклонники Виктора Цоя, на сьёмках о котором горе-режиссера и задержали. Просто из Цоя Серебренников лепил очередного гея, снимал о его близких отношениях с одним из друзей. Серебренников же кроме этой темы ничем другим не интересуется. Правда, в отличие от Нуриева он несколько, а точнее на 100% перебрал. А теперь сьемки явно под угрозой, что не может не радовать почитателей таланта Виктора Цоя. Гей Цой - это было бы реально очень больно.

В остальном нужно не забывать главного - вор должен сидеть.