Дзержинский как хозяйственник. К 100-летию НЭПа Феликс Эдмундович Дзержинский. Человек и монумент. Недавняя дискуссия по поводу памятника в центре Москвы показала, что широкая общественность помнит о «железном Феликсе» только как о первом руководителе Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. ВЧК - жестоком и безжалостном инструменте борьбы с «контрреволюцией» в ходе Красного Террора. Другая же часть его биографии - успешного хозяйственника, квалифицированного топ-менеджера, наркома железных дорог, организатора промышленности - почти никому не известна. Восстановить лакуны и пропуски в биографии Феликса Дзержинского вы сможете с помощью лекции помощника Президента РФ, председателя Российского Военно-Исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского. Посмотрите, чтобы узнать, почему при рождении Дзержинский получил двойное имя «Феликс-Щасны», то есть Феликс... На чтение: 1 минута

Феликс Эдмундович Дзержинский. Человек и монумент.

Недавняя дискуссия по поводу памятника в центре Москвы показала, что широкая общественность помнит о «железном Феликсе» только как о первом руководителе Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. ВЧК - жестоком и безжалостном инструменте борьбы с «контрреволюцией» в ходе Красного Террора.

Другая же часть его биографии - успешного хозяйственника, квалифицированного топ-менеджера, наркома железных дорог, организатора промышленности - почти никому не известна. Восстановить лакуны и пропуски в биографии Феликса Дзержинского вы сможете с помощью лекции помощника Президента РФ, председателя Российского Военно-Исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского. Посмотрите, чтобы узнать, почему при рождении Дзержинский получил двойное имя «Феликс-Щасны», то есть Феликс Счастливый? Какая связь между революционером, счетными машинками-арифмометрами и первым советским фотоаппаратом «ФЭД»? И тогда, вероятно, вам станет понятно, почему Дзержинский заслуживает хотя бы памятной доски на бывшем здании Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) на Ильинке.