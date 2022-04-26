Две войны с Японией На чтение: 2 минуты

Вышла из печати очередная книга серии «Военная история Российского государства» . Монография «Войны с Японией: от поражения к победе» готовилась по случаю сразу двух памятных дат: 110-летия окончания Русско-японской войны 1904-1915 гг. и 70-летия окончания Советско-японской войны 1945 г.

События, описанные в издании, объединяет не только география. Обеим этим войнам отечественная военная история до сих пор уделяла недостаточно внимания, особенно в материалах, рассчитанных на обычных, «рядовых» любителей российской истории.

Авторы монографии – действительный государственный советник РФ I класса, д.и.н., д.ю.н., профессор, вице-президент РАЕН, президент Ассоциации историков Второй мировой войны Владимир Антонович Золотарёв и ведущий научный сотрудник НИИ Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, кандидат военных наук, ветеран Института военной истории Юрий Фёдорович Соколов. Учёные подробно проанализировали события тех лет, изучив редкие архивные документы. Книга даёт возможность ретроспективно переосмыслить события двух войн, разнесённые во времени, сопоставить факты, выявить причины и оценить последствия трагических событий.

Русско-японская война 1904–1905 гг. явилась одним из крупнейших событий всемирной истории — первым жестоким вооруженным столкновением двух держав с участием массовых армий и применением разнообразной сухопутной и морской боевой техники и оружия. Она явилась, по существу, предвестницей двух мировых войн первой половины XX в.: воевали две страны, но в политических и экономических итогах войны были заинтересованы ведущие государства Запада — Великобритания, Германия, США, Франция. На основе исторических документов и материалов авторы раскрывают причины обострения международных противоречий в Дальневосточном регионе на рубеже XIX–XX вв. и перерастания их в войну.

В Русско-японской войне Россия, несмотря на массовый героизм матросов, солдат и офицеров, потерпела поражение, но получила серьёзный урок по ведению боевых действий на море и на суше, что, в свою очередь, стало почвой для развития отечественной военной науки. В 1945 году советское командование расставило все точки над «i», одержав над милитаристской Японией сокрушительную победу в кратчайшие сроки: Советско-японская война длилась менее четырёх недель. Маньчжурская стратегическая наступательная операция стала настоящим триумфом советского военного искусства, а имена принимавших участие в ней боевых командиров и рядовых воинов золотыми буквами вписаны в военную историю нашей Родины.

«Книга будет интересна самой разнообразной аудитории, – уверен председатель Главной редакционной коллегии проекта «Военная история Российского государства» Владимир Золотарёв. – Молодёжь, студенты проявляют к этой теме жгучий интерес. Это следствие страшнейшего информационного провала, образовавшегося в результате 1990-2000-х годов, когда не писалось ничего путного и издавалось много того, что можно назвать псевдонаукой или версиологией, в то время как возможность приблизиться к реальной картине даёт только глубокий сопоставительный анализ максимального количества документов».

«Выход научного труда «Войны с Японией» восполнит существенные пробелы в военной истории России и станет серьёзным вкладом в отечественную историографию. От имени Российского военно-исторического общества выражаю благодарность Институту экономических стратегий и Центру экономического развития и сертификации ИНЭС за организацию работ по изданию монографии и дальнейшее её распространение среди неравнодушных к отечественной истории читателей», – говорится в приветственном письме Российского военно-исторического общества партнёрам проекта.

«Незнание молодёжью отечественной истории – проблема комплексная. Я не слышал ни одного серьёзного, на экспертном уровне, обсуждения Русско-японской войны уже лет двадцать, – заявил в интервью порталу profiok.com историк и публицист Армен Гаспарян. – Тема так и не стала популярной, потому что вокруг неё огромное число мифов, а разбираться с ними никто не хочет. Вы удивитесь, но в школьном учебнике Русско-японская война занимает ровно две странички, из которых полторы относятся к крейсеру «Варяг». Неудивительно, что наши люди уже не очень понимают, что такое Курилы, что такое крейсер «Варяг», почему у нас до сих пор нет с Японией мирного договора, почему японцы до сих пор чего-то требуют и на каком основании Россия категорически не будет обсуждать этот вопрос».

«Тот факт, что в кризисное время тираж монографии «Войны с Японией: от поражения к победе» вышел из печати вовремя – не предновогоднее чудо, а результат совместных усилий рабочей группы и партнёров проекта. Часть адресатов получит книги ещё до каникул! – рассказал заместитель директора Центра экономического развития и сертификации ИНЭС (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов. – Людям свойственно мечтать, надеяться на лучшее и строить планы на будущее. Но нельзя забывать, что движение вперёд невозможно без анализа уроков прошлого, без органической связи с нашей историей, традициями и культурой. Мы очень рады, что у нас есть возможность участвовать в деле сохранения героической российской истории, противостоять её искажениям и фальсификации. И, конечно же, мы глубоко признательны всем, кто посчитал возможным и необходимым поддержать этот проект».

При желании вы можете получить бесплатно для вашего использования текст книги в формате .pdf. Для этого вам необходимо заполнить анкету и отправить ее вместе с запросом по адресу: history@profiok.com .