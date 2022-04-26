Два бойца На чтение: 1 минута

В январе 2015 г. в исполнительную дирекцию РВИО обратилась администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края с просьбой организовать и провести поисковые работы на месте гибели бойцов Красной Армии, погибших в ходе обороны города.

По имеющейся информации в августе 1942 г. двое красноармейцев отходили на окраину города и были настигнуты немецким передовым мотоциклетным дозором. В ходе погони их ранили из стрелкового оружия, а потом добили на месте. В течении нескольких дней немцы запрещали хоронить тела, но местные жители, улучшив момент, захоронили их. У одного из убитых, чье тело лучше сохранилось, ими были изъяты документы на имя Беднякова Николая Ивановича 1907 года рождения.

В последствии, в 80-е годы могила павших была обнаружена учителем местной школы, который со своими воспитанниками вел военно-мемориальную работу. Они списались с семьей красноармейца Беднякова Н.И. и провели архивную работу по определению его судьбы. Но со временем место захоронения опять было утеряно.

С 1 по 6 марта 2015 года РВИО совместно с военно-историческим центром РВИО по ЦФО провели поисковую экспедицию, в ходе которой, на окраине г.Железноводска на Северо-Западной стороне ограждения санатория «Кавказ», было обнаружено неучтенной санитарное захоронение двух бойцов Красной Армии.

В ходе эксгумации, с останками красноармейцев обнаружены остатки военной формы и снаряжения РККА образца 1935 года, личные вещи погибших и идентификационный (смертный) медальон со вкладышем маркировки войск НКВД на имя предположительно (данные уточняются и проверяются Чубарова (Чубакина) Степана Михайловича 1913 -15 – 19 года рождения уроженца: Алтайский край Чарышский р-н Маралихинский с/с село (Маралихино), призванного Сталинобадским РВК адрес семьи: г.Сталинабад (это Таджикская ССР) Пр.... ра.... станция п/я №32, Сталинабадским РВК.

По архивным данным в боях за город принимали участие части 278 стрелкового полка НКВД, а также сформированые группы защитников из выздоравливающих бойцов и командиров госпиталей, находящихся в г.Железноводске. В настоящее время информация уточняется.

Останки и личные вещи переданы для организации прощания и захоронения в военный комиссариат г.Железноводска.

Родственники Беднякова Н.И., две дочери и внуки оповещены. Захоронение должно состоятся в канун юбилея Победы.