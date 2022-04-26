DURA LEX, SED LEX или о пользе работы с источниками На чтение: 4 минуты

Бессмертное выражение древних, вынесенное в заголовок, «Закон суров, но это закон» пришло мне на ум в связи, как говорят юристы, «со вновь открывшимися обстоятельствами». По весне мы со многими из вас стали не только свидетелями, но и активными участниками развернувшейся битвы за спасение УМК ряда ведущих издательств страны, прежде всего «Баласса», не вошедших в проект приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», выложенного для всенародного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения,

В полемическом материале «Бывали хуже времена, но не было подлей» на нашем портале мы поставили под сомнение компетентность чиновников министерства, исключивших по формальному процедурному поводу из проекта федерального перечня УМК по истории и обществознанию ОС «Школа 2100» (издательство «Баласс»), несмотря на итоги конкурса на лучший учебник истории России, проведенного на финише 2013 г. экспертным сообществом нашего портала – там УМК «Баласса» вошли в тройку призеров по всем классам, с 6 по 11-ый.

Развернулась поистине титаническая битва с чиновничьим миром. Мы голосовали под петицией в защиту «Школы 2100» на различных сайтах, собрали тысячи подписей, отправили гневные письма всем руководителям страны – от Президента РФ В.В. Путина до не слышавшего народ министра образования и науки Д.В. Ливанова.

Как в юмореске Бориса Розина «Переписка жильцов с начальником ЖЭКа», в которой герои юморески жалуются во все возможные инстанции, вплоть до Генерального секретаря ООН, на протекающую в их доме трубу, а ответ получают только от начальника своего ЖЭКа, на все наши обращения первым лицам государства ответ приходил за подписью одного чиновника - заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки господина П.А. Сергоманова. Вот знаковая цитата.

Источник № 1 – из официального ответа автору Министерства образования и науки РФ от 17.04.2014 г. за № 08-ПГ-МОН-10571.

«Помимо учебников в образовательном процессе, могут использоваться

учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях (утверждён приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 13 января 201 1 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16).

Издательство ≪БАЛАСС≫ включено в указанный перечень,

Дополнительно обращаем внимание, что организации, осуществляющие

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные ранее, в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, но не более 5 лет».

Мнение исторического сообщества было проигнорировано – не стану акцентировать внимание на нравственном облике профильного министра господина Д.В. Ливанова, посчитавшего авторов всех писем в свой адрес компьютерными ботами – этому был посвящен материал в моём блоге « О времена! О нравы!».

В итоге 31 марта 2014 г. исполняющая обязанности Министра образования и науки РФ Н.В. Третьяк подписала приказ № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», возложив контроль за его исполнением на саму себя, поскольку госпожа Н.В. Третьяк занимает должность первого заместителя Министра образования и науки РФ.

Источник № 2 - приказ № 253 министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Минобрнауки по ссылке:

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/news/4136

По традиции все аналогичные приказы Минобрнауки, утверждавшие Федеральный перечень учебников, регистрировались в Министерстве юстиции РФ и вступали в законную силу после официальной публикации. Вот и в этот раз Минобрнауки отправило свой уже приказ № 253 от 31.03.2014 г. в Минюст.

В нашей стране существует некоммерческая организация «Ассоциация издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник». Её директор Б.А. Кузнецов написал «Заявление в министерство юстиции Российской Федерации «О нарушении Министерством образования и науки Российской Федерации действующих норм права, ущемлении прав организаций и граждан, нарушении антикоррупционных условий при подготовке проекта приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Ассоциация издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник» просила Министерство юстиции Российской Федерации не регистрировать приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», находящийся на рассмотрении в Минюсте России, а также предпринять надлежащие меры для устранения противоречий положений приказа № 1047 от 5 сентября 2013 г. с действующим законодательством.

Источник № 2 – текст заявления Б.А. Кузнецова в Министерство юстиции Российской Федерации:

С полным текстом документа

можно ознакомиться на сайте издательства «Мнемозина» по ссылке:

http://www.mnemozina.ru/files/FP/kuznecov.pdf

Министерство юстиции показало свою принципиальность и не зарегистрировало злополучный приказ Минобрнауки. Он возвратился в ведомство без рассмотрения. Однозначный вывод Минюста: «Приказ не может применяться на практике в качестве нормативно-правового акта». Почему? – спросите вы. Цитирую ответ за подписью заместителя директора Департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста РФ господина С.В. Морозова: «В настоящее время действующим законодательством Российской Федерации, в частности, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 466 , компетенция на ежегодное утверждение на основе экспертизы федерального перечня учебников, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях Министерству образования и науки Российской Федерации не предоставлена ».

Источник № 3 – официальный ответ Министерства юстиции РФ директору Ассоциации «Российский учебник» Б.А. Кузнецову (№ 01-48170/14 от 02.06.2014)

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте издательства «Баласс» по ссылке:

http://www.school2100.ru/school2100/news/element/36025

Итак, Минобрнауки не имеет полномочий на создание Федерального перечня учебников, но издает приказ о его утверждении, т.е. превышает свои полномочия. Приказ рассылается на места, в региональные и муниципальные органы управления образованием, и начинается рьяно исполняться нижестоящими по отношению к федеральному министерству чиновниками – их логика проста и понятна: приказы начальства не обсуждаются, а исполняются…

Источник № 4. Уголовный Кодекс РФ:

Статья 286. Превышение должностных полномочий

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 30] [Статья 286]

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ»:

http://www.zakonrf.info/uk/286/

Я не юрист ни по базовому высшему образованию, ни по должности. Поэтому делать вывод о степени виновности в содеянном «лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации», в данном конкретном случае это первый заместитель министра образования и науки РФ уважаемая госпожа Н.В. Третьяк, подписавшая заведомо противоречащий федеральному законодательству приказ № 253 от 31.03.2014, понятно, должны те, кому это положено по закону – сотрудники Генеральной прокуратуры РФ.

Источник № 5 - Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (редакция от 23.07.2013) "О прокуратуре Российской Федерации"

Документ действующий:

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Источник: портал «Судебные и нормативные акты РФ»:

http://sudact.ru/law/doc/IFVuF2hWB7YZ/001/?utm_campaign=sudact&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=49

Источник № 6. Конституция РФ:

Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Источник: Российская газета: http://www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html

Мы учим школьников и студентов умению работать с источниками. Создаем многочисленные памятки, алгоритмы работы с документами. «Прочитайте документ и определите его характер (официальный документ, газетная хроника, мемуары, письмо, записки очевидца, дневник). 2. Установите происхождение документа, время его создания, его полноту (целиком или фрагмент). 3. Определите основное содержание документа, ключевые слова, выделите главные события, действующих лиц. 4. Найдите в документе основные акценты автора. Чьи взгляды он представляет? Какова компетентность автора в описываемых событиях (возможно ли определить его профессию, образование, статус)», - цитирую в данном случае учителя истории МБОУ «Гимназия г. Ливны Орловской области» Т.Ю. Полетаеву ( http://gimnasist.ucoz.ru/blog/uchis_uchitsja_pamjatka_dlja_raboty_s_istochnikom/2012-01-16-45 )

После публикации злополучного приказа № 253 Минобрнауки в школах страны сложилась парадоксальная ситуация. Местные органы управления образованием не дают детям возможности завершить обучение по нужным УМК прежде всего в выпускных классах – 4-х, 9-х, 11-х – там, где учебники нужно обязательно приобретать и нет возможности использовать уже имеющиеся, поскольку для выпускных классов они всегда приобретались накануне начала нового учебного года. Довод чиновников на местах: учебник, например, обществознания для 9 класса издательства «Баласс», не включен в Федеральный перечень, переходите на другую линию… В голову чиновников ведь не придет крамольная мысль, что их старшие браться и сестры с Тверской улицы Москвы (головной офис Минобрнауки находится там) просто не знают действующее законодательство… Но незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение.

P.S.

Надеюсь, что с приведенными в материале источниками смогут разобраться не только эксперты и пользователи нашего портала, но и работники Генеральной прокуратуры РФ, а спустя отведенное по закону время мы сможем в комментариях к моему выступлению в качестве источника № 7 процитировать официальный ответ Генеральной прокуратуры, восстановившей «существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Нарушать закон в стране нельзя никому – ни дворнику, ни исполняющему обязанности министра образования и науки РФ. Ученики должны учиться, а учителя работать по учебникам, которые соответствуют ФГОСу, а не личным симпатиям или антипатиям чиновников Минобрнауки, превышающим свои должностные полномочия.