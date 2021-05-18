Долг памяти Научный директор РВИО Михаил Мягков — о Курской битве и ее отражении в искусстве 75 лет назад летом 1943 года под Курском произошло одно из решающих и судьбоносных сражений Великой Отечественной войны — Курская битва. Это гигантское событие, исход которого оказал влияние на весь ход Второй мировой. Но насколько полно оно отражено в кинематографе и литературе? Достаточно ли наша молодежь сегодня знает о Курской дуге? Историки считают, что если рассматривать Сталинградскую битву как главное событие коренного перелома в войне, то на Курской дуге и битве за Днепр произошло его завершение. Гитлеровская стратегия наступления провалилась. Но в отличие от Сталинграда и Москвы о Курской дуге не... На чтение: 1 минута

Научный директор РВИО Михаил Мягков — о Курской битве и ее отражении в искусстве

75 лет назад летом 1943 года под Курском произошло одно из решающих и судьбоносных сражений Великой Отечественной войны — Курская битва. Это гигантское событие, исход которого оказал влияние на весь ход Второй мировой. Но насколько полно оно отражено в кинематографе и литературе? Достаточно ли наша молодежь сегодня знает о Курской дуге?

Историки считают, что если рассматривать Сталинградскую битву как главное событие коренного перелома в войне, то на Курской дуге и битве за Днепр произошло его завершение. Гитлеровская стратегия наступления провалилась. Но в отличие от Сталинграда и Москвы о Курской дуге не так много напоминаний в художественных произведениях, особенно в современных.

Свое отражение Курская битва нашла в основном в научной и мемуарной литературе. В 1960–1970-х были изданы фундаментальные труды, в которых были главы, посвященные этому сражению. Непосредственные участники боевых действий писали воспоминания о Курской дуге. Миллионными тиражами издавались мемуары полководцев — Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева. А к 70-летию нашей Победы авторский коллектив под руководством генерала Владимира Золотарева выпустил новый труд «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», где события в период Курской битвы раскрываются в том числе на основе новых недавно открытых в архивах документов.

Одной из самых интересных книг, где затрагиваются события 1943 года на Огненной дуге, на мой взгляд, стала работа Константина Симонова «Разные дни войны. Дневник писателя». Он был на фронте в качестве военного корреспондента, своими глазами видел, с какой ожесточенностью наступали немцы летом 1943 года.

По воспоминаниям участников сражений, земля гудела, стояли страшнейший рев от орудийного огня и скрежет от разрывающегося металла, плавилась броня. На одном только участке нашей обороны в районе Соборовского поля (северный фас Курской дуги), звание Героев Советского Союза получили более тридцати наших воинов. О каждом подвиге могла быть написана книга или снят фильм.

Масштабную картину сражения под Курском представил зрителям в свое время режиссер Юрий Озеров в киноэпопее «Освобождение». Первый фильм «Огненная дуга» (1968) как раз рассказывал о кровопролитных боях летом 1943 года. Для съемок привлекали войска и технику. Современные историки могут до хрипоты спорить о том, насколько сценарий сопоставим с реальными событиями, но для обычного зрителя главным остается канва событий на экране, общий дух и трагизм истории.

В нынешних картинах больше внимания уделяется психологическим моментам, ранее неизвестным деталям операций, боевых действий. Но есть некая закономерность: как бы технологичны ни были современные картины, все-таки фильмы о войне, снятые теми, кто видел войну своими глазами, более правдоподобны. Они трогают за душу.

Чтобы в прокате фильм о войне мог тягаться с американскими блокбастерами и комедиями, нужно создавать сильные, пронзительные и правдивые картины с лучшими отечественными актерами. Фильмы о войне, героизме, верности Родине, преданности долгу — на все времена. У них долгая судьба. Такое кино будут смотреть наши дети и внуки.

Автор — научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН

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