Доктор в космосе: история самого «марсианского» рекорда В 1995 году российский врач и космонавт Валерий Поляков установил мировой рекорд непрерывного пребывания в космосе. Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов. За время полета Валерия Полякова «Мир» преодолел расстояние в 280 миллионов километров – примерно столько же потребовалось бы для экспедиции на Марс. На чтение: 2 минуты

В 1995 году российский врач и космонавт Валерий Поляков установил мировой рекорд непрерывного пребывания в космосе. Он жил и работал на орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов. За время полета Валерия Полякова «Мир» преодолел расстояние в 280 миллионов километров – примерно столько же потребовалось бы для экспедиции на Марс.

Первый полет

Будущий космонавт родился в 1942 году в Туле. После окончания школы он решил стать врачом и поступил в Медицинский университет имени И.М. Сеченова. Со временем Валерий Поляков начал мечтать о покорении космического пространства, однако сомневался, возьмут ли на борт корабля доктора. Положительный ответ на этот вопрос он получил в 1964 году, когда с Байконура стартовал многоместный «Восход-1», в составе экипажа которого оказался первый в мире врач-космонавт Борис Егоров. Полет длился сутки: за это время доктор успел проверить, как меняется работа сердца, легких и головного мозга его коллег. Вдохновившись примером Бориса Егорова, спустя пять лет Валерий Поляков подал заявление в отряд космонавтов, успешно прошел медкомиссию и начал спецподготовку. В 1972 году Госкомиссия по отбору космонавтов рекомендовала Полякова для зачисления от Института медико-биологических проблем. Правда, первого полета ему пришлось ждать целых шестнадцать лет, хотя с 1980 по 1988 годы именно Валерий Владимирович возглавлял отряд космонавтов-исследователей.

2. Космонавт Сергей Крикалев измеряет пульс Валерия Полякова во время эксперимента на станции «Мир». 1989 год.

Источник: vesvks.ru

Впервые Валерий Поляков отправился на орбиту 29 августа 1988 года. Он занимался медико-биологическими исследованиями, наблюдая, как длительное пребывание в космосе может повлиять на здоровье и работоспособность человека. Бывали порой и забавные случаи, связанные со страстью Полякова к кулинарии. Коллеги отмечали, что доктору очень нравился космический рацион: когда кто-то из коллег критиковал еду в тюбике, Валерий Владимирович всегда возражал и шутил, дескать, только для того и летит, чтобы питаться здесь вкусными и полезными продуктами. Однажды он и вовсе приготовил для космонавтов сюрприз. Пока два члена экипажа работали в открытом космосе, Валерий Поляков на станции соорудил настоящий торт: развел творог с орехами, покрошил туда медовую коврижку, добавил немного сока и положил массу в холодильник, а затем пригласил товарищей на необычное чаепитие. В 1989 году Валерий Поляков, Александр Волков и Сергей Крикалев успешно приземлились на корабле «Союз ТМ-7». Этот полет продлился для Валерия Полякова 240 суток. Впереди была амбициозная цель – увеличить срок своего пребывания в космосе более чем в полтора раза.

Мировой рекорд

Второй космический полет Валерий Поляков совершил на корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир». Экспедиция началась 8 января 1994 года и продлилась 437 суток 18 часов по инициативе самого врача. Валерий Владимирович понимал, что сложности неизбежны – ведь до него никто из космонавтов не решался на столь длительный эксперимент. Основной целью доктора было доказать, что при качественном медицинском обеспечении и должной физической подготовке человек сможет работать в невесомости и противостоять всем негативным факторам даже на протяжении такого внушительного срока. Не обошлось без чрезвычайных ситуаций: 11 октября 1994 года экипаж станции «Мир» проснулся от звука сигнализации. После отказа энергетической системы случилась проблема в работе механизмов, отвечающих за ориентацию станции в космосе. Они стремительно теряли скорость вращения. Пульты управления тоже перестали работать, и связь с Центром управления полетами была прервана. Из-за постепенного отказа приборов жизнеобеспечения на обесточенной станции космонавтам было тяжело дышать, и, окруженные облаком углекислого газа, они жгли специальные кислородные шашки. К счастью, восстановить системы станции удалось, никто не пострадал.

3. Валерий Поляков производит забор крови для медицинских исследований.

Источник: phys.org

Что касается работы Валерия Полякова, то она в первую очередь была связана с медицинскими исследованиями состояния космонавтов. Во время самого длительного полета доктор смог выработать систему, которая значительно улучшала качество сна на орбитальной станции. По его мнению, причинами нарушения сна являлись десинхронизация дня и ночи из-за смены света и тени каждые 45 минут на вращающейся станции, а также неудобная шумовая обстановка и отсутствие «традиционного» спального места в условиях невесомости. Валерий Поляков предложил с помощью каната на высоте 25-30 см фиксировать спальный мешок к полу модуля, чтобы создавать привычные ориентиры «пол – потолок – стены», а для снижения уровня шума во время сна всегда использовать беруши. Простые, но полезные рекомендации действительно помогли космонавтам полноценно отдыхать в нестандартной обстановке. Не менее важным оказался процесс возвращения домой, а точнее – реабилитация после рекордного полета. Валерий Поляков на себе испытал и доказал эффективность программы поддержания здоровья космонавтов, а по завершении экспедиции опубликовал более пятидесяти научных работ, посвященных космической медицине.

4. Орбитальная станция «Мир».

Источник: ruxpert.ru

Дорога на Марс открыта?

Находясь на станции «Мир», Валерий Поляков следовал программе Института медико-биологических проблем. На орбите располагалась лаборатория, где доктор не только мог проводить и фиксировать результаты экспериментов, но и повышать уровень физподготовки. Сам Валерий Владимирович регулярно выполнял сложные упражнения, принимал ультрафиолетовые ванны, придерживался особого режима питания, а также носил специальные костюмы «Чибис» и «Пингвин» (они создают тяги для скелета и провоцируют отток крови к ногам). Во время длительного полета мышцы космонавтов могут слабеть настолько, что способность к нагрузкам падает почти вполовину, вследствие чего на Земле человек с трудом выполняет самые легкие задачи. Чтобы этого не произошло, Валерий Поляков ежедневно проводил двухчасовые тренировки и призывал товарищей следовать его примеру. В течение 437 дней полета доктор отслеживал изменения иммунной системы человека и активность головного мозга. В общей сложности Поляков провел около 600 экспериментов. За полтора года на орбите Валерий Владимирович получил облучение в 15 рентген и высказал уверенность, что в экспедиции до Марса и обратно доза получилась бы такой же. Космонавт считает свой личный эксперимент живым доказательством того, что полет на «красную планету» реален и вполне безопасен.

5. Тренировки в космосе.

Источник: mk.ru

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