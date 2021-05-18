Дочь Михаила Калашникова прокомментировала ошибку скульптора в памятнике ее отцу
Дочь конструктора Михаила Калашникова — Елена Калашникова — прокомментировала ошибку, которую допустил скульптор Салават Щербаков при изготовлении памятника создателю АК. Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на памятнике изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Дочь Калашникова заявила The Insider, что знает об ошибке, но не переживает, потому что ее скоро исправят. «Не ошибаются только те, кто ничего не делают», — пояснила она свою позицию. Напомним, ранее скульптор памятника Салават Щербаков заявил, что готов исправить ошибку, если ее «докажут». «Пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — заявил Щербаков....
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Дочь конструктора Михаила Калашникова — Елена Калашникова — прокомментировала ошибку, которую допустил скульптор Салават Щербаков при изготовлении памятника создателю АК. Ранее историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на памятнике изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.
Дочь Калашникова заявила The Insider, что знает об ошибке, но не переживает, потому что ее скоро исправят. «Не ошибаются только те, кто ничего не делают», — пояснила она свою позицию.
Напомним, ранее скульптор памятника Салават Щербаков заявил, что готов исправить ошибку, если ее «докажут». «Пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — заявил Щербаков. Однако исполнительный директор Российского военно-исторического общества, которое и выступило заказчиком памятника, Владислав Кононов заявил, что чертеж уберут с постамента.
«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали», — заявил Кононов.
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