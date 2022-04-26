Дно российской журналистики На чтение: 2 минуты

На небосклоне отечественной псевдожурналистики зажглась новая «звезда» – малоизвестное издание «Дейлишторм».

Оно на первых порах только тем и занимается, что будто Моська из басни Крылова лает на всех подряд, даже на российские власти. Что ж, хочешь сойти за умненького – критикуй всех подряд, это еще Тургенев в свое время написал. Только есть критика, а есть критиканство, ничего объективного и конструктивного, и стало быть полезного в себе не несущее. Да и критиковать принято умело, аргументированно, обоснованно, и не переходя грань допустимого. Но псевдоСМИ под названием «Дейлишторм» еще и потому «псевдо», что нарушает даже эти очевидные каноны.

На днях в издании вышла заметка о российском кинопрокате. В материале автор, некий Кирилл Шамсутдинов, пытается обвинить Министра культуры Владимира Мединского, что выручка кинотеатров якобы снизилась. Однако по факту писака ищет грязь там, где ее нет и в результате вместе со своим работодателем садится в лужу.

К примеру, Шамсутдинов уже подсчитывает киновыручку июля и сравнивает ее с прежними годами. Но, во-первых, не ясно, из каких это пальцев тот высосал такие данные. Во-вторых, беглый взгляд на календарь – и какая неожиданность! – июль 2018 года даже не перевалил экватор. И нет ничего удивительного, что за одну неделю бизнесмены обычно зарабатывают меньше, чем за целый месяц… Говорить о том, насколько глупо оперировать такой статистикой, насколько мерзко употреблять слова типа «обрушился», да еще и читателей, если они есть, в такой ситуации держать за дураков, просто излишне…

Можно, впрочем, посчитать, что в издании экономят на корректоре, поскольку в сознании автора «июль» мог вполне именоваться «июнем», да и опечатки невооруженным взглядом обнаружились и в других местах текста… Но в таком случае это только подтверждает низкий уровень издания и работающих в нем псевдописак: стало быть, им совсем не до качества своей работы – им лишь бы побольше урвать

Да и вообще вызывает вопросы общая паника, которую пытается посеять автор относительно летнего затишья в кино. Это в традиционный-то сезон отпусков, дач и детских лагерей! Ну, представьте, как если бы в январе вы сетовали, что у вас на дачном участке не растут тюльпаны. Если вы действительно стали бы на это жаловаться, то добро пожаловать в читатели, а может даже и в авторы «Дейлишторма»!

Наконец автор при помощи неназванных экспертов (что как правило на самом деле указывает на их невысокий уровень) пытается выяснить, оказал ли влияние на прокат кинофильмов Чемпионат мира по футболу и успешное выступление российской сборной. Один из неведомых собеседников не говорит ни «да», ни «нет» (и уже становится непонятно, зачем его тогда привлекли) но задается вопросом, дескать, «если футбол в субботу, то почему бы не сходить в кино в воскресенье».

Что ж, все это только подтверждает непрофессионализм и экспертов, и берущего у них интервью автора. Ведь на самом деле поход на футбол, что на стадион, что в спортбар, и необязательно на игры Чемпионата мира связан с расходами. И понести их дважды за два дня как минимум неразумно для здравомыслящего человека.

Венчает материал откровенная ложь о Владимире Мединском. Автор даже признает успех свежих отечественных фильмов – «Лед», «Движение вверх», «Тренер», «Собибор», «Танки» – но при этом продолжает сомневаться в достижениях министра как эффективного управленца. Но злонамеренно забывает две важнейшие вещи. Первая – все эти фильмы появились именно в то время, когда министром стал Мединский. Вторая – все опросы общественного мнения говорят о том, что именно при нынешнем министре культуры россияне повалили в кино – и притом в первую очередь на отечественные фильмы! До Мединского никому из министров не удавалось ни выпустить в прокат столько качественных кинохитов, ни привлечь на них в кинотеатры миллионы зрителей!

Завершается очерк Кирилла Шамсутдинова совершенно одиозно – сравнением посещения кинотеатров с героиновой зависимостью. Неужто знаток? В любом случае, это финальная точка в вопросе о том, адекватны ли авторы издания, редакция в целом и сотрудничающие с ними эксперты! Казалось, «Дейлишторм» потерпел крушение в информационном шторме и достиг дна – но тут снизу постучал Шамсутдинов...

Судя по всему, владельцы издания получили заказ против министра от иностранных владельцев кинобизнеса, с которыми у Мединского, поборника российской государственности, давняя патриотическая война. Не зря же автор так переживает по поводу того, что американские фильмы теряют кассу! Но продажные журналюги захотели захапать побольше, и на исполнителях заказа сэкономили. В итоге вброс отработан довольно некачественно, если не сказать примитивно… В этой ситуации остается только удивляться, какие же бездонные карманы у врагов России, и как же они ненавидят нашу страну, если готовы проплачивать такую ересь!