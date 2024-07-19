Дни памяти русских воинов в Советске (Тильзите) как традиция государственности, целостности и величия России Дни памяти русских воинов в Советске (Тильзите) как традиция государственности, целостности и величия России На чтение: 4 минуты

В.А. Шахов

Дни памяти русских воинов в Советске (Тильзите) как традиция государственности, целостности и величия России

Аннотация В статье описан опыт общественной инициативы в реализации мемориальной программы «Дни памяти русских воинов» по увековечению памяти погибших русских солдат, захороненных на мемориальном комплексе Первой мировой войны в городе Советске Калининградской области. Подчеркивается историческая важность данной акции, ее патриотическая значимость для молодого поколения, признание и закрепление российской духовности на самом западном ее рубеже.

Ключевые слова Патриотическое воспитание, мемориал, общественная инициатива, социокультурная память, историческая память.

Vyacheslav A. Shakhov

Memorial days for Russian soldiers in Sovetsk (Tilsit) as a Tradition of Statehood, Integrity and Greatness of Russia

Abstract The article describes the experience of public initiatives in the implementation of the program "Memorial days for Russian soldiers" to perpetuate the memory of the dead Russian soldiers buried at the memorial complex of the First World War in Sovetsk, Kaliningrad region. It emphasizes the historical importance of this event, its patriotic significance for the young generation, the recognition and strengthening of Russian spirituality at its most western boundary.

Key words Patriotic education, memorial, public initiative, socio-cultural memory, historical memory.

XIX век — если под веком понимать систему взглядов, представлений, умонастроений и нравственных ценностей — не закончился 1 января 1901 года. Он закончился в 1914 году. Тогда же, если пользоваться вышеуказанным подходом, начался XX век. В сущности, все конфликты в этом веке берут свое начало в этой Первой мировой войне. Она убила оптимизм XIX века и породила свойственные XX веку жажду наслаждений, цинизм, тревогу, страх и нигилизм.

В августовские дни 1914 года никто не предполагал, что война положит конец одной из эпох европейской истории.

Молчаливым свидетелем истории поражения русских войск является мост королевы Луизы через реку Неман в Тильзите. В конце августа 1914 года по мосту королевы Луизы в Тильзит — согласно планам русского командования — должна была войти группа войск из 1-й армии генерала Ранненкампфа. И, чтобы затруднить русским вступление в город, военное командование приняло решение взорвать мост. Из Кенигсберга сообщалось, что вышел пароход с взрывными средствами и через два часа будет в Тильзите. Но к вечеру поступило новое сообщение, что взрыв отменен. А пароход уже был в пути. Обер-бургомистру Полю пришлось принять срочные меры по предотвращению взрыва. Это удалось. Офицер прибывшей команды подрывников настаивал на выполнении приказа, но после четырех часов переговоров из Кенигсберга прибыло сообщение об отмене взрыва.

Русские войска вскоре были вынуждены покинуть территорию Восточной Пруссии. В то время, когда 2-й русская армия генерала Самсонова, наступавшая с юга, в последних числах августа давала решительный бой и погибала в историческом районе Грюнвальда, 1 -я армия практически бездействовала. Потрясенный тем, что начавшийся победоносно марш 2-й армии в два-три дня превратился в полное поражение, ее командующий генерал Самсонов застрелился. Теперь уже и 1-я русская армия, которая имела все шансы взять Кенигсберг, но не сделала этого, должна была отступать. В Тильзите общественное мнение было однозначно: чтобы не дать русским войскам отойти за Неман, нужно взорвать мост королевы Луизы. Однако немецкое командование заставило русских принять 13 сентября 1914 года смертельный бой на западной окраине города — и мост был спасен.

Во время Первой мировой войны в Восточной Пруссии оказалось много военнопленных. Они работали у богатых немецких крестьян, на предприятиях, на строительстве дорог. Группа русских казаков-военнопленных проживала в Рагните (ныне г. Неман — В.Ш. ). Другие работали на кирпичном заводе недалеко от нынешнего поселка Ржевское. По воскресным дням для этих людей в лютеранской тильзитской Ландкирхе устраивались православные богослужения — службу проводил православный священник. И со всей округи пешком шли русские солдаты, чтобы не только помолиться, но и родину свою вспомнить.

Но многие из них больше своей родины не увидели — они умерли на чужбине, и только на кладбищах надгробные камни с русскими фамилиями, написанные латинскими буквами, напоминают о нелегкой судьбе наших соотечественников. На этих камнях можно увидеть даты смерти, намного отодви­нутые от военных действий в Восточной Пруссии.

Скорее вариант культурной преемственности с германской культурой можно полагать желаемым и ожидаемым в нынешнее время, после «открытия» для всех истории этого края. Этот позитивный процесс следует интенсифицировать как методами просвещения, так и — в первую очередь, ибо это более эффективно и естественно — методами взаимообогащения культур. Весьма важна роль музеев в сохранении памятников и введении их в культурный оборот.

Ведущую роль на этом важном участке культуртрегерской деятельности играет музей истории города Советска Калининградской области.

Музей явился инициатором работ на «Лесном кладбище» — воинском захоронении воинов Русской армии и немецких Вооруженных сил, погибших в боях в Тильзите в сентябре 1914 года.

Вгороде Советске, по улице Героев, находится памятник истории и культуры — мемориальное кладбище русских воинов, погибших в I мировую войну.

Отступление русских войск проходило через Тильзит. Там, где расположено кладбище, произошел короткий и кровопролитный бой. Большинство русских солдат погибло в бою, а остальные были пленены. Среди русских военнопленных предположительно находился Михаил Тухачевский. 16 сентября 1914 года немецкая сторона произвела захоронение русских и немецких воинов на Лесном кладбище («Вальдфридхоф»). Захоронение русских военнослужащих, умерших в плену, продолжалось до 1918 года.

Здесь, в 1918 году, на территории русских захоронений были установлены памятные мемориальные знаки: стелла, увенчанная крестом, свидетельствующая о захоронении 3 офицеров и 298 солдат, а также могильная плита с надписью о захоронении 187 русских и 1 румынского воинов.

По имеющимся сведениям, на кладбище захоронено 489 русских воинов. Сведения о захоронении русских солдат на территории Тильзита до настоящего времени собраны не полностью. Надгробные камни находились на местах до 50-х годов, затем были сняты. В июле 1992 года из поселка Пагегяй (Литва) переданы 27 надгробий с кладбища русских воинов города Тильзита и 3 надгробия найдены в музеях Калининградской области.

13 июня 1992 года, спустя 78 лет, когда состоялся крестный ход и митрополит Кирилл Смоленский и Калининградский осветил захоронения русских воинов и место будущей часовни, где и был установлен православный крест. Именно с этого времени начаты практические работы по созданию мемориального комплекса исторических захоронений Тильзита. Ведутся поисковые работы, благоустраивается территория. С 1993 года группы студентов Германии, учебных заведений города, учащиеся средних школ ежегодно, в течение двух летних недель, ведут работы по уходу за могилами, как на немецкой, так и на русской части кладбища.

В 1994 году администрацией города Советска совместно с Народным Союзом военных захоронений земли Рейнланд Пфальц (Германия) кардинально изменили ход работ по созданию мемориального комплекса истори­ческих захоронений «Лесное кладбище» по улице Героев в городе Советске. О чем свидетельствуют Протокол о намерениях сторон о создании мемориального комплекса от 25.07.94 г. и Временное положение о мемориальном комплексе, утвержденное распоряжением главы города Советска номер 159-р от 06.07.94 г.

Отдел Народного союза немецкой земли Рейнланд Пфальц, расположенный в городе Майнц, проводит летом каждого года трудовой лагерь по благоустройству мемориального кладбища в Советске. Молодежь, а также взрослые из Германии жертвуют своим отпуском, чтобы благоустроить лесное кладбище на улице Героев. Цель этих работ создать павшим русским и немецким солдатам достойную могилу как постоянный призыв к миру. Могилы должны напоминать живым о прошлом, конфронтировать их со страш­ными следствиями войны и насилия. Народный союз Германии по уходу за военными могилами выполняет свою задачу в зарубежье по решению правительства Германии на основе двухстороннего договора с Российской Федерацией о восстановлении военных могил, подписанным 16 декабря 1992 года.

В сентябре 1994 года в городе Советске, по инициативе городского комитета по культуре и историческому наследию, отмечался День памяти русских воинов, событие, шагнувшее за границы Балтийского региона. Их хоронили 80 лет назад вдали от Родины — русских солдат и офицеров, волею судьбы и политиков, оказавшихся на прусской земле. Сегодня на улице Героев уже не заброшенное захоронение, а мемориальный комплекс, где в субботу состоялись торжества, посвященные дню памяти русских воинов.

К полудню у ограды мемориала собралось много народа — представители городской администрации, политических партий, общественных организаций, балтийского казачества, воинских частей, таможни и просто — без всякого представительства — горожане. Из Калининграда приехали заместитель главы областной администрации, профессор И. Кузнецова, председатель комитета по культуре и историческому наследию В. Безруков, епископ Балтийский Пантелеимон и благочинный епархии Петр Бербенчук. Колонна двинулась по тропинке. Юноши и девушки несли флаг Российской Федерации. Епископ Балтийский Пантелеймон в своем обращении к собравшимся напомнил строки бессмертного «Слова о полку Игореве», он говорил о любви к Отечеству, о единой России. Владыка осветил захоронение русских воинов. К обелиску возлагаются венки и корзины, устанавливаются поминальные свечи. Звучат гимн России и воинский салют. Торжественным маршем мимо захоронений проходят представители воинских частей. Так спустя восемьдесят лет павшим русским воинам вновь воздаются подобающие им почести. Затем делегации отправилась к захоронениям жителей Тильзита, дабы отдать дань уважения их памяти.

18 сентября 1999 года в Советске отмечался День памяти, посвященный 85-летию начала Первой мировой войны и первых захоронений русских воинов в Тильзите. Такое, было, пожалуй, впервые. Выступая на мемориале, викарный епископ Смоленский и Калининградский владыка Пантелеймон отметил, что захоронений русских воинов в таком виде, в каком оно существует у нас в Советске, в Калининградской области больше нет. Кажется, в России вновь обретается традиция поминовения всех воинов, павших на поле брани. Эта традиция обретается как память государственности, как память о целостности и величии страны. Когда мы теряем историческую память, мы становимся на пути холодности и сухости ко многим вещам, которые, казалось бы, должны тревожить душу человека. Нам с нашей тысячелетней культурой не нужно ничего искусственно создавать. Нам нужно лишь сохранить и возродить то, что выработано народами в течение веков.

В сентябре 2005 года в рамках уже традиционной программы «День памяти русских воинов» на «Лесном кладбище» по улице героев в Советске был установлен новый православный крест. С инициативой установки нового креста выступила региональная общественная организация «Общество культуры Принеманья» при финансовой поддержке областной администрации. Крест освятил благочинный Неманского округа протоиерей о. Никифор (МЕЛЬНИК). В торжественной церемонии освящения принимали участие представители городской власти, офицеры и солдаты в/ч 15309, казаки Северного отдела Балтийского отдельного казачьего округа, жители города Советска.

Мы умышленно остановились подробно на хронике вышеуказанного события, дабы «оголить» не только историческую важность данной акции, но и показать ее патриотическую значимость для молодого поколения, признание и закрепление российской духовности на самом западном, анклавном ее рубеже, а главное, проявление культурно-исторической памяти как диахронного фактора связи времен.

Об авторе:

Постников Н.Д. — кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета.

Обложка: макет Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Первой мировой войны. В центре расположен Георгий Победоносец.

Источник: https://kgd.ru