Дискуссия вокруг подходов к изучению и преподаванию истории

Дискуссия в средствах массовой информации по подходам к изучению, преподаванию и популяризации истории: Образы будущего и историческое мировоззрение. Выступление Владимира Мединского на форуме «История для будущего. Новый взгляд». На пути к историческому суверенетету. Доктор наук Григорий Герасимов. Литературная газета №1-2 (6767) 13.01.2020 Какой должна быть история в России? Разговор в студии Эхо Москвы 26.11.2020 7 антитезисов Мединскому. Вконтакте.ру Василий Кузнецов 26.11.2020 7 тезисов – как изучать историю в школе. Дилетант медиа 24.11.2020В рубрике "К слову" историк Колпакиди А.И. расскажет что не так с тезисами Мединского по истории. На что было направлено формулирование подобных тезисов, что происходит на самом деле, а так же что скрывается...

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