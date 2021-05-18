Дискуссия вокруг подходов к изучению и преподаванию истории
Дискуссия в средствах массовой информации по подходам к изучению, преподаванию и популяризации истории: Образы будущего и историческое мировоззрение. Выступление Владимира Мединского на форуме «История для будущего. Новый взгляд». На пути к историческому суверенетету. Доктор наук Григорий Герасимов. Литературная газета №1-2 (6767) 13.01.2020 Какой должна быть история в России? Разговор в студии Эхо Москвы 26.11.2020 7 антитезисов Мединскому. Вконтакте.ру Василий Кузнецов 26.11.2020 7 тезисов – как изучать историю в школе. Дилетант медиа 24.11.2020В рубрике "К слову" историк Колпакиди А.И. расскажет что не так с тезисами Мединского по истории. На что было направлено формулирование подобных тезисов, что происходит на самом деле, а так же что скрывается...
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Дискуссия в средствах массовой информации по подходам к изучению, преподаванию и популяризации истории: Образы будущего и историческое мировоззрение. Выступление Владимира Мединского на форуме «История для будущего. Новый взгляд».
На пути к историческому суверенетету. Доктор наук Григорий Герасимов. Литературная газета №1-2 (6767) 13.01.2020 Какой должна быть история в России? Разговор в студии Эхо Москвы 26.11.2020 7 антитезисов Мединскому. Вконтакте.ру Василий Кузнецов 26.11.2020 7 тезисов – как изучать историю в школе. Дилетант медиа 24.11.2020 В рубрике "К слову" историк Колпакиди А.И. расскажет что не так с тезисами Мединского по истории. На что было направлено формулирование подобных тезисов, что происходит на самом деле, а так же что скрывается за столь витиеватыми формулировками. You Tube 16.10.2020 Семь тезисов об истории. RT на русском 15.10.2020 Мединский заявил, что преподавание истории России в школах и вузах должно быть объективным. TASS.ru 09.10.2020
Владимир Мединский призвал принципиально изменить преподавание истории в школе. MK.ru 09.10.2020
Мединский оценил национальный взгляд на историю. Музей Победы 05.10.2020 История познается в сравнении. RG.ru 05.10.2020
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