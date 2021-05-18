Деятельность Киевского отдела Императорского РВИО

Деятельность Киевского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Киев, 1911 Содержаніемъ концертовъ должно служить исполнiе музыкальныхъ арій, связанныхъ съ военно-историческими событіями; чтеніе (декламація) о выдающихся историчсскихъ подвигахъ народныхъ и военныхъ героевъ; исполненіе хоромъ національныхъ героическихъ и иоторическихъ пѣсенъ и былинъ; причемъ, признается полезнымъ демонстрировать ихъ живыми картинами, верными исторіи.

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