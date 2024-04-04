ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ Новая важная дата в календаре памятных дат Тамбовской области. На чтение: 3 минуты

29 марта 2024 года Тамбовской областной Думой принято важное решение об учреждении в регионе Дня Российского военно-исторического общества, это событие стало знаковым на современном этапе его развития и заняло достойное место в календаре памятных дат Тамбовской области.

Российское военно-историческое общество является одним из немногих Общественно-государственных объединений в нашей Стране, целенаправленно занимающихся сохранением Исторической Памяти. Хронология событий последних десятилетий отчетливо демонстрирует, что достоверный образ прошлого выступает в качестве важнейшей составляющей, формирующей Исторический суверенитет, являющийся фундаментом независимости нашего Государства.

Сегодня деятельность РВИО направлена прежде всего на консолидацию усилий Государства и Общества в деле сохранения и изучения военно-исторического наследия России, на поддержку традиционных форм исторического просвещения, противодействие попыткам фальсификации и искажения Исторической Правды, формирование чувства Патриотизма и ответственности за будущее нашей Родины. В условиях проведения Специальной военной операции РВИО выполняет важнейшую функцию по идейно-патриотическому воспитанию граждан России. Концепция сохранения, защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей становится приоритетной в процессе возникновения будущей Государственной Идеологии России. Тем более, что в обстоятельствах настоящего дня эти ценностные ориентиры в сознании народа объединяются со всеобщей Идеей Победы, нравственного очищения и духовного оздоровления Российского Общества. Смысл ее заложен в Главном – люби свою Родину, гордись ею, знай ее Историю! Во многом, это и есть основа Патриотизма, который в годы Великой Отечественной войны явился главным резервом Ставки Верховного Главнокомандования, а сегодня должен объединять народ России во имя Победы над нацизмом.

Безусловной доминантой Государственной Идеологии должен быть такой Образ будущего, который вдохновляет граждан Страны на беззаветное служение Родине. В условиях Специальной военной операции и возвращения исконно русских территорий Донбасса в «родную гавань», значение организации, профессионально и последовательно занимающейся вопросами сохранения Памяти, становится определяющим.

Начиная с момента воссоздания РВИО, в декабре 2012 года, им в России и за рубежом реализованы сотни Масштабных Проектов, в частности, воздвигнуто и реставрировано порядка 550 Объектов монументального искусства, в их числе Ржевский мемориал Советскому Солдату, мемориальные комплексы: «Саур-Могила», «Курская битва», «Мирным гражданам Советского Союза», последний открыт Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 27 января 2024 года в Гатчинском районе Ленинградской области.

Обширный масштаб деятельности современного РВИО генетически обусловлен, в том числе и богатой историей становления самого Общества, возникшего в 1907 году с одобрения Его Императорского Величества Николая II, который носил звание почетного председателя Общества и позволил ему именоваться «Императорским». Всего за десять лет своего существования Императорское Русское военно-историческое общество успело внести значимый вклад в дело изучения и создания военной истории Российского государства.

Успех и эффективность работы Общества во многом связаны еще и со значительной географией его представленности в Стране, 89 Региональных отделений и постоянный рост Местных, которых сегодня более 600, дополняя друг друга, они формируют единый образ РВИО настоящего времени. В богатой палитре его структурных подразделений есть безусловные лидеры, в число которых входит Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Тамбовской области. Образованное в 2013 году, сегодня оно насчитывает свыше одной тысячи членов и 30 Местных отделений, функционирующих в муниципальных образованиях данного субъекта Российской Федерации. Размах работы отделения не может не удивлять. Так, начиная с 2015 года РВИО на тамбовской земле создано 37 Мемориалов и Памятников, установлено 111 мемориальных досок Героям Советского Союза и Полным Кавалерам ордена Славы. В целом же, на протяжении последних полутора десятков лет при поддержке РВИО, усилиями власти и общественности Тамбовской области, в годы Великой Отечественной войны отправившей на фронт свыше четырехсот тысяч человек, создано более 150 мемориальных комплексов, увековечивающих 180 тысяч имен солдат и офицеров, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Мемориалы и Памятники – это священные места притяжения и встреч внуков и правнуков поколения Победителей. Безусловно, важная работа Регионального отделения РВИО по увековечиванию памяти Героев Отечества будет продолжена, на территории области требуется установить еще более 200 мемориальных досок, а около 20 тысяч имен советских воинов навечно будут нанесены на гранитные плиты Памятников и Мемориалов Тамбовщины.

В настоящее время особое внимание в работе Регионального отделения уделяется различным Проектам, связанным с поддержкой Вооруженных Сил России, участвующих в Специальной военной операции, военнослужащих и членов их семей. Кроме того, на регулярной основе осуществляется отправка гуманитарных грузов в зону Спецоперации.

Совершенно закономерен тот факт, что именно Тамбовская область стала первым регионом Страны, где был учрежден День Российского военно-исторического общества, отмечаемый ежегодно 16 февраля одновременно с Днем героев Тамбовской области. День Российского военно-исторического общества – это не только логичное продолжение плодотворного сотрудничества региона с РВИО, но и признание значимости работы Общества по сохранению Исторической памяти народов России, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей на территории всей Страны.

Глава Тамбовской области Максим Егоров, входящий в состав Центрального Совета РВИО и возглавляющий Попечительский совет Регионального отделения, в этой связи сказал: «Вместе с Российским военно-историческим обществом мы не только сохраняем память, устанавливаем мемориалы нашим героям, но и системно занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Подрастающее поколение должно помнить своих предков, гордиться своей Страной, ее историей, культурой, традициями и достижениями. Для этого мы проводим патриотические фестивали, открываем музеи, привозим в регион выставки и экспозиции. Спасибо Владимиру Ростиславовичу Мединскому, Ростиславу Игнатьевичу Мединскому и всему Российскому военно-историческому обществу за содействие! Вместе мы сможем воспитать достойных граждан нашей Страны!»

Напрямую с решением этих задач – сохранения и популяризации военно-исторического наследия России, патриотического воспитания молодого поколения граждан нашей Родины, связана реализация знакового проекта 2024 года – Музея Российского военно-исторического общества в Тамбовской области. В настоящее время в рамках создания музейного комплекса открыты первые тематические экспозиции. «Мы реализовали немало значимых Проектов, направленных на сохранение Исторической Памяти и идейно-патриотическое воспитание граждан. Настоящая экспозиция, размещенная в прекрасном зале Музейно-выставочного центра, рассказывает о зарождении еще в прошлом веке Императорского Русского военно-исторического общества. Основная ее часть посвящена настоящему периоду деятельности РВИО: монументальное искусство, патриотическое воспитание, военно-исторические лагеря, музейно-выставочная деятельность, историческое просвещение, а также множество проектов, нашедших свое воплощение за эти годы… Уверен, что представленная экспозиция привлечет внимание тысяч и тысяч тамбовчан и гостей города, станет ключевой историко-просветительской площадкой, где каждый сможет прикоснуться к истории нашей Великой Страны. – подчеркивает советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. – Благодаря современному мультимедийному оснащению пространства здесь работает видео-лекторий, где каждый неравнодушный к истории нашего Отечества человек может просмотреть и прослушать лекции из курса «Рассказы из русской истории», которые сегодня находят большой отклик у благодарных слушателей всей Страны. Тысячи замечательных отзывов слушателей разного возраста и образования – тому подтверждение! В чём успех Проекта «Рассказы из русской истории»? Считаю, что только через заинтересованный и искренний разговор со зрителем, языком, который понятен молодому поколению, через яркие примеры достойнейших Героев нашего Отечества, можно сформировать в человеке всеобъемлющий образ России, внушить ему любовь и уважение к прошлому. Сейчас, как никогда раньше, перед нами стоят грандиозные задачи по укреплению морально-нравственных качеств Общества, вернуть Историческую Память нынешнему поколению через Историческое просвещение, не допустить лишения у нашего народа черт самобытности.

Большим подспорьем в этой работе, на мой взгляд, являются «Рассказы из русской истории», которые не только востребованы и актуальны, но в полной мере, надеюсь, отвечают требованиям нашего Президента.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что Тамбовская область стала первым регионом – где в воспитательном процессе ее граждан планово организован просмотр Лекций видеопроекта «Рассказы из русской истории».

Огромная заслуга в этом деле принадлежит руководителю Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Почетному члену Российского военно-исторического общества, Председателю Совета Регионального отделения РВИО Игорю Николаеву, который первым в Стране выступил с данной инициативой. Созданный его усилиями Проект «О России с любовью», основанный на творчески активном использовании «Рассказов из русской истории» стал знаковым событием на тамбовской земле, благодаря ему десятки тысяч жителей области смогли увидеть подлинный и захватывающий рассказ о русской истории и ее Героях. Подобный опыт может быть применим и в других регионах России.

Важной инициативой Главы субъекта Российской Федерации Максима Егорова, поддержанной региональным отделением РВИО, является создание в Областном центре памятника, посвященного участникам Специальной военной операции, призванного стать зримым воплощением мужества и доблести Героев России. В феврале 2023 года на месте будущего мемориального комплекса был установлен закладной камень. Выступая на торжественной церемонии, посвященной данному событию, Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, отметил: «Память о Героях, которые принимают участие в спецоперации и ценой собственной жизни отстаивают суверенитет России, борются с проявлениями нацизма, будет жить в наших сердцах. Для нас они все – Герои и пример для подрастающего поколения».

Сохранение и прославление воинского прошлого России, воспитание потомков, достойных Великой истории Страны, это те устои, которыми Общество жило всегда, а инициатива граждан Тамбовской области об учреждении памятного Дня Российского военно-исторического общества – символичное тому подтверждение.

Аяна Шойгу, директор Департамента региональной политики Российского военно-исторического общества

Эдуард Шелофаст, заместитель директора Департамента региональной политики Российского военно-исторического общества