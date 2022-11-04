День народного единства: история праздника День народного единства — один из самых молодых российских государственных праздников. Ежегодно, начиная с 2005 года, он отмечается 4 ноября. До того момента он относился к дням воинской славы и памятных дат. На чтение: 2 минуты

День народного единства — один из самых молодых российских государственных праздников. Ежегодно, начиная с 2005 года, он отмечается 4 ноября. До того момента он относился к дням воинской славы и памятных дат.

Праздник продолжает вековую историческую традицию, зародившуюся ещё при Алексее Михайловиче. В 1649 году его Указом был учреждён день Казанской иконы Божией матери. Икона эта — одна из самых почитаемых на Руси, обретённая после страшного пожара в Казани. Поначалу праздник её отмечался только 21 июля (по старому стилю это было 8 июля), Алексей Михайлович дополнил его второй датой (по старому стилю это 22 октября), которую в народе стали называть «Осенняя Казанская». Редко так бывает, чтобы религиозные и государственные праздники совпали — но вот эта дата стала именно такой.

Со списком (то есть копией) Казанской иконы Божией матери входило в Москву второе народное ополчение, освободившее столицу русского государства от польских интервентов и положившее конец Смутному времени — страшному периоду нашей истории, отмеченному бесконечными кровавыми конфликтами, восстаниями, сменами безвольных правителей, которым диктовали свою волю иноземцы. Произошло это в начале ноября 1612 года, и с тех пор Казанская икона почитается в том числе и как символ избавления России от захватчиков.

Советская власть отменила все религиозные праздники. Но только в начале 2000-х годов она получила практическое воплощение в виде Дня народного единства. Именно в то время, когда страна только начинала отходить от «лихих девяностых», когда её сотрясали война на Кавказе, этническая напряжённость, рост популярности националистических идей, этот праздник был нужен как воздух. Нужно было показать, что, десятки разных народов, каждый со своей культурой и традициями, несмотря ни на что, могут жить в мире и согласии.

2004 год был трудным — бесконечные теракты, ликвидация бандформирований на Кавказе, продвижение НАТО и Евросоюза на восток, «оранжевая революция» на соседней Украине… И символично, что именно на этот год пришлись жаркие обсуждения по учреждению нового государственного праздника — Дня народного единства. Инициатором его введения выступил Межрелигиозный совет России, поддержали идею многие общественные и культурные деятели, организации, политические партии и Русская Православная Церковь во главе со Святейшим Патриархом Алексием II.

История изгнания польских захватчиков из Москвы в 1612 году как нельзя лучше подходила для даты, символизирующей единение всех народов огромной страны. Ведь тогда и в ополчении участвовали, и деньгами помогали представители всех сословий и всех народов, которые тогда жили в российской державе. Победа эта дала мощный толчок развитию нашей страны Так что в некотором роде власть не просто учредила праздник, а, по сути, вернулась к старой, ещё дореволюционной традиции.

Этот праздник должен был стать ещё и заменой доставшемуся в наследство от СССР празднику 7 ноября, который после крушения коммунизма стал называться Днём согласия и примирения. Поэтому первыми, кто резко выступил против, стали представители Коммунистической партии Российской Федерации. Критиковали и историки, по мнению которых, небезупречна историческая мотивация праздника. Итогом всех этих обсуждений стало принятие законопроекта о Дне народного единства — произошло это в канун нового 2005 года, и именно с того года мы и отмечаем его официально. Против проголосовала лишь четверть депутатов, в том числе вся фракция КПРФ.

Первый День народного единства отмечали, как уже упоминалось, в 2005 году. Центральным событием праздника стало открытие памятника князю Дмитрию Пожарскому и земскому старосте Кузьме Минину в Нижнем Новгороде, с именами которых связано второе ополчение, прогнавшее с русской земли польско-литовских интервентов. В торжественной церемонии принял участие сам Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. С той же поры появилась традиция, когда глава государства выходит из Московского Кремля на Красную площадь, чтобы возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем устраивает приём и вручает награды за популяризацию русского языка и сохранение духовного наследия. Памятным стал и 2016 год, когда в День народного единства в присутствии высших лиц страны на Боровицкой площади был торжественно открыт памятник Владимиру Великому — крестителю Руси, одному из тех наших государственных лидеров, которому была уготована судьба объединителя.

Со времени учреждения Дня народного единства прошло семнадцать лет. За эти годы праздник уже прочно вошёл в наш обиход, став такой же важной датой, как 9 мая или 12 июня. В этот день по всей стране проводятся представления, концерты, спортивные мероприятия, митинги, благотворительные акции, крестные ходы. Сегодня, когда Россия выдерживает беспрецедентное давление, идея этого праздника актуальна как никогда. Мы должны быть единым, сплочённым народом — в этом наша сила, и, если мы будем таковыми, победить нас не удастся никому!

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