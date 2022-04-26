Дань безвременно ушедшим... На чтение: 2 минуты

В нашей стране нет памятников военнопленным: ни погибшим, ни выжившим. Вернее сказать, есть: немецким, румынским, японским, даже люксембургским. А нашим – стойко вынесшим мучения ада гитлеровских застенков, не сломавшихся под пытками, от голода и болезней за колючей проволокой - нет. Есть – в Германии, в Польше, в Австрии. А в России – практически нет.

Российское военно-историческое общество под руководством Председателя, Министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского стремится изменить эту грустную традицию. В декабре прошлого года сотрудниками РВИО в городе Гагарине на Старой Смоленской дороге был установлен памятник работы Народного художника России Салавата Александровича Щербакова - военнопленным русским солдатам и офицерам, жестоко уничтоженным отступающей армией Наполеона.

В течение 2013 Российским военно-историческим обществом установлены: памятник Фронтовой собаке на территории Парка Победы на Поклонной горе, памятник Зое Космодемьянской в г. Рузе, памятник Героям Первой мировой войны в г. Калининграде и памятник «Прощание славянки» на Белорусском вокзале. В текущем году Обществом ведутся работы по установке памятников, обелисков и мемориальных досок в Баня-Луке, Реймсе, Фер-Шампенуазе, Бержере-ле-Вертю, Риге. Запланирована установка 1150 мемориальных досок на школах, в которых учились Герои Советского Союза.

Огромный вклад в дело организации поисковых работ и освещении их в средствах массовой информации внесла журналистка Пятунина Е.А., за что мы ей безмерно благодарны.

Возможно, находясь под впечатлением от сделанного, в Российское военно-историческое общество обратились за помощью президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Е.А. Иванова и участники общественной организации «Вяземский мемориал». Они поведали о страшной трагедии узников немецкого пересыльного лагеря «Дулаг № 184», организованном немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации на территории мясокомбината города Вязьмы, материалы и воспоминания о которой они собирали по крупицам многие годы.

В какие только организации ни обращались неравнодушные энтузиасты, – всюду глубокое безразличие и глухота. Решили поискать помощи в только что воссозданной Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 29 декабря 2012 года № 1710 Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Специалисты Российского военно-исторического общества глубоко изучили представленную информацию, провели архивные и геолокационные исследования, уточнив и дополнив собранные данные. Доложили В.Р. Мединскому – Председателю РВИО, Министру культуры РФ, без проволочек им было принято решение, которого родственники погибших дожидались более 70 лет – установить в городе Вязьма на месте захоронения умерших от ран, голода, болезней и нечеловеческих условий содержания советских военнопленных Мемориал. Провели конкурс. Победил Народный художник России С.А. Щербаков.

На памятнике в мраморе и бронзе планируем увековечить лица погибших за колючей проволокой «Дулага № 184», а в центральной части барельефа будет написан текст найденного письма бойца Красной Армии С.М. Крутова, датированного 10 октября 1941 года: «...Дорогие русские люди, соотечественники. Не забывайте нас. Мы, что могли бороться, боролись с фашистским псом. Ну, вот пришел конец, нас захватили в плен раненых. Истекаем кровью, и морят голодом, издеваются над нами, гонят нас насильно в Починки. А что дальше будет, не знаем. Много народу уже поумирало от голода и побили. Кто найдёт эту записку, пускай её передаст в любые органы власти, в сельсовет или в колхоз, или в архив. Может быть, останутся люди живы кто-нибудь на русской земле. Не может быть, чтобы эти гады всех перебили. Кто после нас будет живой, пускай помнят, что люди боролись за свою Родину, любили её, как мать. Мы непобедимы!».

К сожалению, в день открытия Мемориала не будут выполнены годами нерешаемые работы, в том числе перенос забора к стенам здания мясокомбината, наведен должный порядок на территории за ним.

Мы надеемся, что власти города и района до октября-ноября выполнят взятые на себя обязательства и тем самым проявят организаторские способности, достойные руководителей Города воинской славы и перенесут железобетонный забор - с соблюдением всех юридических формальностей - за границу погребальных рвов.

Думаю, что родственники убиенных достойно оценят работу Российского военно-исторического общества, возглавляемого Владимиром Ростиславовичем Мединским.

Российское военно-историческое общество, мастерская Салавата Щербакова, Администрация города Вязьмы и Вязьминского района (Демидова И.В., Якушева Т.А., Клименков А.К., Лосев В.Г. и другие), Департамент культуры Смоленской области (Кононов В.А., Филимонов Е.Н.) в настоящее время напряженно работают над установкой Мемориала, облагораживают территорию, решают другие проблемы. Кстати, Кононов В.А. в настоящий момент уже возглавляет Пресс-службу Российского военно-исторического общества. Эти люди делают все необходимое для того, чтобы 22 июня 2014 года с Мемориала упало белое покрывало – и узники, замученные в немецком лагере «Дулаг № 184» обрели наконец дань памяти, которую они заслужили, отдав свои жизни за свободу нашей страны от иноземного ига, за Победу.