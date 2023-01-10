Дачи Советской богемы. Как появились и куда исчезли В Советском Союзе – социалистическом государстве с плановой экономикой – многое доставалось гражданам по распределению или по «ведомственной линии». На чтение: 3 минуты

Трубадуры социалистического строительства

В Советском Союзе – социалистическом государстве с плановой экономикой – многое доставалось гражданам по распределению или по «ведомственной линии». Продукты, предметы быта, путёвки на отдых, даже квартиры и дачи можно было получить по откреплению от отрасли, в предприятии которой работал трудящийся: например, от магазина, института или завода, чаще всего целый дом или дачный поселок в таком случае, заселялся коллегами или работниками смежных предприятий.

Сотрудники творческой отрасли не были исключением: деятели художественного слова, экрана или холста получали квартиры и дачи от, например, союза художников или кинематографистов СССР. Такие поселения, заселённые творческими натурами, часто превращались в самобытные анклавы со своей неповторимой атмосферой. Многие из них сохранились до сих пор, и в этой статье мы расскажем о некоторых таких посёлках, расположенных в центральной части современной России.

Посёлок «Сокол»

Мысль часто опережает действие и первый посёлок художников был организован ещё до «эпохи распределения»: появился он в эпоху НЭПа, в 1923 году, впервые в истории Москвы на кооперативной основе. Художники-пайщики видели свой будущий посёлок как город-сад, расположенный на окраине Москвы, между Ленинградской дорогой и окружной железной дорогой. После сбора взносов началась планировка и строительство посёлка (архитекторы - Н.В. Марковников, , братья Веснены, И.И. Кондаков и А.В. Щусев). Использовались творческие и новаторские идеи тогдашнего урбанизма, а все дома предполагалось сделать частными, со своими участками, а учреждения обслуживания – должны были работать на модной тогда полукоммунарной основе (например, в детском саду большую часть обязанностей посменно выполняли родители воспитанников). Улицы получили имена известных художников.

В 30х годах, из-за ужесточения внутриполитического курса, на вольный, кооперативный характер посёлка, частную застройку в черте города в условиях нехватки жилья, власти стали смотреть неодобрительно. Недостроенную часть посёлка забрали под городскую застройку, на территории разместили несколько многоквартирных домов для рабочих. В 1935 на посёлок упал самолёт АНТ-16 «Максим Горький», никто из жителей не пострадал. В 1936 году кооперативы были отменены, но в посёлке сохранился свой Исполком, в 1938 году в окрестном районе, который уже получил название «Сокол», построили одноимённую станцию метро и электродепо. Во время войны в районе действовали группы самообороны, зенитная батарея, были построены укрепления, два коттеджа сгорели от бомбёжек. К 1948 в дома пришли коммунальные блага.

На протяжении нескольких десятилетий городское и местное управления неоднократно пыталось уничтожить посёлок под многоквартирную застройку, но всякий раз его удавалось отстаивать силами местных жителей и союза архитекторов, пока 25 мая 1979 года посёлок не поставили под государственную охрану, как памятник градостроительства первых лет советской власти.

В позднюю перестроечную эпоху жители организовали коммерческое агентство «Сокол», чтобы зарабатывать деньги на содержание посёлка за счёт работ, выполненных на договорной основе и сдачи нежилых помещений. Его доходы многократно превысили объём средств, выделяемых городом, и 14 июля 1989 года в посёлке было учреждено территориальное общественное самоуправление .

В 1990х цены на землю и дома в этом районе взлетели невероятно, многие жители обогатились, продав участки, другие – перестроили старые дома в виллы, ставшие одними из самых дорогих в регионе. Сейчас в посёлке развито самоуправление, есть свои службы, музей. Здесь жили режиссёр Быков, лётчик Зыков, архитектор Оболенский, актёр Сафонов, оружейник Фёдоров, многие другие учёные и художники.

«Апрелевка», «Переделкино», «Внуковские дачи»

Подмосковная местность на западе от города с 19 века считалась престижной. Именно здесь селилась московская элита. С 1930х годов в селе Валентиновка, в окрестностях усадьбы Внуково, появляется «посёлок писателей», в котором расположились дачи поэтов: Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Василия Лебедева-Кумача и Василия Соловьёва-Седого. Дачи, в зависимости от заслуженности, можно было получить вместе с домом, получить только участок или же целиком купить по квотам. Позже подтянулись деятели других отраслей искусства – от театра и кинематографа в окрестностях выросли скромные дачи и роскошные поместья певца Леонида Утёсова, театрального деятеля Сергея Образцова, танцовщицы Ольги Лепешинской, кинорежиссёра и сценариста Григория Александрова и его жены, актрисы Любови Орловой.

На особняке последних стоит остановиться – огромная вилла с территорией в несколько гектар была передана после выхода полюбившихся народу и лично И.В. Сталину фильмов «Весёлые ребята» и «Волга-Волга», над которыми работала звёздная чета. Пара, вдохновившись виллой Чарли Чаплина, хотела отстроить особняк не хуже, чем у звёзд Голливуда, и, чтобы реализовать свои мечты, Орлова запросила увеличить свой и без того баснословный гонорар в театре Моссовета аж в четыре раза… Скандал!

Впрочем, игра стоила свеч – заокеанские селебрити, приезжая в Союз, останавливались, как правило, именно в этом особняке.

По соседству (а посёлок разросся, будто бы, на несколько районов), жили писатели К. Чуковский и Б. Пастернак. А в гости к местной богеме наведывались с концертами Святослав Рихтер и Станислав Нейгауз.

Позднее в посёлках получили или купили фазенды актёры : Игорь Ильинский, Ольга Аросева, Василий Лановой, Александр Абдулов, Лия Ахеджакова, Олег Ефремов, Юрий Никулин, Александр Вертинский, Виктор Ардов, Михаил Жаров, Юрий Соломин, Александр Калягин, Николай Караченцов.

После расформирования СССР из-за заоблачных цен на землю посёлок становился местом действия спекуляций и попыток захвата.

«Красная Пахра»

К 50 годам в Переделкино, застроенного как «стандартными» дачами для деятелей культуры, так и целыми усадьбами сливок богемы, места уже не хватало. Поэтому в 1952 году южнее нынешнего Троицка был основан другой посёлок для служителей муз – «Советский Писатель». Впрочем, жили здесь далеко не только писатели, а многие из творческой интеллигенции послевоенного поколения - Михаил Ромм, Андрей Тарковский, Зиновий Гердт, Иван Пырьев, Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов и его отец Александр Менакер.

В этот период дачи чаще приходилось покупать или отстраивать, чем удавалось «получить». Местные жители говорят, что после перестройки «Советский Писатель» превратился в совершенно обычный коттеджный посёлок.

Другие места

Владимир Маяковский, рупор революции, предпочитал не обременять себя домовладением и много лет подряд снимал дачу на Акуловой Горе под Пушкино. Полагаю, название места подходит характеру этого поэта. Здесь он написал ряд произведений, в том числе стихотворение, по сюжету которого Маяковский пьет чай с Солнцем на даче.

Писатель-Анималист Михаил Пришвин, предпочитавший просторы природы даже самому изысканному обществу, купил дачу в Дунино – самом удалённом от Москвы углу Одинцовского района сразу после Великой Отечественной войны. Здесь он пешком, или на своём «Москвиче», исходил все соседние леса, занимаясь фотографией, записями, наблюдениями за природой, охотой и рыбалкой.

Художник Пётр Кончаловский в 1932 году купил дачу в Буграх, под Обнинском, у своих знакомых. Раньше здесь жил его друг, композитор Н. Мертель и вплоть до 30х здесь собирались художники и музыканты из старого мира серебряного века. Так сменилось творческое поколение и в гости к Кончаловскому часто приезжали близкие друзья семьи, среди которых было немало видных деятелей русской культуры: писатели Алексей Толстой, Александр Фадеев, композитор Сергей Прокофьев, режиссёры Всеволод Мейерхольд, Александр Довженко, актёр Борис Ливанов, скульптор Сергей Коненков многие другие.

А вот в элитной Жуковке, где селились политики и учёные, позволялось лишь снимать академические дачи некоторым музыкантам. Здесь успели пожить Дмитрий Шостакович, Александр Галич, Клавдия Шульженко. Получить участок в полное владение удалось лишь Мстиславу Ростроповичу и его жене, певице Галине Вишневской. Впрочем, и писательский след здесь есть – какое то время Ростропович скрывал у себя бывшего в опале Александра Солженицына. Академические дачи располагались по всему Союзу, и были не только местами проживания художников, но культурными центрами.

Артисты довоенного периода предпочитали проводить своё время на юго-западе Московской области, в Малаховке, где был построен летний театр.

Петр Капица, Викентий Вересаев, Сергей Михалков, Ольга Книппер-Чехова, Лиля Брик, Леонид Утесов, Василий Качалов, Сергей Прокофьев облюбовали Николину Гору – местечко западнее Звенигорода на берегу Москвы-реки. Здесь собиралась театральная богема, устраивались творческие и литературные вечера.

А вот недалеко от Тимирязевской Академии, в местечке, называемом «Соломенная сторожка», сохранились опытные Садовые дачи – здесь жили работники академии, сформированной для введения аграрных инноваций после отмены крепостного права. Тут после Войны поселился и работал рядом скульптор Е. Вучетич. На его бывшем участке до сих пор находятся эскизы скульптур, в том числе памятник Ленину и голова установленной в Волгограде скульптуры Родины-Матери в натуральную величину.

Обложка. Интерьер одной из дач в Переделкино. Источник https://media.admagazine.ru/photos/