Что они сделали с башней Громовой. Фотоэкскурсия Один из символов Смоленска - башня Громовая был передан Российскому военно-историческому обществу На чтение: 2 минуты

Как известно, недавно один из символов Смоленска - башня Громовая был передан Российскому военно-историческому обществу. Ко дню города обновлённый музей был торжественно открыт. И вот, дождавшись, пока шумиха схлынет, я отправился составить собственное мнение.

Я не был в башне Громовой уже довольно давно. Из того, с чем у меня ассоциировался старый музей, я бы отметил "темно" и "печально". Посетив экспозицию однажды, у меня не было никакого желания туда возвращаться. Самое интересное, что мне запомнилось - это реконструкции на площадке возле башни.

Недавно наша администрация сделала отличный подарок горожанам в виде акции на бесплатное посещение любых музеев в городе. Воспользовавшись этим щедрым предложением, я не поленился обойти наши главные сокровищницы. Понравились "Смоленский лён" и особенно его смотровая площадка на крыше Никольских ворот (про неё будет отдельный пост - виды оттуда шикарные) и "Смоленщина в годы ВОВ". И выглядят они получше и экспозиция поинтереснее других. Однако, при посещении музеев меня не покидало чувство какой-то "казёнщины" что ли. Разговаривайте шёпотом, к экспонатам близко не подходите, "экскурсовод будет через час", хочу купить книжку - "подождите, она (продавец)ушла куда-то". Видно люди не особо любят свою работу. Это очень обидно.

Но вернёмся к башне Громовой. Дорожку к башне переложили новой плиткой взамен рассыпавшейся старой. Двери покрасили и отлакировали похоже. 1 2 Добрый день! - приветствуют меня. 3 Теперь тут светло и интересно. На первом этаже установили красивую 360 градусную стойку с книгами и сувенирами. 4 В Кругозор такие книжки не завозят 5 По кругу установлены полупрозрачные стеклянные панели с информацией, в том числе и на английском языке 6 Среди них чертежи по обмерам стены 1937 года. Не поленились же 7 Реплика мортиры 17 века. Ядра, как я понял, оригинальные - тех времён. Я не заказывал экскурсию, но дружелюбные сотрудники музея видя мой интерес сами рассказывали об экспонатах 8 Тут что-то новенькое для Смоленска. Силуэты воинов на ступеньках лестниц помогают проникнуться грозной атмосферой тех времён 9 Смотрится прекрасно 10 На втором этаже установлен новый макет. Отдельными кнопками включаются огоньки в домах, звон колоколов и дым из труб. Вокруг устанавливают дополнительные светильники. 11 Несколько интересных фактов, о которых я не знал 12 Крупным планом 13 Информация из истории. Панели установлены на масштабируемом каркасе. Мне рассказали, что работа в музее продолжается и дальше, и для удобного демонтажа, при необходимости, их легко снять, а экспозицию расширить 14 Ювелирные тонкости 15 Модель башни Громовой. Разрез 16 Интересные доспехи были в то время 17 18 Оригинальное кресло XVII века 19 Выйдем на прясла стены. Возможность увидеть губернаторский пролом с кромки 20 Музей сотрудничает с реконструкторами, предоставляющими экспонаты, которые дополняют картину и позволяют глубже проникнуться духом времени 21 Вдоволь надышавшись свежим октябрьским воздухом, поднимаюсь на верхний этаж. Здесь в дальнейшем планируется проводить исторические мероприятия 22 Вот эти отверстия использовали защитники крепости чтобы атаковать врагов у подножия башни 23 Что интересно, планируется облагородить пространство между Громовой и следующей башней - Бублейкой. Установка малых архитектурных форм и реставрация дорожки также в планах 24 Посмотрим в окошко и отправимся обратно вниз 25 В музее планируется расширение и, похоже, места ещё достаточно 26 Новые экспонаты устанавливают постоянно 27 28 Крутая лестница с подсветкой 29 Прощаемся с башней 30 Кстати, теперь на башне Громовой установлена подсветка крыши. После того, как башню реконструируют, будет сделана архитектурная подсветка башни целиком. Интересно, что подсветка там была и ранее, но никто никогда не видел её работающей. И только после перехода башни к РВИО установили современные экономичные светодиодные светильники, которые позволяют не отключать подсветку в целях экономии. Также была установлена тепловая завеса и полностью заменены теплонагреватели (в башне нет центрального отопления). Весной будет осуществлена внешняя реконструкция - замена крыши башни и крыши прясел, уберут трещины и многое другое. Проект реставрации уже готов. Ну что сказать, это не смоленский уровень. Это музей намного ближе к московским/иностранным и по отношению к посетителям и по оформлению залов. Вижу, что музей ещё в стадии наполнения, думаю через некоторое время это будет первый музей в городе, в который не стыдно сводить иностранцев. Почитав в интернете весь тот хайп, что подняли СМИ я ожидал чего-то ужасного. Уверен это от того, что любой смолянин очень трепетно и чувствительно относится к башне Громовой, ведь это, без преувеличения, символ города. Любое изменение люди привыкшие (а музей открылся в 1977 году, 40 лет назад) воспринимают в штыки. . 31 Также РВИО установило камень со схемой расположения всех башен крепостной стены. Наглядно и красиво. Давно надо было это сделать 32 Удобная навигация с кратким описанием - отличное дополнение

По инсайдерской информации РВИО собирается взяться за Копытенские ворота. Сейчас там просто тлен и разруха.Планируется даже открыть ворота для простых смертных и сделать доступным выход на прясла. Место там потрясающее, оно того стоит. Так же мне стало известно, что РВИО хочет впервые с 80-х годов открыть казематы в Королевском бастионе для людей, и даже есть вероятность, что там сделают что-то вроде музея. Если у них всё получится, то они сделают для развития туристической привлекательности и доступности истории для народа намного больше, чем кто бы то ни было в Смоленске со времён развала СССР.