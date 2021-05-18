Что бы на это сказала Саманта Смит? История не любит сослагательного наклонения. Но вынужден привести несколько исторических примеров с его использованием. Итак, что было бы... Если бы Екатерина II в 1775 году откликнулась на просьбу английского короля помочь с подавлением мятежа в 13 британских колониях, отправив туда 20—30 тыс. казаков? Если бы Екатерина II не издала Декларацию о вооружённом нейтралитете 1780 года? Если бы во время Гражданской войны в США Россия не отправила на рейд к Нью-Йорку и Сан-Франциско две военные эскадры — для поддержки «законного правительства президента Линкольна»? Если бы сразу после окончания Гражданской войны в США Россия не продала (акт доброй воли со стороны Александра... На чтение: 1 минута

История не любит сослагательного наклонения. Но вынужден привести несколько исторических примеров с его использованием.

Итак, что было бы...

Если бы Екатерина II в 1775 году откликнулась на просьбу английского короля помочь с подавлением мятежа в 13 британских колониях, отправив туда 20—30 тыс. казаков? Если бы Екатерина II не издала Декларацию о вооружённом нейтралитете 1780 года?

Если бы во время Гражданской войны в США Россия не отправила на рейд к Нью-Йорку и Сан-Франциско две военные эскадры — для поддержки «законного правительства президента Линкольна»?

Если бы сразу после окончания Гражданской войны в США Россия не продала (акт доброй воли со стороны Александра II) Аляску?

Если бы Россия с 1914 года не приняла на себя всю тяжесть Первой мировой войны, была бы возможность у Вудро Вильсона излагать свои прелестные миролюбивые инициативы?

Если бы не было Сталинграда и Курска, ждала бы нас битва за Новую Англию и Калифорнийская дуга?

Если бы СССР выполнял свои союзнические обязательства в августе 1945-го не день в день, а так, как в случае с открытием Второго фронта (плюс-минус два года), сколько бы полегло американцев в боях на японских островах и в Маньчжурии?

Если бы не наступление Красной Армии на советско-германском фронте в январе 1945-го, что стало бы с десятками тысяч американских парней в Арденнах?

Если бы не добрая воля Хрущёва, сделавшего первый шаг назад от ядерного столкновения и пошедшего навстречу просьбе Кеннеди убрать ракеты с Кубы?

Если бы не последовательная политика СССР все 60—80-е годы за разоружение?

Предполагать можно бесконечно...

Неизвестно, где была бы сейчас столица США: в Вашингтоне или в Ричмонде. Неизвестно, существовало бы вообще сейчас такое государство или на его месте было бы несколько.

Сотни тысяч молодых американцев полегли бы в Арденнах, на Востоке, в Океании. Атомная бомба не помогла бы «закончить» Вторую мировую войну. Зато наверняка помогла бы начать третью.

Почитайте «альтернативы» К. Воннегута или Ф.К. Дика, где, например, США попросту разделены между Третьим рейхом и Японской империей.

Если говорить серьёзно, а не в рамках фантастики и «альтернативной истории», то вынуждены, к сожалению, констатировать.

То, что ценили отцы-основатели США в отношениях с Россией, что ценили великие Линкольн, переписывавшийся с Александром II, и Рузвельт, веривший, что и он, и весь американский народ и впредь будут «отлично ладить» со Сталиным и со всем русским народом», перечёркивают и безграмотные политиканы, стремящиеся поссорить наши народы.

Это достойно сожаления. И мы не знаем, что бы на это сказала Саманта Смит — она погибла. Но мы можем спросить об этом миллионы людей по обе стороны океана.

Не знают, что, когда Россия и США были вместе, от этого всегда выигрывали не только наши народы, но и весь мир.

Так и хочется отправить в Белый дом посылку хороших исторических книг. Но я занимался в библиотеке конгресса и знаю: они и так там есть. Надо просто захотеть и научиться читать и учить историю. Делать выводы.

И тогда сразу всё встанет на свои места.

Ранее опубликовано: https://russian.rt.com/opinion/844021-medinskii-ssha-politiki-istoriya