Человек слова и дела Познакомился я с Ростиславом Игнатьевичем Мединским отнюдь не случайно. Этому поспособствовали обстоятельства. На чтение: 4 минуты

Познакомился я с Ростиславом Игнатьевичем Мединским отнюдь не случайно. Этому поспособствовали обстоятельства. В 1989-1992 годах Смоленская ГРЭС, крупнейший филиал Смоленскэнерго, градообразующее предприятие п. Озерный, с полуторатысячным коллективом не только было загружено под завязку основной производственной деятельностью по выработке электроэнергии, но, как и все филиалы объединения, занималось выпуском товаров народного потребления (ТНП) в соответствии с тогдашней директивой. Уже в 1990-м г. ГРЭС выращивала рыбу, имела подсобные хозяйства с 1000 голов свиней, 700 голов КРС, молокозаводом, убойным цехом и даже своими магазинами.

Кроме того, по инициативе Смоленскэнерго станция приступила к строительству цеха по производству паркета и пиломатериалов, а также выпуску строительных блоков и дорожной плитки на основе золы (имевшейся на станции в огромном количестве) и цемента.

Чтобы возить лес и золу, необходимы большегрузные самосвалы и др. техника, а также трубы для прокладки коммуникаций. Бывая на кирпичном заводе, обратил внимание на технику, явно неновую, но вполне приличную, покрашенную в защитную окраску.

Директор кирпичного завода Кинос А. Е. долго отнекивался, откуда она. Но, в конце концов, раскрыл секрет – эти машины куплены официально по остаточной стоимости у подлежащих расформированию воинских частей и дал адрес, по которому необходимо обратиться. И это стало подарком судьбы не только для коллектива Смоленской ГРЭС, но и для всех жителей поселка. И вот я стою перед полковником, стройным, подтянутым, с пытливым изучающим взглядом и задающим краткие вопросы - зачем, для каких целей нужна техника, что у меня за предприятие… Что говорить, плакался я, мол, сами производим продукты, кормим персонал и жителей поселка, планируем решать жилищную проблему для персонала и жителей поселка путем выпуска своих строительных материалов, но неплатежи потребителей, новую технику не удастся купить, приобрести хотя бы подержанную. Труб на коммуникации не хватает, да и памятник воинам-ярославцам строить позарез срочно надо, а то пожертвования на строительство от жен, детей погибших воинов обесцениваются.

Вдруг тон военного стал более мягким. Какой дивизии, что из себя, представляет памятник… Еще несколько вопросов и, в ответ: «Хорошо, я вам помогу, пишите письмо…» Только потом до меня дошло, что судьба познакомила с человеком неординарным, патриотом, глубоко сочувствующим и искренне-преданным своей Отчизне.

Вскоре на ГРЭС поступили Кразы-самосвалы. Именно этими машинами мы возили лес на ПЦ, золу в цех стеновых камней, десятки тысяч тонн песка для подготовки территории под мемориальный комплекс 234 ярославской СД, вывозили готовую продукцию.

У многих жителей поселка, работников филиалов Смоленскэнерго по всей области полы из нашего паркета, стены строений из наших блоков.

Вскоре Ростислав Игнатьевич обеспечил поставку так необходимых нам труб в количестве десятков км., которые мы использовали не только на коммуникации к строящимся цехам по ТНП, но и на фермах, для замены выработавших ресурс коммуникаций поселка (теплосеть, водопровод, канализационные сети, очистные сооружения, а также жилые дома, два детских сада, баня-сауна, клуб…все было на балансе и эксплуатировалось электростанцией). Значительная часть этих труб была использована на основном производстве. Об этих трубах стоило бы написать отдельно, настолько они помогли станции и поселку. Коммуникации целого поселка индивидуальных застройщиков из этих труб. Но это из букета помощи станции и Озерному со стороны Ростислава Игнатьевича были еще цветочки. Как оказалось, ягодки были впереди.

После нескольких предложений и просьб о посещении станции и поселка, Ростислав Игнатьевич приехал к нам, несмотря на свою крайнюю занятость. Он убедился, что оказанное содействие способствовало хорошим делам. Ему была показана и сама электростанция с ее сложным производством и технологическим циклом, условия труда и бытовые условия персонала и производства по выпуску ТНП и индивидуальные жилые дома, которые мы строили СВОИМИ силами для персонала. Показали и строящийся монумент воинам-ярославцам. Мы убедились в глубочайшей скромности и порядочности Ростислава Игнатьевича, но оказалось, что еще не осознали его отзывчивости, умении видеть и помочь.

Через некоторое время-звонок. Я посмотрел на ваш зубной кабинет, это не годится, оборудование старое, изношенное. Мой знакомый предприниматель меняет сферу деятельности, у него новейшее оборудование зубного кабинета, я уговорил его отдать его вам на станцию вместе с мебелью (как потом выяснилось, основную стоимость оборудования была оплачена из личных средств семьи Мединских). Приезжайте, забирайте. Персонал ГРЭС по достоинству оценил такой подарок!

Начиналась эпоха компьютеризации. У нас было всего несколько штук. Наш спонсор помог приобрести 20 единиц вполне работоспособных компьютеров к нашей великой радости. Через год, когда Смоленскэнерго, наконец, обеспечило ГРЭС своими компьютерами, эти 20 были переданы в поселковую школу, на их основе был организован компьютерный класс.Несколько раз благодаря такой же помощи была получена мебель для школы.

Начиная с 2000г. в эпоху преобразований в электроэнергетике по-чубайсовски, мы со слезами избавлялись от производств по выпуску ТНП. Часть продали, некоторые в урезанном виде существуют до сих пор, другие ликвидированы. Тем не менее, наши производства по выпуску ТНП работая около 10лет, очень помогли и станции, и поселку. Основное производство удалось сохранить.

Сейчас ГРЭС, одна из лучших в своей генерирующей компании. Все эти годы мы не прерывали связи с Ростиславом Игнатьевичем. Он часто интересовался, как у нас идут дела.

Видно, частица Озерного и станции осталась в его душе. Он даже иногда наведывался. Новый этап его активного участия в жизни поселка начался в 2012г.

Дело в том, что почти за 20 лет с момента создания мемориального комплекса воинам 234 Ярославской СД, памятнику вследствие недостаточного ухода в годы перестройки требовался ремонт, а возникшее рядом воинское захоронение имело неприглядный вид. Возмущение вызывало то, что в 40 км., рядом с районным центром г. Духовщиной было организовано и прекрасно обустроено захоронение солдат вермахта, открытое 3 августа 2013г. Этому событию предшествовали три года “ тихой войны” между местными властями и жителями по поводу строительства немецкого кладбища. Неравнодушные люди обращались в местную администрацию -“ Как же так. Наше захоронение находится в плачевном состоянии, посмотрите на немецкое.” Мы начали писать письма в различные инстанции.

Осенью 2012г. Ростислав Игнатьевич позвонил мне. В прошлый приезд, сказал он, (в июне 2012г.), когда вы меня водили на памятник ярославцам, говорили, что он требует реконструкции и ремонта, а у администрации нет средств. Мы на совете директоров нашей фирмы с генеральным директором Москвиным Егором Николаевичем (к этому времени Мединский вышел из рядов Вооруженных сил на пенсию) приняли решение выделить на ремонт вашего памятника безвозмездно 500 тыс. р. согласно предварительным вашим расчетам. Деньги будут перечислены на счет администрации по ее письму в наш адрес. И по-военному - прошу организовать отправку письма и осуществить контроль за расходованием средств. Реконструкцию и ремонт закончите к празднику Победы 9 мая 2013г. Вот это был для нас ПОДАРОК! Мы не могли подобрать слов благодарности. Чтобы оценить величину нашей огромнейшей радости и глубочайшей благодарности приведу копию многочисленных писем, направляемых нами в различные инстанции.

Нельзя не оценить скромность этого человека. Вопреки нашему предложению на таблице о произведенном ремонте, написать фамилии Мединского и председателя совета директоров фирмы, выделившей деньги. Москвина, (Егор Николаевич также приезжал к нам при проведении ремонта) Ростислав Игнатьевич настоял, чтобы было указано только РВИО. Только позднее я понял, насколько важным он считал информацию о деятельности РВИО довести до людей, а не указывать свои заслуги. По крайней мере, в Озерном, на всех последующих объектах таблички об исполнении по его настоянии только РВИО.

Ростислав Игнатьевич все время интересовался ходом выполнения работ. Советовал, как лучше сделать, командировал специалистов Российского военно-исторического общества (РВИО), в руководстве которого он был после создания Общества. 9 мая 2013г. реконструкция была завершена.

Вскоре он, видя тщетность наших обращений в областные структуры по обустройству воинского захоронения, решил вопрос о выделении 1.5 млн. р. для этой цели от РВИО и поставил точку в вопросе достойной встречи озерненцами 70-летия Победы. Он сам подыскал организацию-исполнителя, несколько раз приезжал лично со специалистами РВИО, внося необходимые коррективы в ходе производства работ.

Через начальника департамента Смоленской области Кононова Владислава Александровича привлек областную дорожную организацию к асфальтированию тротуара вокруг памятника. 22 июня 2014г. мемориальный комплекс 234- й Ярославской СД с реконструированным памятником и обустроенным воинским захоронением был открыт. Открыт, в присутствии родственников похороненных воинов, приехавших из регионов, где формировалась дивизия. Всем этим Ростислав Игнатьевич внес неоценимый вклад в патриотическое воспитание населения и особенно молодежи поселка, в то, как надо свято чтить героическое прошлое нашей Родины не на словах, а на деле. И есть ответное движение.

В 2015г. работник ГРЭС Татьяна Прыткова написала книгу «Была война в родном краю”, в которой описала работу поисковых отрядов в поселке и районе, в том числе и вклад РВИО.

Вслед за этим вышла книга учителя Перемибеды Т. Ю. о военных днях и участии школьников Озерного по восстановлению памяти о трагичных эпизодах тех дней.

Ростислав Игнатьевич и здесь откликнулся.

6 мая 2015г. рядом с мемориалом были установлены памятные знаки, посвященные жителям сожженных деревень в Духовщинском районе в годы войны и факту спасения трех тысяч детей от фашистской неволи. Радости школьников вынашивавших идею установки памятных знаков в течение нескольких лет, их благодарности не было предела. Помог случай. В один из приездов Мединского, когда работы по благоустройству захоронения уже подходили к концу, группа школьников с учительницей подошла к нам и рассказала о своей работе по сохранения памяти славных дел жителей поселка и района в годы войны и о своей мечте установить в честь этого памятные знаки.

Следующий поступок Ростислава Игнатьевича Мединского, по вниманию к нам иначе как мудрым, ответственейшим, благороднейшим, отеческим по отношению к жителям п. Озерный не назвать.

Дело в том, что в Озерном, с населением более 7 тыс. чел., после окончания строительства станции не был построен, предусмотренный генпланом Дом культуры. Из-за начавшейся “перестройки».

Для Дома культуры приспособили здание бывшего бытового корпуса Строительного управления ГРЭС, одноэтажное, арочной конструкции с неутепленной кровлей и стенами. Пока ДК был на балансе ГРЭС, он подвергался периодическим ремонтам. После приватизации станции был передан в район. Бюджет денег не выделял, здание ветшало, встал вопрос о закрытии.

Администрация и поселковый Совет пытались войти в Федеральную целевую программу по строительству ДК, направили заявки на участие в конкурсе по созданию аналогов ДК - многофункциональных культурных центров. Безуспешно. Министерство вроде не возражало, но при условии, что область выделит половину средств. Вмешательство Мединского решило вопрос.

В августе 2016г. Минкультуры выделило свою долю денежных средств, область предусмотрела в бюджете на 2017г. свою долю и был проведен конкурсный отбор подрядчика, заключена договора. Ростислав Игнатьевич постоянно интересовался ходом строительства и оказал неоценимую помощь в организационных вопросах.

К огромнейшей радости жителей поселка ДК - многофункциональный центр культурного развития с оборудованием отвечающим самым современным требованиям – концертное звуковое оборудование и освещение сцены зрительного зала, возможность просмотра кинофильмов в формате 3D и приема артистических коллективов, прекрасную акустику зала, возможность доступа маломобильных граждан, помещения для занятий вокальным и хоровым пением, хореографией, театральной студии, кукольного театра, вокально-инструментального ансамбля и др. возможностями был торжественно открыт в 2018г. В Озерном открылись заманчивые перспективы для культурного развития как детей, так и взрослых. В центре уже действуют 27 творческих коллективов. В фойе расположена фотоэкспозиция по работе Российского военно-исторического общества. В 2022г. на самом видном месте вывешена выполненная

РВИО, по нашей просьбе копия карты с указаниями расположения частей 234 СД, огневых точек (расположения орудий, пулеметных гнезд), укреплений и линий соприкосновения с противником в 1943г. На том самом месте, где сейчас п. Озерный и расположенные вокруг населенные пункты. Жителям поселка, детям есть возможность посмотреть на карте то, что они видят сохранившиеся до настоящего времени в окрестных лесах и полях траншеи и укрепления.

Нет слов для искреннейшей благодарности Ростиславу Игнатьевичу за его чуткое отеческое отношение к потребностям и чаяниям нас жителей Смоленской глубинки. По существу, изложенным выше, Ростислав Игнатьевич показал пример государственного подхода к нуждам и чаяниям жителей глубинки.

05.12.2022г.

Норицын Ю.Л.

Директор Смоленской ГРЭС 1988-2005г.г.