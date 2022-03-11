ЦЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИБЕРАЛИЗМА 1 сентября 2021 г. Президент России В.В. Путин встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев. На чтение: 4 минуты

Герасимов Григорий Иванович,

доктор исторических наук, научный консультант

Тульского государственного музея оружия,

член Научного совета Российского военно-

исторического общества

Аннотация. Анализируя историю либерализма в России и мире, автор приходит к аргументированному выводу о бесперспективности либеральной идеи для России.

Ключевые слова: российский либерализм, распад СССР, крах либеральной идеи в России.

1 сентября 2021 г. Президент России В.В. Путин встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев. Говоря об истории, он сказал: «В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло ещё и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать: что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек» [1] . Это высказывание Президента РФ вызвало шквал комментариев со стороны либеральных СМИ и публицистов.

Либеральная идея как причина распада страны

Причина распада страны в обоих случаях автору, в общем-то, понятна: развалу страны всегда предшествовал приход к власти либералов, которые в результате реализации своих идей доводили страну до распада. Так было в 1917 году, то же самое повторилось в 1991-м. Справедливости ради надо сказать, что российские либералы не желали развала страны в 1917, чего не скажешь про 1991 год, однако реализация либеральной идеи в нашей стране неизбежно приводит к распаду многонациональной России.

Многие сложносоставные страны по своим историческим и мировоззренческим особенностям не могут не распасться при реальном осуществлении идей свободы и демократии. Причины этого многообразны: некоторые территории были присоединены силой и, дай им свободу, они обязательно отделятся; отдельные народы до сих пор хранят свои исторические обиды и тоже были бы рады уйти в свободное плавание; элиты некоторых народов считают, что самостоятельный путь развития у них был бы более успешен.

Принято считать, что страну спасают хорошие люди, а разрушают плохие. Иногда утверждают, что в развале страны виноваты плохие идеи, например, либеральные, а причиной создания сильного государства являются хорошие. Ни то, ни другое неверно вне конкретно-исторического контекста происходящих событий. За редким исключением не бывает абсолютно хороших и плохих людей и идей.

Возьмем либерально-демократическую идею. Свобода, права человека, демократия и связанные с ними правовое государство и свободный рынок сами по себе замечательные идеи. Их реализация создала Запад, включающий в себя и благополучную Европу, и могущественные Соединенные Штаты. Именно они создают новейшие технологии и инновации, стремительно меняющие мир. Либеральная идея создала самый привлекательный для многих людей, на сегодняшний день, образ жизни. Немногим неевропейским странам удалось в полной мере реализовать либерально-демократическую идею – это Австралия, Новая Зеландия. Многие страны современного мира в то или иное время примеряли на себя белые либеральные одежды, но вынуждены были их сбросить, – не по ним оказались скроены: тут – широки, здесь – жмут.

Россия вот уже более двух веков стремится стать либеральной страной. Со времен Екатерины II либеральные реформы неизбежно сменяются консервативными откатами, чтобы вновь обратиться к реализации либеральной мечты. Великой победой либерализма стала отмена крепостного права и реформы Александра II. В ближайшем окружении российских монархов всегда было много сановных либералов. Во второй половине XIX века либералы впервые массово пришли во власть: сначала в земства и городское самоуправление, а позднее, в веке ХХ, и в созданную в ходе Первой русской революции Государственную Думу.

В начале ХХ века казалось, что у страны нет иного пути развития, кроме либерального. В годы Первой мировой войны основным требованием к власти со стороны тогдашнего «общества» было – привлечь к работе либерально-буржуазных деятелей, составить из них «правительство народного доверия», и многим тогда казалось, что как только это осуществится, так народ сразу возрадуется, экономика заработает успешнее, а войска начнут побеждать.

Распад России в 1917 году

В 1917 году началась революция, и царская власть рухнула. Главной оппозицией царизму считалась либеральная Государственная Дума, вот к ней и пришли победившие самодержавие солдаты и рабочие Петрограда, ей они отдали власть. Думцы сформировали Временное правительство, в котором подавляющее большинство составляли либералы и демократы.

Временное правительство, получив власть из рук восставшего народа, сразу же осуществило все свои либеральные планы. Декларация правительства от 3 марта 1917 года провозглашала, что в своей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями: полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным; свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих; отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и Конституцию страны; замена полиции народной милицией; выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении; устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам [2] . Программа первого Временного правительства нацелила страну на модернизацию всех областей общественной жизни на принципах свободы, прав человека, демократии, частной собственности и рынка.

Страну охватила эйфория по поводу полученных свобод. Повсеместно проводились демонстрации в поддержку правительства. Генерал А.И. Деникин писал: «В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоёв населения. Весь старший командный состав, всё офицерство, многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства…» [3] .

Россия в одночасье стала свободной страной, даже В.И. Ленин в своих знаменитых «Апрельских тезисах» утверждал, что «Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран». Либералы осуществили все свои идеи, и первоначально казалось, что народ их поддерживает, однако, когда эйфория прошла и либералам пришлось решать конкретные насущные задачи, стоящие перед страной и ее народом весной и летом 1917 года, оказалось, что рабочему свободу на хлеб не намажешь, а за демократическую Россию солдаты идут в бой с гораздо меньшим желанием, чем за самодержавную власть.

Конкретные и очевидные задачи либералами не решались — к ним боялись даже подступиться. Главные проблемы: как закончить войну, отдать землю крестьянам и определить государственно-политическое устройство будущей России – правительство решать отказывалось, призывая дождаться созыва Учредительного собрания. И это тоже не случайно, поскольку положительное решение этих задач противоречило либеральной идее.

Любая идея доказывает свою эффективность в реальном мире – либеральная в российских условиях 1917 года оказалась неспособной решить насущные проблемы народа и государства. Стало ясно, что даже экономические проблемы либеральная буржуазия решает хуже, чем царская власть: в 1917 году разразился невиданный экономический кризис, реальные доходы населения упали в 2 раза. Промышленность не могла обеспечивать не только население, но и нужды фронта. Началось массовое закрытие предприятий, рабочие выбрасывались на улицу без средств к существованию.

Уже через месяц после начала деятельности правительство сумело почти полностью нарушить хозяйственную жизнь страны. За апрель 1917 года продукция металлургической промышленности в Москве уменьшилась на 32%, в Петрограде падение достигало 40%. К июню добыча каменного угля в Донбассе упала на 30%. Тканей производилось только четверть от 1913 г. Железные дороги пришли в упадок, перевозка зерна сократилась вдвое по сравнению с 1916 г. Рассыпалась финансовая система страны, деньги стремительно обесценивались, страна перешла к натуральному товарообмену, курс рубля упал почти в 10 раз. Введенный в июле 1917 г. прогрессивный подоходный налог буржуазия саботировала, а население перестало платить налоги вообще.

Особо сильно реализация либеральных идей ударила по боеспособности армии. 16 июля 1917 г. Деникин заявил в присутствии Керенского: «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно… Армию развалили другие. Развалило армию военное законодательство последних 4-х месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов ее существования» [4] . Под этими людьми подразумевались именно либералы во власти.

Летнее наступление на фронте, для которого в 1916 году были созданы все необходимые резервы вооружений, было провалено, потому что солдаты не хотели воевать за «свободную Россию». На 1 сентября 1917 года из армии дезертировали 1 млн 865 тысяч человек – почти каждый десятый. Армия развалилась при Временном правительстве, главным образом, по причине введения либерально-демократических прав и свобод в войсках, подорвавших дисциплину – основу боеспособности армии.

Ликвидация ненавистной либеральному сердцу полиции и жандармерии привела к невиданному разгулу преступности. В стране начались анархия, беспорядки, погромы и самосуды.

Начался распад единой страны. 4 марта 1917 года в Киеве представители местных политических партий образовали «Центральную Раду», провозгласившую себя властью на Украине. Только путем роспуска финского парламента и введения российских войск удалось предотвратить летом 1917 года провозглашение независимости Финляндии.

Сегодня часто приходится слышать о том, что если бы большевики не разогнали Учредительное собрание, то история пошла бы по другому пути. В это мало верится. В составе Учредительного собрания преобладали те же эсеры, меньшевики и кадеты, которые уже были во власти в составе Временного правительства, но они так и не смогли решить насущных проблем страны, поэтому непонятно, почему они их решили бы при посредстве Учредительного собрания.

Надо признать, что именно реализация либеральных и демократических идей, последовательное проведение их в жизнь и практику государственного управления в 1917 году привели Россию к глубочайшему социально-экономическому кризису и развалу армии, поставившим страну перед угрозой распада.

Народу потребовалось восемь месяцев, чтобы окончательно понять, что дальнейшая реализация либерально-демократических идей Временным правительством приведет страну к гибели, и те же самые солдаты и матросы, которые отдали в феврале 1917 года власть Временному правительству, отобрали ее в октябре того же года и передали большевикам.

Распад СССР

В распаде Советского Союза либералы винят коммунистов, что никак не сообразуется ни с логикой, ни со здравым смыслом, ни с фактами, которые свидетельствуют о том, что СССР распался в результате реализации либеральных идей, победивших в сознании советского народа, принявшегося воплощать их в жизнь.

На конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991» либерал С. Цыпляев, бывший в 1991-м году народным депутатом СССР, на обвинение в том, что либералы развалили страну в 1917 году и в 1991, заявил, что либералы не были у власти в 1917 и в 1991 году, что их «приглашают потом, когда все сгорело, рассыпалось, когда надо спасать, надо накормить людей. Когда жизнь налаживается, тогда им говорят спасибо и обходятся без них» [5] . Эта довольно распространенная в либеральных кругах точка зрения совершенно не соответствует исторической реальности.

Результаты правления либералов в «лихие» девяностые годы

Второе пришествие либерализма в России случилось неожиданно и непредсказуемо. Холодная война приобрела неожиданную развязку, когда сначала партийные элиты, разочаровавшиеся в коммунизме, а затем и массы советского народа соблазнились идеями своего западного противника, отбросили коммунизм и попытались построить в СССР свободное демократическое, правовое, рыночное общество.

Расширение свободы, передача власти в руки Советов, развитие многопартийности подорвали монополию КПСС на власть и сначала ввергли советскую систему управления обществом в глубокий кризис, а затем и вовсе разрушили ее.

Внедрение элементов рыночных отношений в плановую экономику разваливало существующую советскую административно-командную экономическую систему. Страна с третьей в мире экономикой вынуждена была перейти на карточную систему распределения продуктов, получила резкое обесценение рубля, разгул черного рынка и теневой экономики, развал потребительского рынка. Валовой национальный продукт сократился в 1990 году на 4%, а в 1991 г. – еще на 11%. Экономика страны сорвалась в глубокий кризис.

Свобода раздула подспудно тлевшие в СССР межнациональные проблемы, переросшие в целый ряд конфликтов: в Карабахе и Сумгаите (Азер­байджан, 1988), Новом Узене (Казахстан, 1989), Фергане (Узбекистан, 1989), Кишиневе (Молдавия, 1989), Сухуми (Абхазия, 1989), Баку (Азербайджан, 1990), Цхинвале (Южная Осетия, 1990). К 1990 году было совершено 4648 погромов на национальной почве, более 600 тыс. чело­век стали беженцами.

Ослабление союзного центра власти неизбежно привело к нарастанию центробежных тенденций, выразившихся в кризисе межнациональных отношений. В 1988 году либерально-демократические народные фронты прибалтийских республик выдвинули идею заключения нового союзного договора, что вело к созданию предпосылок распада единого государства.

Либералы и демократы были во главе большинства сепаратистских движений в России и других союзных республиках, боролись за контроль над ресурсами и средствами, обеспечивая материальную основу своего будущего суверенитета. Власть плавно, но неуклонно перетекла от союзного центра в руки республиканского руководства, провозглашавшего идеи свободы, демократии, самоопределения народа.

В борьбу между союзным и российским руководством либералами были втянуты и автономные образования. К концу 1990 года 14 российских автономий провозгласили свой государственный суверенитет: переход всей полноты власти в руки руководства автономных республик; договорной характер отношений с РСФСР, верховенство республиканских законов над российскими; собственность республик на ресурсы, находящиеся на их территории. Это означало преобразование автономного образования в республику, то есть независимое и суверенное государство. Летом 1990 года в Татарстане президент РСФСР Б. Ельцин призвал руководство автономных республик: «Возьмите такую долю самостоятельности, какую можете переварить. А что не можете — отдайте России по договору». Апофеозом сепаратизма стали события в Чеченской республике, к власти в которой пришли силы, одновременно поддержанные и западными либералами, и международным терроризмом.

Победа либеральной идеи в СССР была закреплена Беловежским соглашением, завершившим процесс распада Союзного государства.

Либеральная идея легла в основание Российской Федерации, что было закреплено в первой главе ее Конституции. Либералы были в правительстве, в законодательной власти, они возглавили власть в регионах. Дальнейшим ходом событий руководили именно они. Коммунистическая партия была распущена и существенного влияния на власть, общество и экономику больше не имела.

Пятый Съезд народных депутатов РСФСР в ноябре 1991 года предоставил Б. Ельцину чрезвычайные полномочия на один год для проведения экономических реформ. Они были предоставлены президенту после того, как он пообещал улучшить экономическое положение России к осени 1992 года и дал гарантии, что уже через полгода россияне станут жить лучше. Дополнительные полномочия обосновывались необходимостью проведения непопулярных мер. Непопулярные меры провели, но жизнь продолжала ухудшаться.

Неожиданно победившие и взявшие власть в огромной стране неофиты либерализма, с которым даже самые грамотные из них были знакомы только поверхностно, стремились построить «цивилизованное» демократическое общество и государство. Это было действительно их искреннее желание, и для его осуществления были приглашены многочисленные советники, которые обеспечивали транзит из «тоталитарного» СССР в «свободную и процветающую», прозападно ориентированную Россию.

Этим объясняется и массированная гуманитарная помощь со стороны стран Запада. Только в 1991 году бесплатно поставлено 241 тыс. тонн продовольствия. Помимо этого, были выделены льготные кредиты для закупки у США зерна по ценам ниже рыночных. 10 февраля 1992 года началась операция под названием «Подай надежду». Это – крупнейшая гуманитарная операция армии США после Второй мировой войны. В ее рамках до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7 012 тонн грузов. Юбилейный 500-й транспортный рейс в страны СНГ пришелся на июнь 1997-го.

В 1992–1999 гг. МВФ восемь раз предоставлял кредиты России на общую сумму 22 млрд долл. Средства были направлены на поддержку экономических реформ и покрытие дефицита платежного баланса.

Помощь России оказывали не только США, но и Германия, Франция, Италия, другие западные страны. В основе их действий лежало не столько стремление помочь становлению молодой Российской Федерации, сколько прагматические мотивы, а зачастую и требование выполнения выгодных им политических условий.

Этим же были озабочены и многочисленные приглашенные зарубежные советники: Джеффри Сакс, Андрей Шлейфер и другие. Они и их ученики – Е. Гайдар, А. Чубайс, П. Авен и другие настойчиво пытались реализовать либеральные идеи в России. Неслучайно первой официальной экономической программой Правительства РФ был Меморандум об экономической политике Российской Федерации, в основу которого была положена, как считают специалисты, стандартная концепция Международного валютного фонда (МВФ). Однако, чем больше в стране появлялось свободы, рынка, демократии, тех хуже работала экономика, тяжелее становилась жизнь народа, росла преступность.

Вот как оценивает результаты экономической деятельности либерального российского правительства в первое постсоветское десятилетие экономист Г. Ханин – бывший в годы перестройки кумиром демократической общественности: «Глядя на плачевные результаты экономического развития России в данный период, нетрудно утверждать, что попытка перехода к капитализму провалилась… Возникший в 1990-е годы на российской земле капитализм проиграл экономическое соревнование советскому социализму» [6] . Главную причину того, что, несмотря на деградацию почти всех сфер экономики, безудержное воровство и вывоз капитала, страна продолжала существовать, Г. Ханин видит с том, что в советское время был создан такой запас прочности, который не смогли сломить даже либеральные «реформы» 90-х: «Практически все отрасли реальной российской экономики к концу 1990-х годов оказались убыточными. Они поддерживали свою хозяйствен­ную жизнь, проедая накопленные в советский период материальные ценности и эксплуатируя человеческий потенциал путем нищенской его оплаты» [7] .

Сегодня многие, в том числе и некоторые либералы, объясняют развал экономики в 90-е годы воровством реформаторов, заговором ЦРУ или ФСБ и т.п. Это упрощает ситуацию и одновременно реабилитирует идеи либерализма и демократии, которые, мол, сами по себе хороши, но вот те, кто их воплощал в российскую действительность, – воры и негодяи, а значит, достаточно прийти во власть честным либералам – и они-то построят «цивилизованную» Россию.

Автор данной статьи уверен, что результат их деятельности не будет отличаться ничем от трудов их предшественников. Дело, в данном случае, не в людях, а в том, что в конкретных российских условиях внедрение свободы и демократии будет приводить к одним и тем же негативным результатам, безотносительно к личностям, их осуществляющим. Именно поэтому в начале XXI века страна вышла из затяжного кризиса только путем отказа от большинства составляющих либерально-демократической идеи.

Цена идеи

История творится людьми, направляемыми «большими» идеями: христианской, коммунистической, либеральной и др. В результате их реализации создаются великие государства, успешные общества, достигается то, что принято называть общественным прогрессом. Часто за осуществление той или иной идеи платится большая цена, обычно измеряемая человеческими жизнями. Например, по сильно преувеличенным подсчетам авторов «Черной книги коммунизма», на алтарь победы коммунистической идеи в мире было положено 95 млн. человеческих жизней.

Либеральная идея тоже имеет свою цену. О ней не любят говорить, потому что победителей не судят, а в ХХ веке победил, как известно, либерализм. Если посчитать все жертвы либерализма от «Славной революции» XVII века до насаждения демократии в Афганистане и Ираке в XXI веке, то цифра будет вполне сопоставима с жертвами коммунизма, если не больше. Только во время Великой Французской революции и наполеоновских войн одна лишь Франция потеряла, по разным подсчетам, до 2 млн. чел.

Однако цель автора заключается не в том, чтобы обвинить либерализм в истреблении человечества, а в том, чтобы показать, что за осуществление любой, даже самой прекрасной мечты, приходится платить человеческими жизнями, и порой эти жертвы оказываются напрасными. Именно к таким можно отнести жертв последних либеральных экспериментов в Афганистане, Ливии и Ираке. В эту же категорию попадают и российские либеральные опыты 1917-го и 1990-х гг. Есть страны, которые не приняли коммунизм, есть и такие, в которых либерализм оказался невозможен, и в их числе – Россия.

Отечественные либералы не сомневаются в том, что Россия ничем не хуже других европейских стран, и надо только довести либеральные реформы до «конца» и РФ тоже станет «цивилизованной» страной. Неудачи экспериментов 1917 и 1990-х гг. они обосновывают чем угодно: зловредным вмешательством коммунистов; мягкотелостью российских либералов; заговором сионистов, – но только не недостатками самого либерализма.

В российской либеральной мысли проблема невозможности создания «свободной и демократической» в их понимании России не стоит в повестке дня, а значит, и не обсуждается. И поскольку ее нет, то либералы будут и в третий раз пытаться навязать российскому народу свои идеи и опять неизбежно потерпят поражение. Но Бог бы с ними, – с либералами, но они же вновь развалят страну и, наверное, уже в последний раз, без возможности ее восстановления. Одновременно с этим в историческое небытие уйдут и российские народы, включая русский, а вот их, в отличие от либерализма, действительно жаль.

Главная проблема российского либерализма – нежелание осознать невозможность насадить либерализм на российскую почву в том виде, в котором он сейчас культивируется на Западе. Не исключено, что либерализм можно адаптировать к российским условиям, как например В.И. Ленин адаптировал к русским условиям коммунизм, который нигде в Европе не прижился, однако отечественные либералы этой проблемы не осознают, видеть ее не хотят и поэтому ею принципиально не занимаются. В этих условиях вверять в третий раз судьбу страны в руки либералов по меньшей мере безответственно.

[1] http://www.kremlin.ru/events/president/news/66554

[2] Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 3 (16) марта 1917 года.

[3] Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5т. Т. 1. Минск, 2003. С. 129.

[4] Деникин А.И. Очерки русской смуты.Т.1. С.120. https://litmir.club/br/?b=56933&p=120

[5] https://www.youtube.com/watch?v=5kaE-DuqEdI

[6] Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. С.687, 690.

[7] Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. С.689.