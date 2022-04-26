«Бывали хуже времена, но не было подлей»… На чтение: 2 минуты

Совсем недавно на нашем портале прошел конкурс на лучший школьный учебник по истории России. В конкурсе было подано около 7500 голосов зарегистрированных пользователей портала. Об итогах конкурса 13 января писала наш коллега М.Бобкова, д.и.н., г.н.с. ИВИ РАН:

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По мнению пользователей портала История.РФ – а это цвет исторической науки и лучшие учителя истории страны - линейка лучших учебников для школы по истории России в основном состоит из трех УМК – А.Ф. Киселева – В.П. Попова (издательство «Дрофа»), Издательского центра «Вентана-Граф» - УМК под ред. Р.Ш. Ганелина и УМК авторского коллектива под руководством Д.Д. Данилова (издательство «Баласс», ОС «Школа 2100»).

Между тем в проекте приказа «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», который выложен на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения,

НЕТ НИ ОДНОГО УЧЕБНИКА не только истории, но и вообще остальных предметов издательства «Баласс» - ОС «Школа 2100».

Если коллеги не знают, хочу напомнить… На основе Образовательной системы "Школа 2100" , которая существует два десятка лет, создан новый ФГОС - начального, основного и полного образования. Только в "Школе 2100" - издательстве "Баласс" есть учебники, по которым по всем предметам с 1 по 11 класс уже сегодня можно учить по новым стандартам. Другим издательствам это только предстоит создавать.

Наш коллега М. Бобкова, подводя итоги конкурса, писала: «Таким образом, совершенно очевидно, что ситуация на "рынке" учебников несколько изменилась. Линии издательства «Просвещение» практически не вошли в число лидеров, в то же время серьезно укрепили свои позиции линии издательств «Баласс», «Вентана-граф» и «Дрофа».

Делаю вывод: исключение из списков рекомендованных и допущенных ВСЕХ учебников "Школы 2100" - издательства "Баласс", лауреата премии правительства РФ в области образования 2008 года (постановление подписано тогдашним Председателем правительства РФ, а нынче Президентом В.В. Путиным) - это конкурентная борьба за передел прибыльного рынка учебников. И в этой борьбе побеждают не умнейшие, а сильнейшие, те, у кого есть административный ресурс.

Время для удара в спину историкам (да и всему школьному образованию в целом) выбрано удачно: общественность следит за событиями в Крыму, руководители государства заняты поддержкой крымчан, на этом фоне какой-то там приказ о рекомендованных и допущенных учебниках кажется мелочью…. Креативщикам, пробравшимся в минобрнауки (выражение В.В. Путина) уж прямо надо сказать: новые стандарты стране не нужны, пусть господствуют устаревшие учебники методики…

Способны ли мы, историческое научное сообщество, помешать развалу школьного исторического образования, искоренению из него развивающих систем? Да, если мы будем отстаивать свою точку зрения. Пример для подражания есть.

Александр Асмолов, доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Федерального института развития образования, 22 февраля, в день своего 65-летия, написал заявление о выходе из президиума Российской академии образования, в знак протеста против уничтожения культуры достоинства образования, отрицания ценности идей вариативного образования, разрушения уникального направления культуры, связанного с замыслами выдающегося психолога Льва Выготского, создателя образовательной системы «Школа 2100» Алексея Леонтьева и др.

Александр Григорьевич в интервью «Учительской газете» (№ 9 от 4 марта, с.9) верно подметил: «…сегодняшняя ситуация кажется мне яркой иллюстрацией некрасовской строки «Бывали хуже времена, но не было подлей».(…) образование не для прибыли, оно для достоинства, для жизни, для развития».

Мы можем высказать своё мнение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения,