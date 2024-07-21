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Благотворительность в истории России Благотворительность в истории России На чтение: 1 минута

Благотворительность в истории России: Новые документы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2008. — 436 с.

Благотворительность в истории России Новые документы и исследования

Предисловие

ИСТОЧНИКИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ ЗЕМСКОГО И ГОРОДСКОГО СОЮЗОВ С ЦАРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В 1915–1916 гг. Публикация С.В. Куликова

Е.Л. Миллер. ЖЕНЩИНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. Публикация О.Р. Демидовой

ИССЛЕДОВАНИЯ

Адель Линденмайер ОТКРЫВАЯ АТЛАНТИДУ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С.А. Исаев ХРИСТИАНСТВО И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Т.Г. Фруменкова ОПЕКУНЫ МОСКОВСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА В ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II

Л.Г. Рогушина ПОПЕЧЕНИЕ О ДЕВОЧКАХ-СИРОТАХ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I

Е.А. Каменева БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Л.Н. Кораблина БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОРОНЕЖЕ В КОНЦЕ XVIII—XIX в.

В.Н. Сажин КАК СОЗДАВАЛСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД

И.Е. Барыкина АКАДЕМИЧЕСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ И НАГРАДЫ XVIII — НАЧАЛА XX ВЕКА

Г.Н. Ульянова МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: НЕДВИЖИМАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВЕДОМСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ И ИМПЕРАТОРСКОГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОГО ОБЩЕСТВА (XIX — НАЧАЛО XX в.)

Н.Г. Дружинкина ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА ПЕТЕРБУРГА В СВЕТЕ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Е.Ю. Апкаримова ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.

О.К. Павлова СОСЛОВНОЕ ПРИЗРЕНИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬПЕТЕРБУРГСКОГО КУПЕЧЕСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

М.Н. Барышников, К.К. Вишняков-Вишневецкий ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ ПЕТЕРБУРГА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

О.В. Динеева БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ В ДЕЛЕ ПОМОЩИ МОСКОВСКИМ БЕЗРАБОТНЫМ (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

В.В. Морозан САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Л.А. Булгакова УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕССАХ ПО ПРИЗРЕНИЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С.В. Куликов ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (ИЮЛЬ 1914 — ФЕВРАЛЬ 1917 г.)

В.В. Тевлина СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1918–1930-е гг.)

К.А. Аветисян БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Список сокращений

Сведения об авторах

Обложка: Бакст Л.С. Плакат. Большой благотворительный базар кукол. 1899 г. Воспроизведение 1991 г.

Источник: https://gallerix.ru