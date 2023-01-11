Августин Августинович – с далёких Канар в Россию За 12 лет пребывания в России испанский инженер оставил яркий след, инициировав многочисленные проекты, способствовавшие развитию архитектуры и машиностроения империи. На чтение: 3 минуты

В 1808 году один из чинов Департамента водяных коммуникаций и экспедиций устройства дорог писал: «В Санкт-Петербурге появилось новое явление — знаменитый генерал Бетанкур, оставивший пост генерал-директора дорог в Испании. Его взяли на службу в Россию во время Эрфуртского конгресса. Это была чувствительная обида для членов департамента, для наших инженеров-генералов, которые блестяще знали своё дело, знали российские условия и особенности, а с ними никто не посоветовался» . Несмотря на то, что не все были довольны приглашением испанца в Россию, его деятельность вскоре заставила пересмотреть это отношение. С именем Августина Бетанкура связаны многочисленные инженерные достижения в нашей стране в первой половине XIX века – от постройки Исаакиевского собора до создания первого учебного заведения для подготовки инженеров и путейцев.

Потомок нормандских завоевателей

Августин де Бетанкур-и-Молина родился в 1758 году на острове Тенерифе в семье испанского полковника. Основателем рода Бетанкуров, оказавшихся на Канарах, был нормандский барон и завоеватель Жан де Бетанкур, который в 1402 году с отрядом верных бойцов захватил архипелаг и провозгласил себя канарским королём. Спустя некоторое время острова стали владением испанского короля, а род Бетанкуров стал одной из многих аристократических семей, проживавших там.

Августин был самым младшим ребёнком в семье, однако отец уделял много внимания образованию сына, рассчитывая, что он сможет сделать карьеру в Мадриде. Он сам обучал мальчика, нанимал частных преподавателей по точным наукам и искусству. Кроме того, Августин, помимо испанского, успешно овладел французским и английским языками. По достижении 19 лет Бетанкур начал службу в местной милиции и за несколько лет достиг звания лейтенанта.

В 1779 году по совету друзей отец Августина отправляет того на обучение в Мадрид. В столице Испании Бетанкур посещает несколько заведений, среди которых была и знаменитая Академия изящных искусств. Успехи, которые сопровождали молодого человека в обучении тонкостям точных наук, инженерного дела и архитектуры, заставили испанских чиновников обратить внимание на уроженца Тенерифе. В 1784 году он стал почётным академиком, а спустя некоторое время за казённый счёт был отправлен во Францию и Англию для совершенствования навыков и знакомства с передовыми достижениями науки и техники своего времени.

На протяжении долгих лет, общаясь со знаменитыми учёными и изобретателями, Бетанкур колесил по Европе и собирал коллекцию вершин инженерной мысли, которая в 1791 году в полном составе оказалась в Мадриде. К этому времени тридцатидвухлетний Августин, получивший признание среди чиновников, стал директором музея техники – Королевского кабинета машин. Вместе с этим Бетанкур, используя британские достижения в машиностроении, создал свой прототип паровой машины.

Две встречи с императором

В начале XIX века Августин руководил созданием оптического телеграфа, связавшего столицу Испании с портовым городом Кадис. Помимо этого, он вынашивал планы реорганизовать пути сообщения в Испании. Однако Наполеоновские войны заставили его покинуть родину в 1807 году. О причинах эмиграции неизвестно, однако впоследствии в личных письмах Бетанкур писал: «Будучи разлучен с семьей и не желая служить ни Наполеону, ни Жозефу, я принял решение поступить на службу к российскому императору, который обращается со мной самым почтительным образом, какой Вы только можете себе представить» . Официально Августин стал русским подданным 30 ноября 1808 года, впервые он посетил Санкт-Петербург за год до этого по рекомендации посла Российской империи в Испании Ивана Муравьёва-Апостола.

Внимание, которое уделили испанскому гостью, польстило Бетанкуру. Он встретился с императором Александром I лично. Окончательное решение о переезде в Россию было принято в Эрфурте в сентябре 1808 году по итогам очередной беседы с русским царём. Августин был принят на русскую службу в чине генерал-майора и незамедлительно отправился в Россию – на сей раз навсегда. Испанскому инженеру было 50 лет.

Проекты Бетанкура

Не все были довольны наплывом иностранных специалистов в Россию – многие чиновники считали, что они могут справиться с усовершенствованием отечественной инфраструктуры и без помощи извне. Однако, это было не совсем так. Европейский опыт был необходим для модернизации. Это понимал и Николай Петрович Румянцев - министр иностранных дел и одновременно руководитель департамента водных коммуникаций. В том числе благодаря ему Бетанкур был приглашён в Россию. Необходимость усовершенствования инфраструктуры и создания учебного заведения, в котором бы готовили инженеров для решения этой задачи, ставилась во главу угла. Августин Августинович (теперь так величали Бетанкура на русский манер) принял деятельное участие в создании Института Корпуса инженеров путей сообщения – современный ПГУПС в Санкт-Петербурге. Бетанкур составил программу обучения, открыл при заведении музей - «Особый зал», коллекция которого постоянно пополнялась. Русский испанец руководил своим детищем до конца жизни.

Но не одним институтом выделялись русские страницы биографии Бетанкура. За 12 лет своей службы в России Августин принял участие и руководил неисчислимым количеством проектов. В одном только Санкт-Петербурге с именем испанца связано несколько достопримечательностей. Именно по его инициативе постройкой знаменитого Исаакиевского собора занялся на тот момент ещё совсем молодой архитектор Огюст Монферран, а проект здания создавался при непосредственном участии Бетанкура. Современная Адмиралтейская набережная своим современным видом также обязана в своём появлении Августину Августиновичу. Идеи инженера впоследствии были использованы Монферраном и при возведении одной из самых узнаваемых достопримечательностей Северной Столицы – Александровской колонны на Дворцовой площади.

Наследие Бетанкура можно встретить и в других городах России. В 1817 году Августин Августинович руководит работам по созданию архитектурного ансамбля нижегородской ярмарки. Его «любимая забава» (так сам инженер называл этот проект) должна была стать одним из самых крупных торговых комплексов в Европе. Во время строительства зданий и возведения системы коммуникаций Нижний Новгород стал для Бетанкура настоящим вторым домом. Первая ярмарка в новых сооружениях состоялась в 1822 году.

Августин принял участие и в отстройке Москвы, сильно пострадавшей после разрушительного пожара 1812 года. Самым известным зданием, возведённом по проекту Бетанкура, стал Экзерциргауз – помещение, предназначенное для проведения манёвров войск. Впоследствии он был переименован в Манеж и стал одной из главных достопримечательностей Москвы.

У истоков Гознака

Заслуги Бетанкура в России не ограничивались архитектурными и инженерными достижениями. Русскому испанцу своим появлением обязан также и знаменитый Гознак.

После Отечественной войны 1812 года финансовая ситуация в России оставляла желать лучшего – в обороте находилась масса фальшивых ассигнаций. Помимо этого, процесс изготовления денежной массы отличался громоздкостью и состоял из нескольких этапов, каждый из которых контролировало отдельное ведомство, что усложняло процесс. По инициативе министра финансов Дмитрия Гурьева в 1813 году началась реформа, значительную роль в которой сыграл Августин Бетанкур.

После проверки предприятий, участвовавших в цепочке выпуска ассигнаций, инженер пришёл к выводу, что для оптимизации процесса необходимо объединить все этапы, для чего следовало создать отдельный орган. В 1818 году на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге было закончено строительство здания Экспедиции заготовления государственных бумаг – его архитектором был сам Бетанкур. Помимо этого, он создал оборудование, а также разработал новую технологию для производства ассигнаций. За свою работу Августин Августинович был награждён орденом святого Владимира второй степени. Гознак существует до сих пор – и его сотрудники помнят о своём создателе. На территории фабрики установлен его бюст. Это один из двух памятников испанскому инженеру в Санкт-Петербурге – второй расположен у другого детища Бетанкура, Университета Путей Сообщения.

Конец жизни

Полный перечень проектов и достижений Бетанкура в России можно составлять бесконечно. Его роль в развитии отечественного инженерного дела невозможно переоценить – тем удивительнее, что свой след Августин Августинович умудрился оставить всего лишь за 12 лет своего пребывания в России.

Безусловно, у Бетанкура было много завистников. На протяжении долгих лет он пользовался безграничным доверием императора и работал, не обращая внимания на светскую жизнь, полностью погружённый в многочисленные проекты. Он не интересовался тем, что говорили о нём в высшем свете. В 1822 году он внезапно впал в немилость к Александру I, и император отдалил Бетанкура от себя. За этим стоял граф Алексей Аракчеев, завидовавший положению приехавшего в Россию иностранца. Августин Августинович перестал возглавлять управление путей сообщения, ему больше не доверяли ответственные проекты.

Моральное состояние инженера подорвала смерть дочери Каролины в 1823 году. Здоровье шестидесятипятилетнего Бетанкура стремительно ухудшалось. Он подал в отставку со всех оставшихся постов и скончался в Санкт-Петербурге в июле 1824 года. Памятник на Смоленском лютеранском кладбище, где был похоронен инженер, создал Огюст Монферран, который был обязан инженеру своим положением.

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