Атрибуция купеческих портретов и виртуальной презентации портрета из собрания Подстаницких На чтение: 1 минута

В рамках работы выставки «Купеческий портрет XVIII- начала XX века» Государственный исторический музей представляет проект – «Портрет месяца. Выставка в выставке». Для презентации выбран портрет из собрания Татьяны и Сергея Подстаницких: портрет неизвестного купца с медалью «За возобновление Зимнего дворца» работы неизвестного художника 1840-х годов. Эта медаль была учрежденна в конце 1838 года и ей награждались участники ремонтных работ после пожара 17-19 декабря 1837 года. Портрет был написан на холсте, маслеными красками вероятнее всего, в 1840-е годы. Мы не знаем ни имени художника, ни портретируемого, но от этого ценность исторического свидетельства, зафиксированного на холсте кистью, не становится меньше. Тем интереснее послушать анализ этих свидетельств.

Профессиональный разговор об атрибуции купеческих портретов, к которому приглашены и другие ученые музея, будет интересен не только профессиональному сообществу, но и всем посетителям выставки, потомкам купеческих родов, всем, интересующимся историей купечества и проблемами атрибуции музейных памятников.

Портрет дает возможность представить классическую методику атрибуции на основании данных фалеристики и униформологии. Этот портрет из собрания известных московских коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких будет экспонироваться на выставке «Купеческий портрет XVIII-начала XX веков» в Новом выставочном зале Исторического музея с 1 по 30 марта, а затем возвращен владельцам.

Программа вечера по проблемам атрибуции купеческих портретов и виртуальной презентации портрета из собрания Подстаницких

14 января 2014 года, в пятницу в 16.00 в Половецком дворике музея