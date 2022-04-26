Атрибуция купеческих портретов и виртуальной презентации портрета из собрания Подстаницких
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В рамках работы выставки «Купеческий портрет XVIII- начала XX века» Государственный исторический музей представляет проект – «Портрет месяца. Выставка в выставке». Для презентации выбран портрет из собрания Татьяны и Сергея Подстаницких: портрет неизвестного купца с медалью «За возобновление Зимнего дворца» работы неизвестного художника 1840-х годов. Эта медаль была учрежденна в конце 1838 года и ей награждались участники ремонтных работ после пожара 17-19 декабря 1837 года. Портрет был написан на холсте, маслеными красками вероятнее всего, в 1840-е годы. Мы не знаем ни имени художника, ни портретируемого, но от этого ценность исторического свидетельства, зафиксированного на холсте кистью, не становится меньше. Тем интереснее послушать анализ этих свидетельств.
Профессиональный разговор об атрибуции купеческих портретов, к которому приглашены и другие ученые музея, будет интересен не только профессиональному сообществу, но и всем посетителям выставки, потомкам купеческих родов, всем, интересующимся историей купечества и проблемами атрибуции музейных памятников.
Портрет дает возможность представить классическую методику атрибуции на основании данных фалеристики и униформологии. Этот портрет из собрания известных московских коллекционеров Татьяны и Сергея Подстаницких будет экспонироваться на выставке «Купеческий портрет XVIII-начала XX веков» в Новом выставочном зале Исторического музея с 1 по 30 марта, а затем возвращен владельцам.
Программа вечера по проблемам атрибуции купеческих портретов и виртуальной презентации портрета из собрания Подстаницких
14 января 2014 года, в пятницу в 16.00 в Половецком дворике музея
16.00 - 16.15. Приветственное слово представителя Исторического музея
16.15 - 16.30. Кураторы выставки, ведущий сотрудник Исторического музея, хранитель коллекции портретной живописи Исторического музея Наталья Андреевна Перевезенцева и ведущий научный сотрудник хранитель коллекции дагерротипии и ранней фотографии Татьяна Григорьевна Сабурова расскажут о проблемах атрибуции купеческих портретов
16.30 - 16.45. Историк искусства, эксперт и коллекционер Сергей Александрович Подстаницкий представит деятельность Комитета по русской иконографии, а также расскажет о специфики атрибуции купеческих портретов, в частности, портрета купца с медалью «За возобновление Зимнего дворца»
16.45 - 17.00. Мультимедийная презентация портретов из собрания Исторического музея – хрестоматийных портретов Герасима Курина и Василисы Кожиной с комментариями Н.А. Перевезенцевой, В.М. Безотосного, В.М. Боковой, С.А. Подстаницкого
17.00 - 17.20. Выступления участников презентации
17.20 - 18.00. Осмотр выставки «Купеческий портрет XVIII- начала XX вв.» в Новом выставочном зале музея, обмен мнениями.
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