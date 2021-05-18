«Артек» - планета советского детства Не было в советское время, наверное, ни одного ребенка, которому было бы не знакомо это короткое и манящее слово: «Артек». Знаменитый детский пионерский лагерь, в жизни которого, как в зеркале отражалась со всеми плюсами и минусами история всей страны. А мечта о поездке в Артек заставляла советских пионеров «сдвигать горы» - выигрывать конкурсы, добиваться побед в спорте, наконец, отлично учиться. На заре Советской властиНад Артеком взвился флаг.С этих пор приютом счастьяСтал горбатый Аю-Даг. Самуил Маршак 1920-е годы. Только что закончилась разрушительная Гражданская война, от последствий которой больше всего страдали именно дети. Голод, ужасающая детская смертность и подорванное здоровье – вот небольшой перечень её печальных... На чтение: 4 минуты

Не было в советское время, наверное, ни одного ребенка, которому было бы не знакомо это короткое и манящее слово: «Артек». Знаменитый детский пионерский лагерь, в жизни которого, как в зеркале отражалась со всеми плюсами и минусами история всей страны. А мечта о поездке в Артек заставляла советских пионеров «сдвигать горы» - выигрывать конкурсы, добиваться побед в спорте, наконец, отлично учиться.

На заре Советской власти Над Артеком взвился флаг. С этих пор приютом счастья Стал горбатый Аю-Даг.

Самуил Маршак

1920-е годы. Только что закончилась разрушительная Гражданская война, от последствий которой больше всего страдали именно дети. Голод, ужасающая детская смертность и подорванное здоровье – вот небольшой перечень её печальных итогов. Появление Артека, который задумывался как «лагерь здоровья», было всего лишь вопросом времени, причем скорого. Ещё в 1920 г., сразу после освобождения Крыма от генерала Врангеля, особым декретом Совнаркома было принято решение использовать крымское побережье в лечебных целях. В это же время, независимо от любых декретов, подобную идею создания детского лагеря с особой системой укрепления здоровья вынашивали многие крымские врачи, среди них Фёдор Фёдорович Шишмарёв, в это время главный врач детского санатория «Ай-Даниль». Часто вместе с воспитанниками он ходил в походы в урочище Артек - «очень красивое и запущенное место» у западного склона горы Аю-Даг недалеко от Гурзуфа.

Но окончательно идея разбить там детский лагерь, чей опыт после могли бы перенять по всей стране, была сформулирована, когда к делу подключился Зиновий Петрович Соловьев, один из отцов-основателей советской системы здравоохранения и председатель Исполкома Российского общества красного креста (РОКК). Соловьев был заметной фигурой в то время – родом из Симбирска, он был близко и давно знаком с семьей Ульяновых, к тому же был старым большевиком – членом партии с 1898 г. В медицине он был настоящим подвижником и пламенным просветителем, отдавал много сил заботе о здоровье детей, по его инициативе была даже организована «Служба здоровья пионеров» и всюду звучал лозунг « Юному пионеру – здоровое лето!».

Лозунги – дело хорошее, но вот ресурсов для создания лагеря явно не хватало, да и точного понимания, как поставить это дело, сразу не было. Сперва пытались копировать опыт заграничных бойскаутов. Но вскоре стало ясно, что после всех испытаний последних лет детям уж точно нужны не тренинги в лесу, а питание, солнце, свежий морской воздух и отдых.

Те самые брезентовые палатки, с которых и начался легендарный лагерь.

Источник фото: https://foto-history.livejournal.com/

Активные противники « госпитализма » - лечения в больничной палате, которое может оказывать угнетающее воздействие на психику человека, Шишмарёв и Зиновьев надеялись на южный берег Крыма, закрытый горами от холодных ветров и близкий по климату к Италии. Кроме хорошего климата, ещё одно достоинство Артека - его культура и история, уходящая корнями в античность. Неслучайно, согласно Гомеру, именно здесь проходило путешествие античного героя Одиссея.

Первые средства на обустройство дал Красный Крест. Закупили четыре брезентовые палатки, деревянные топчаны, белье, столы с табуретками и прочую необходимую утварь. Водопровода не было – обходились двумя колодцами. Над территорией висели корабельные фонари, да еще активно использовались керосиновые лампы. Сразу же решили, что в лагере будет обязательно своя единая форма – традиция, сохранявшаяся все годы и ставшая предметом гордости для многих поколений артековцев.

Появилась и своя первая «фирменная» песня:

Лагерь наш устроил РОКК, Комсомол ему помог. Наш Артек! Наш Артек! Не забудем тебя ввек!

Лагерь начал свою работу в 1925 г. Отбор детей проходил по медицинским показаниям: туберкулёз, нарушения нервной системы, переутомление, анемия. Пионерам назначалось лечебное питание, режим, соблюдение гигиены, физкультура, солнечные ванны и купание в море. Хотя в первые три сезона условия жизни в лагере были походными – у пионеров все равно наблюдалось значительное улучшение здоровья. Но лагерь должен был не только восстанавливать здоровье пионеров, но и воспитывать нового советского человека, способного внести свой большой вклад в построение светлого будущего. Упор делался на отзывчивость, коллективизм и активное отношение к жизни. Занятиям для пионерского актива уделялось не менее обязательных двух часов в день. И все же обязательно сохранялись и лучшие оздоровительные моменты – «тихий час» после обеда, зарядка на берегу моря, и, конечно же, столь нужное именно в тот момент, хорошее питание. Было предусмотрено и трудовое воспитание – уборка территории и помощь соседней сельхозкоммуне.

С первых лет появилась традиция приглашения в лагерь особых гостей, в том числе и иностранных – прославленных героев, знаменитых писателей, ну и, конечно, пламенных революционеров. Среди первых гостей – французский писатель Анри Барбюс, немецкая коммунистка Клара Цеткин, чьи слова о « свободных счастливых детях Артека» на долгие годы стали своеобразной визитной карточкой пионерской здравницы. По её инициативе лагерь стал интернациональным – в 1926 г. приехали немецкие пионеры с вожатым. К их приезду даже сделали специальные вывески-лозунги на немецком языке.

Клара Цеткин выступает перед артековцами.

Источник фото: https://pastvu.com

Случались в жизни лагеря и неожиданные происшествия, в основном, природные – как-то раз палатки разметала ночная буря с ливнем, в другой – в 1927 году – и вовсе произошло сильное землетрясение. Они имели большое значение для последующей трансформации лагеря. В частности, было решено заменить брезентовые палатки на симпатичные домики с серебристыми крышами, между которыми разместились клумбы с цветами, душистые магнолии и вечнозеленые лавры, установили скульптуры. Появилось электричество и водопровод, заполнявшийся свежей вкуснейшей водой из горных источников. Проведенные работы позволили лагерю перейти на круглогодичный режим работы.

Первые артековцы (в центре – основатели пионерского лагеря): З.П. Соловьев и первый директор лагеря Ф.Ф. Шишмарев. 1927 г.

Источник фото: http://artekovetc.ru/foto3.html

«Артек» задавал тон всем остальным создававшимся лагерям СССР - началась повсеместная трансформация разномастных детских лагерей в пионерские здравницы с развитой инфраструктурой. В 30-е годы был разработан проект и по дальнейшему расширению территории «Артека», которое не состоялось только из-за начавшейся войны.

Вид на территорию «Артека» с моря (между 1928- 1935 гг.).

Источник фото: https://pastvu.com.

Из лечебного санатория «Артек» окончательно трансформировался в образцовое советское место отдыха детей - поистине государственного значения - куда удавалось попасть только самым отличившимся пионерам. Деятельность лагеря курировал сам Председатель Совета Народных Комиссаров В.М. Молотов, чье имя «Артек» носил в 1938-1957 гг. Незабываемым стал специальный приём для двухсот пионеров, организованный Молотовым в 1936 г. И, кстати, именно благодаря Молотову в 1937 г. «Артек» расширил территорию – ему был передан курорт Суук-Су, известный сегодня как лагерь «Лазурный».

Девочки 8 отряда лагеря "Суук-Су", июнь 1941 - завтра была война.

Источник фото: http://artekovetc.ru/foto3.html

В июне 1941 года в лагере, как обычно, начался новая летняя смена, прерванная войной. Уже 23 июня артековцы «молнировали» в Москву слова, с которыми в тот момент была солидарна вся страна: «…всегда готовы к защите Родины». Дети, успевшие заехать в «Артек» до 22 июня, были эвакуированы в тыл в алтайский курортный посёлок Белокуриха, где прошла вошедшая в историю - самая длинная смена лагеря - длившаяся до 15 апреля 1944 г.

Во время войны Крым был оккупирован германскими войсками. Многие строения «Артека» были разрушены или не подлежали восстановлению: сгорел дворец Суук-Су, разрушены скульптуры на Аллее национальностей. Многие из воспитанников лагеря стали известными героями войны: сын знаменитого военачальника Михаила Фрунзе - лётчик Тимур Фрунзе, сын лидера испанских коммунистов Долорес Ибаррури - Рубен Ибаррури, снайпер Алия Молдагулова, руководитель подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» Иван Туркенич и многие другие.

Восстановление освобождённого в апреле 1944 года «Артека» началось сразу же. Территория лагеря благоустраивалась силами сотрудников лагеря и самих пионеров. В 1945 году в ходе своего турне по городам Советского Союза «Артек» посетила супруга британского премьер-министра Уинстона Черчилля Клементина Черчилль и подарила пятнадцать брезентовых палаток, в которых жили пионеры юбилейного 20-го сезона. Реконструкция продолжалась вплоть до 1960-х гг., когда был восстановлен разрушенный дворец Суук-Су и начато воплощение в жизнь проекта «Новый Артек», объявленного ударной комсомольской стройкой: построены новые корпусы, веранды, спортивные площадки.

Юрий Гагарин и Герман Титов в гостях у артековцев.

Источник фото: https://foto-history.livejournal.com/

Хрущёвская «оттепель», хотя сам Никита Сергеевич порой и критиковал «Артек» за недостаточное обучение трудовым навыкам, открыла новую страницу и в истории Всесоюзной Здравницы. Стало понятно, что лагерь нуждается не просто в реконструкции, но и в модернизации. В конце 50-х «Артек» был передан из ведения РОКК ЦК комсомола и приобрёл международный статус. Всегда делался особый акцент на том, чтобы пионеры приезжали в лагерь изо всех уголков обширной советской страны. Но, теперь, когда лагерь из лечебно-оздоровительного комплекса превратился в международный рекреационный и культурный центр, он открылся для детей из более, чем 120 государств, не только социалистических, но и капиталистических. «Артек» стал уникальным «дипломатическим» центром, объединявшим детей из разных стран. В 1960 - 1980-е в «Артеке» царила атмосфера интернациональной дружбы и мира. Знаменитые международные смены, эстафеты Дружбы, Международные детские спортивные игры «Дружба» и многие другие мероприятия сплачивали многонациональное детское население «Артека». В 70-е гг. в «Артеке» на международных юношеских и молодёжных конференциях активно обсуждались проблемы разрядки международной напряжённости и мира на Земле. В 1977 г. Международным детским фестивалем «Пусть всегда будет Солнце!» «Артек» открывал ХІ Всемирный фестиваль молодежи, проходившей на далекой Кубе.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря «Артек».1979 г.

Источник фото: РИА Новости

Ранний постсоветский период стал испытанием на прочность для «Артека». Несмотря на ухудшение экономической ситуации и прочие трудности этого времени в 1998 году «Артек» был признан ЮНЕСКО «Проектом XXI вв.». Первое десятилетие нового века в «Артеке» прошло под флагом провозглашённого ООН международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей.

Закрытие тематической смены РВИО на пляже. Возрождение славных традиций. 2017 г.

В 2007 году Международному детскому центру «Артек» официально присвоен статус центра под эгидой ЮНЕСКО. Но в 2009 г. существование «Артека» оказалось под угрозой из-за недостатка финансирования – лагерь даже закрылся на некоторое время. Новый этап в его жизни начался в 2014 г. с присоединением Крыма к России и переводом «Артека» в федеральное подчинение.

Традиции легендарного лагеря продолжают развиваться и сегодня. Среди них, форум “ Артек - музейное пространство ” – проект, осуществленный совместно с Российским военно-историческим обществом. Он был задуман для того, чтобы юные любители истории смогли лучше понять не только общие события Великой Отечественной войны, но и узнать больше о личной истории семьи – о подвигах своих дедов и прадедов. В «лабораториях» форума под руководством наставников-профессионалов можно было научиться работать с архивными документами и базами данных, освоить азы научно-исследовательской деятельности, получить представление о работе с историческими источниками. Участники смогли глубже погрузиться в увлекательный мир истории и добавили к истории самого Артека еще одну замечательную страницу.