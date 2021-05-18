Аристократ на службе НКВД: пять фактов из биографии Кима Филби 1 января 1912 года родился самый знаменитый на Западе советский разведчик Весь мир знает его под именем Кима Филби, хотя настоящее имя этого человека, до сих пор носящего неформальное звание самого знаменитого советского разведчика, — Гарольд Адриан Рассел Филби. Ким – семейное прозвище, которым его наградили родители в честь главного героя самого популярного из романов Редьярда Киплинга. Прозвище оказалось пророческим: как и литературный протагонист, наследник аристократической семьи Ким Филби в конце концов тоже стал разведчиком и на протяжении полувека с лишним работал ради безопасности страны, которая стала его второй родиной — СССР. Решающая встреча в Риджентс-парке По одной из версий,... На чтение: 3 минуты

1 января 1912 года родился самый знаменитый на Западе советский разведчик

Весь мир знает его под именем Кима Филби, хотя настоящее имя этого человека, до сих пор носящего неформальное звание самого знаменитого советского разведчика, — Гарольд Адриан Рассел Филби. Ким – семейное прозвище, которым его наградили родители в честь главного героя самого популярного из романов Редьярда Киплинга. Прозвище оказалось пророческим: как и литературный протагонист, наследник аристократической семьи Ким Филби в конце концов тоже стал разведчиком и на протяжении полувека с лишним работал ради безопасности страны, которая стала его второй родиной — СССР.

Решающая встреча в Риджентс-парке

По одной из версий, советская разведка обратила внимание на Гарольда Филби — юношу с очевидными левыми убеждениями — еще во времена его учебы в Вестминстерской школе, одной из лучших в Великобритании. А к началу 1930-х годов Ким Филби уже был убежденным коммунистом и антифашистом, что и заставило его отправиться в Вену помогать австрийцам по линии Международной организации помощи борцам революции (МОПР), коммунистического аналога Красного Креста. Это стало последним шагом на пути к вербовке: на аристократа-коммуниста обратили внимание молодая коммунистка, его будущая первая жена Литци Фридман (урожденная Алис Кольман) и ее подруга, агент ИНО Главного управления госбезопасности НКВД СССР Эдит Харт. Она, судя по всему, первой и привлекла Кима к работе на советскую разведку. Окончательно эти отношения оформились 1 июня 1934 года, когда вернувшийся на родину Филби отправился в Риджентс-парк на встречу, организованную его женой Литци. Человеком, который ждал Кима в парке, был резидент советской разведки в Великобритании, член компартии Австрии Арнольд Дейч — Отто, как он представился Филби. Именно Отто и стал первым связником и руководителем Кима.

Литци Фридман — человек, который сумел найти подход к Филби и привести его к советской разведке

Источник: spartacus-educational.com

Орденоносец трех стран

Первым заданием Филби стало составление списка коммунистов и социалистов, обучающихся в Кембридже: на его основе позднее и сложилась знаменитая «Кембриджская пятерка» — группа самых высокопоставленных советских агентов в Британии. Чуть позже устроившийся работать журналистом Ким начал ездить в европейские командировки, во время которых выполнял задания не только своих редакций, но и своих кураторов из советской разведки. Наиболее важные из них пришлись на период его пребывания в Испании во время Гражданской войны : в качестве корреспондента газеты «Таймс» Филби работал на стороне мятежников-франкистов, поставляя оттуда важнейшие сведения для НКВД, которое делилось ими с разведкой республиканцев. Ким настолько вжился в свою роль, что в 1938 году генералиссимус Франко вручил ему крест ордена Военных заслуг, причем так называемого «красного дивизиона», то есть за заслуги на поле брани. 1 января 1946 года, в свой день рождения, руководитель 9 отдела Секретной службы (SIS) Ким Филби получил орден Британской империи — «как состоящий на службе в МИДе». А в 1947 году разведчик «Стенли» был удостоен ордена Красного Знамени. Позднее на груди Филби появились другие награды – второй орден Красного Знамени, орден Ленина , орден Трудового Красного Знамени и орден Отечественной войны I степени, а вот британской награды его лишили после того, как стало известно о его работе на советскую разведку.

Награды разведчика Кима Филби. В настоящее время хранятся в собрании музея Службы внешней разведки России

Источник: ak-group.ru

Подозревать самого себя

В истории Кима Филби было два эпизода, когда его заподозрили в работе на советскую разведку. И если после второго ему пришлось эвакуироваться в СССР, то первый, хотя и потрепал нервы разведчику, но не привел к сколько-нибудь тяжелым или неприятным последствиям. В 1951 году Филби попал под подозрение как близкий знакомый Гая Берджесса и Дональда Маклина — двух других разведчиков из «Кембриджской пятерки». Их удалось вовремя эвакуировать в Советский Союз — не в последнюю очередь благодаря тому, что о нависшей над ними угрозе стало известно Киму, который получил документы о возможном наличии советских агентов в британском МИД и Секретной службе, то есть фактически на самого себя. Но сам Филби оказался под следствием, которое, правда, закончилось ничем. Основные подозрения высказывали представители ЦРУ , тогда как в SIS к ним отнеслись скептически и в 1955 году после официального допроса сняли с Филби все обвинения. Это, кстати, надолго испортило отношения двух спецслужб, что тоже можно записать в актив советскому разведчику. Правда, ему все-таки пришлось уйти с руководящих должностей в британской Секретной службе, так и не дослужившись до поста ее руководителя, на который Филби активно прочили.

Ким Филби во время пресс-конференции у себя дома по случаю снятия с него обвинений в шпионской деятельности, 1955 год

Источник: independent.co.uk

Пассажир рудовоза «Долматово»

История с бегством Берджесса и Маклина вынудила Филби уйти с работы в SIS, куда он устроился в 1940 году по заданию советской разведки и в которой сделал головокружительную карьеру, обеспечившую ему доступ к секретнейшим документам. Пост начальника 9-го «антикоммунистического» отдела позволил ему провалить операции по организации антисоветских выступлений в Албании и прибалтийских республиках СССР, а также минимизировать потери от нескольких предательств агентов НКВД . Но с 1956 года Филби пришлось довольствоваться ролью привлеченного агента Секретной службы на Ближнем Востоке, куда он уехал в привычном уже качестве британского журналиста. Однако через семь лет в Лондоне вновь взялись за разработку Кима: появились свидетельские показания человека, которого он пытался привлечь к разведдеятельности в пользу СССР. Чтобы не спугнуть подозреваемого, руководство SIS решило отправить в Бейрут его давнего коллегу, который предложил Киму подписать признательные показания в обмен на судебный иммунитет и возвращение в Лондон. Филби подтвердил подозрения, сознался в работе на Советский Союз, но насчет возвращения пообещал подумать еще несколько дней. За это время советская разведка успела организовать его эвакуацию: 23 декабря 1963 года Филби поднялся на борт советского рудовоза «Долматово» с документами на имя Андрея Федорова и отплыл в Одессу. Сделал он это втайне от всех: о его исчезновении сообщила жена разведчика, Элеонор Брюер, на вторые сутки его отсутствия дома.

Рудовоз «Долматово», на котором разведчик Филби эвакуировался из Бейрута в Советский Союз

Источник: fleetphoto.ru

Четыре жены разведчика Филби

Ким Филби, как отмечали его друзья и коллеги, был весьма любвеобильным мужчиной: за свою жизнь он был четырежды женат и пережил несколько недолгих романов. Первой его супругой в феврале 1934 года стала австрийская коммунистка Литци Фридман — судя по всему, такой же агент ИНО НКВД, как и сам Ким. Во время командировки в Испанию у Филби завязался роман с актрисой Френсис Дабл, поклонницей Франко и Гитлера, но в серьезные отношения он не перерос. Тем не менее официальный брак распался. Филби в 1940 году ушел от Литци к Эйлин Фурс, которая стала матерью его троих сыновей и двух дочерей. Правда, оформить развод с первой супругой разведчику удалось только в 1946 году, и тогда же он женился на Эйлин. Этот брак был достаточно долгим, но назвать его счастливым было трудно: после того, как Ким попал под подозрение как двойной агент, его жена, имевшая проблемы с психикой, забрала детей и уехала из Лондона. Она умерла в 1957 году, через год после того, как Филби завел роман со своей третьей женой — Элеонорой Брюер. Они поженились в январе 1959 года, и Элеонора даже перебралась к Филби в СССР после его бегства, но ненадолго: завязавшийся уже в Москве роман Кима с Мелиндой, супругой бывшего товарища по разведке Дональда Маклина, разрушил и этот союз. А последней супругой Филби стала Руфина Пухова, которую с ним познакомил еще один его коллега-разведчик, Джордж Блейк. Ким и Руфина поженились в 1971 году, и этот брак оказался самым долгим: 17 лет, до самой смерти Филби в 1988 году.

Ким Филби со своей последней, четвертой женой Руфиной Пуховой-Филби в московской квартире

Источник: thecinemaholic.com

Обложка: Ким Филби в конце 1950-х годов, Лондон. Источник: darikradio.bg

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