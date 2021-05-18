Краткий курс истории. No Pasaran 19 июля 1936 года по мадридскому радио впервые прозвучал знаменитый политический и военный лозунг времен Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, которая проложила дорогу к расцвету фашизма – ¡Nopasaran! («Они не пройдут!»). Гражданская война Гражданская война стала следствием революционных событий в Испании, начавшихся в 1931 году и приведших к падению монархии и созданию Второй Испанской Республики. Впрочем, ей было суждено погибнуть в 1939 году, дав место фашистской диктатуре генерала Франко. 19 июля 1936 года также стало днем начала народной революции и борьбы против франкистов. Франко оказывали поддержку гитлеровская Германия, фашистская Италия и другие. На стороне испанских социалистов, коммунистов, анархистов и... На чтение: 1 минута

19 июля 1936 года по мадридскому радио впервые прозвучал знаменитый политический и военный лозунг времен Гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, которая проложила дорогу к расцвету фашизма – ¡Nopasaran! («Они не пройдут!»).

Гражданская война

Гражданская война стала следствием революционных событий в Испании, начавшихся в 1931 году и приведших к падению монархии и созданию Второй Испанской Республики. Впрочем, ей было суждено погибнуть в 1939 году, дав место фашистской диктатуре генерала Франко. 19 июля 1936 года также стало днем начала народной революции и борьбы против франкистов. Франко оказывали поддержку гитлеровская Германия, фашистская Италия и другие. На стороне испанских социалистов, коммунистов, анархистов и прочих выступили СССР, интернационалисты из других государств. Испания в тот период для союзников обеих сторон была плацдармом для выяснения собственных внешнеполитических отношений при политике невмешательства, проводимой Англией и Францией, в канун Второй мировой войны. Во многом поэтому, хотя и не только, испанская социалистическая революция утонула в пучине гражданской войны.

Что такое NoPasaran?

Считается, что впервые лозунг, аналогичный ¡No pasaran!, был использован французами в годы Первой мировой войны, более чем за 20 лет до того, как ультраправые националисты под командованием испанского генерала Франко подошли к Мадриду. И все же в русский язык слова ¡No pasaran!, ставшие символом мирового антифашистского движения и воспламенившие испанский народ на сопротивление, попали из испанского, а произнесла их деятель испанского и международного коммунистического движения Долорес Ибаррури (1895–1989). Любопытно, что перевернутый восклицательный знак в начале данного лозунга является характерным для испанского языка знаком препинания.

Пассионария

Долорес Ибаррури подписывалась псевдонимом Pasionaria, что с испанского можно перевести как «страстная», «цветок страстоцвет». Она состояла в рядах социалистов с 1917 года, с 1920-го – в Испанской коммунистической партии, пережила три опустошительные войны, а всех перипетий ее судьбы хватило бы не на одну жизнь, почти половину которой Долорес провела вдали от родины. Но в автобиографии она признавалась, что «дорога борьбы за социализм, которую я выбрала, – единственный путь, существующий для нас». В 1939 году Пассионария эмигрировала в СССР, где в начале 1960-х получила гражданство. Ее сын, Рубен Руис-Ибаррури, Герой Советского Союза, пал в боях за Сталинград в 1942 году. Сама же Долорес в годы Второй мировой войны активно боролась против втягивания Испании Франко в войну на стороне гитлеровской Германии. В Испанию Долорес вернулась в 1975 году, когда умер Франко, пережила его на 20 лет, хотя была моложе всего на три года. Среди советских наград Долорес Ибаррури – орден Ленина, Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» и другие.

Выступление Долорес Ибаррури на радио. 1936 г.