Глаза и уши Страны Советов
20 декабря 1920 года в структуре ВЧК был создан Иностранный отдел – предшественник нынешней Службы внешней разведки Официальным праздником Службы внешней разведки России является День работников органов государственной безопасности, который издавна имел неофициальное название «День чекиста». И в этом есть железная логика. Дело не только в том, что до 1991 года внешняя разведка под разными названиями входила в структуру советской госбезопасности. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем – и в этот же день, но в 1920 году в структуре ВЧК появился так называемый Иностранный отдел (ИНО), ставший первой структурой внешней разведки...
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20 декабря 1920 года в структуре ВЧК был создан Иностранный отдел – предшественник нынешней Службы внешней разведки
Официальным праздником Службы внешней разведки России является День работников органов государственной безопасности, который издавна имел неофициальное название «День чекиста». И в этом есть железная логика. Дело не только в том, что до 1991 года внешняя разведка под разными названиями входила в структуру советской госбезопасности. 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем – и в этот же день, но в 1920 году в структуре ВЧК появился так называемый Иностранный отдел (ИНО), ставший первой структурой внешней разведки в органах безопасности Советской России.
Поражение как повод для создания разведки
Точкой отсчета истории ИНО можно считать постановление Политбюро ЦК РКП(б), увидевшее свет в сентябре 1920 года. В нем весьма откровенно признавалось, что Польская кампания провалилась в немалой степени из-за того, что Красная Армия и руководство Советской России не имели достаточных разведывательных данных. «Мы шли на Варшаву вслепую и потерпели катастрофу», – так эмоционально это формулировалось в документе. На этом основании делался вывод о том, что от повторения подобных катастроф может спасти только правильно поставленная разведка (в том числе и политическая), для чего требовалось сконцентрировать руководство ею в какой-то одной структуре. Выбор в 1920 году был не слишком велик: единственной советской структурой безопасности была ВЧК, в рамках которой и решено было создавать рабоче-крестьянскую разведку.
Председатель ВЧК Феликс Дзержинский в 1921 году, когда Иностранный отдел только начал активную работу за рубежом
Источник: revbel.org
Работой по проектированию структуры советской разведки занялась специальная комиссия во главе с председателем ВЧК Феликсом Дзержинским и наркомом рабоче-крестьянской инспекции Иосифом Сталиным. К началу декабря в основных чертах все было намечено, и уже 12 декабря Дзержинский отдает распоряжение, требующее, чтобы более ни один из отделов ВЧК не занимался разведкой самостоятельно, а вел всю эту работу только через создаваемый Иностранный отдел. Соответствующий приказ под №169 был подготовлен к 20 декабря и в тот же день подписан главой ВЧК. А через две недели Феликс Дзержинский утвердил штаты новой структуры. В тот момент ИНО состоял из руководства отдела (восемь человек во главе с начальником), канцелярии (12 человек), агентурного отделения (8 человек), иностранного отделения (три человека) и бюро виз (11 человек). Последнее занималось паспортно-визовым режимом, что может сегодня показаться очень странным, а в то время было совершенно логичным шагом. Чтобы создать собственную агентуру для получения ценных сведений из-за рубежа, Иностранный отдел намеревался привлекать бывающих в советской России иностранцев, а оформляя разрешения на выезд за рубеж, получал и возможность вербовать выезжающих в загранкомандировки и отправляющихся в эмиграцию, работа в отношении которой была в то время одной из главных задач.
Дипломат на разведывательной службе
Первая советская разведка была структурой весьма немногочисленной – в общей сложности всего 44 человека. Но это, конечно, были далеко не все, кто занимался разведывательной деятельностью: существенно большее число людей были привлечены к работе в качестве агентов. А со временем, согласно Инструкции по организации закордонной работы, при каждой советской дипломатической или торговой миссии были созданы резидентуры, главы которых имели официальные дипломатические должности, но при этом не реже раза в неделю отсылали в Москву шифровки со всеми ценными сведениями, которые им удалось собрать. А в те страны, которые не имели официальных дипломатических отношений с советской Россией, резиденты ИНО отправлялись нелегально.
Заседание коллегии ВЧК в 1922 году. В центре — Феликс Дзержинский, справа от него — Вячеслав Менжинский
Источник: portal-kultura.ru
Структурно Иностранный отдел ВЧК подчинялся занимавшемуся военной контрразведкой Особому отделу, которым руководил Вячеслав Менжинский. А непосредственное руководство разведывательной деятельностью, согласно приказу Дзержинского №169 от 20 декабря 1920 года, возлагалось на начальника ИНО. Первым, кто занял эту должность, стал профессиональный революционер, уроженец Нахичевани Яков Давтян. Начавший революционную карьеру в 1905 году, Давтян занимался агитацией в царской армии, был арестован, эмигрировал, готовил будущую социалистическую революцию в эмиграции, но к самому Октябрьскому перевороту не успел. После начала Первой мировой войны его, живущего в Бельгии, арестовали и отправили в лагерь для интернированных лиц, а после нескольких попыток побега перевели в штрафной лагерь, из которого ему удалось вырваться только в августе 1918 года, когда советская Россия заключила Брестский мир.
Вернувшись на родину, Яков Давтян быстро нашел свое место в новой жизни: в 1919 году он отправился на фронт в роли уполномоченного Совета обороны РСФСР, потом был начальником политотдела 1-й Кавказской кавалерийской дивизии, а в марте 1920-го пришел на дипломатическую работу в Наркомат иностранных дел. Именно оттуда его по личной просьбе Феликса Дзержинского в ноябре 1920-го командировали на работу в ВЧК, где он через месяц стал первым руководителем советской внешней разведки. При этом, поскольку Давтян формально оставался на работе в Наркомате иностранных дел, временно исполнять должность начальника ИНО ему пришлось под псевдонимом: именно фамилия Давыдов и фигурирует в приказе №169. На новом посту Яков Давыдов-Давтян занялся прежде всего бумажной работой: на нем лежала обязанность по разработке Положения об ИНО, его штатного расписания и разного рода инструкций по работе для сотрудников и резидентов. Так что и первая структура советской внешней разведки была спроектирована руками Давыдова-Давтяна.
Яков (Акоп) Давтян — первый руководитель и фактический создатель структуры Иностранного отдела ВКЧ, занимавший свой пост под псевдонимом Давыдов
Источник: warfor.me
От ИНО до СВР
В первоначальном виде ИНО ВЧК просуществовал не слишком долго. 21 января 1921 года ушел обратно в Наркомат иностранных дел так и не переставший быть «временно исполняющим должность» Яков Давыдов. Правда, в апреле он вновь занял кресло начальника Иностранного отдела, но опять на короткий срок — до августа. Но, и вернувшись окончательно на дипломатическую работу, он поддерживал плотные рабочие отношения с коллегами из ИНО. Так, в 1922-1924 годах Давтян занимал пост советника полпредства и поверенного в делах СССР в Китае и одновременно являлся резидентом ИНО – в полном соответствии с им же придуманной инструкцией. Довольно скоро, в феврале 1922 года, изменилась и подчиненность отдела: он превратился в Иностранный отдел Государственного политического управления при НКВД РСФСР. В последующие годы название и подчиненность внешней разведки менялись еще не раз, пока в 1954 году она не стала называться Первым главным управлением КГБ СССР. Это название, ставшее легендарным, кануло вместе с Советским Союзом и Комитетом госбезопасности, а с декабря 1991 года в нашей стране существует Служба внешней разведки, которая по-прежнему отсчитывает свою историю с 20 декабря 1920 года – дня создания Иностранного отдела ВЧК.
Сотрудники Иностранного отдела ГПУ НКВД РСФСР с начальником ИНО Михаилом Трииссером (в центре в пиджаке с галстуком), 1922 год
Источник: foto-history.livejournal.com
Обложка: Службы внешней разведки Российской Федерации. Источник: fundacionamigosderusia.com
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