Железный, Астроном, Переплетчик: 10 фактов из жизни Феликса Дзержинского 20 июля 1926 года умер один из самых легендарных революционеров и руководителей Советского Союза 20 июля 1926 года легендарный создатель ВЧК Феликс Дзержинский, занимавший в то время пост председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, выступал на пленуме ЦК ВКП (б). Речь шла о том, в каком состоянии находится экономика Советского Союза и как это положение можно исправить. Худой, высокий Дзержинский говорил резко и нервно и, едва сойдя со сцены, почувствовал себя плохо. Удивительного в этом не было ничего: еще в 1922 году врачи сообщили ему и товарищам по партии, что у «железного» Феликса совсем изношенное сердце. И оно не... На чтение: 4 минуты

20 июля 1926 года умер один из самых легендарных революционеров и руководителей Советского Союза

20 июля 1926 года легендарный создатель ВЧК Феликс Дзержинский, занимавший в то время пост председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, выступал на пленуме ЦК ВКП (б). Речь шла о том, в каком состоянии находится экономика Советского Союза и как это положение можно исправить. Худой, высокий Дзержинский говорил резко и нервно и, едва сойдя со сцены, почувствовал себя плохо. Удивительного в этом не было ничего: еще в 1922 году врачи сообщили ему и товарищам по партии, что у «железного» Феликса совсем изношенное сердце. И оно не выдержало нервного напряжения: вечером 20 июля Дзержинский умер.

Феликс Дзержинский выступает на очередной сессии ВСНХ, май 1926 года. Это одна из последних прижизненных фотографий Дзержинского

Источник: https://123ru.net

Жизнь Феликса Дзержинского очень быстро превратилась в легенду, а сам он — в пример образцового бойца революции. И в этом было много правдивого: хорошо знавшие его люди отмечали, что Феликс Эдмундович был неподкупным и непоколебимым революционером, скромным и не подверженным никаким порокам, а еще невероятно трудолюбивым и настойчивым в достижении целей. И неважно, ставил ли он их перед собой сам или это делали другие: есть задача — значит, должен быть результат, которого Дзержинский добивался любыми методами и любой ценой.

1. Счастливчик Феликс

При крещении младенцу, ставшему четвертым ребенком в семье небогатого шляхтича Эдмунда Дзержинского, дали двойное имя — Феликс Щенсный. Первое — латинское и второе — польское означали одно и то же: «Счастливый» или «Счастливчик». Такой выбор родители новорожденного Феликса сделали не случайно: он действительно появился на свет чудом. На восьмом месяце беременности мать, Хелена Дзержинская, споткнулась на ступеньке и рухнула в погреб, но уцелела сама и сохранила малыша, пусть и появившегося на свет раньше положенного срока. Надо сказать, свое имя Дзержинский в дальнейшем оправдал не раз: ему действительно везло в самых, казалось бы, невозможных ситуациях.

Эдмунд и Хелена Дзержинские, родители будущего «железного Феликса»

Источник: https://konakovsky-uezd.org

2. Несостоявшийся ксензд

Несмотря на то, что отец, Эдмунд Дзержинский, был преподавателем гимназии, а мать Хелена — дочерью профессора Петербургского института инженеров путей сообщения, учился Феликс весьма посредственно. Кто-то из его биографов объясняет это тем, что у юного Дзержинского уже тогда проснулось обостренное чувство справедливости и он постоянно спорил с учителями. Другие считают, что все дело было в выборе будущей профессии: Феликс собирался стать священником-ксенздом. Вероятно, именно поэтому единственная приличная оценка — «хорошо» — в его свидетельстве об образовании (последний класс гимназии он так и не окончил) стояла только по Закону Божьему. По русскому и греческому языку Дзержинский получил двойки, а все остальные успехи в учебе были оценены как удовлетворительные.

Гимназист Виленской гимназии Феликс Дзержинский, 1894 год

Источник: http://sovietpostcard.blogspot.com

3. Под чужими именами

Обостренное чувство справедливости у Феликса действительно было, и именно оно заставило его сменить род деятельности. В 1894 году, учась в седьмом классе гимназии, он переключился на революционную борьбу, а годом позже вступил в ряды литовских социал-демократов (поскольку учился в гимназии в Вильно, то есть в Вильнюсе). Там он получил свой первый партийный псевдоним: Астроном. А всего за время своей нелегальной работы в рядах социал-демократических партий — сначала Польши и Литвы, а потом и России — Дзержинский сменил немало кличек. Он был Яцеком и Якубом, Франеком и Юзефом, а еще Переплетчиком. Последним псевдонимом Феликса Эдмундовича стала фамилия Доманский: под ней он в октябре 1918 года отправился в Швейцарию, откуда привез в Москву свою жену Софию Мушкат (они поженились в 1910 году в Кракове) и сына Яна, родившегося в 1911 году в тюрьме.

Феликс Дзержинский во время пребывания в эмиграции в Кракове, 1912 год

Источник: https://commons.wikimedia.org

4. Профессиональный беглец

За 12 лет своей подпольной революционной деятельности Феликс Дзержинский шесть раз был арестован и заключен под стражу — и трижды бежал из-под нее. Легенды говорят, что Дзержинский стал первым арестантом, сумевшим совершить побег из Бутырской тюрьмы, но это только легенды. Все три раза Феликс бежал из ссылки в Сибири. Первый раз он сделал это в августе 1899 года, после того, как его, арестованного по доносу и отсидевшего год в тюрьме, выслали на три года в Вятскую губернию. Второй побег Дзержинский совершил в июне 1902 года, когда его пересылали из Александровского централа в Верхоленск. А третий раз ему пришлось бежать из бессрочной ссылки, к которой его приговорили в 1908 году: в ноябре 1909 года Феликс сумел из Сибири удрать на Капри, в партийную школу РСДРП, располагавшуюся на вилле Максима Горького . Вероятно, мог быть и четвертый побег, как раз из Бутырской тюрьмы, в которой Дзержинский оказался в 1916 году в качестве каторжника, но его освободила Февральская революция .

Фотография, сделанная тюремным фотографом Орловского каторжного централа в 1914 году

Источник: https://www.kommersant.ru

5. У истоков Красной гвардии

Знакомый с Лениным с 1906 года и уже в 1907 году ставший членом ЦК партии, Дзержинский, едва выйдя из Бутырки, сразу включился в революционную деятельность. В Москве на его долю выпала работа по организации отрядов Красной гвардии — главной вооруженной силы большевиков, участвовавшей в Октябрьской революции . И он справился с этой задачей, как обычно, очень хорошо: несмотря на отчаянное сопротивление сторонников Временного правительства , московские красногвардейцы добились победы. Кстати, Дзержинский имел самое непосредственное отношение к решению о начале революции: он был одним из участников совещания Центрального комитета 10 (23 н. ст.) октября 1917 года, на котором было принято решение о вооруженном захвате власти, и даже вошел в Военно-революционный центр.

Дзержинский среди других членов Военно-революционного центра. Картина «24 октября 1917 года» художника Владимира Серова, 1957 год

Источник: http://back-in-ussr.com

6. «Пролетарский якобинец»

Вопреки распространенному мнению, что Феликс Дзержинский сам придумал ВЧК и сам встал во главе этой спецслужбы, занять этот пост ему пришлось по решению Ленина. А вот насчет того, что он придумал ЧК, история не врет. Но тоже не по личной инициативе, а потому, что получил такое задание от Совнаркома. Один из ближайших сподвижников Дзержинского, латыш Яков Петерс, вспоминал, что на заседании советского правительства нашлось немало желающих возглавить ВЧК, но Ленин назначил на этот пост именно Дзержинского, который только что изложил свой взгляд на то, из кого должна состоять и как должна работать эта чрезвычайная комиссия. При этом глава Совнаркома назвал Дзержинского «пролетарским якобинцем», намекая на то, что именно ему придется заниматься революционным террором.

Председатель ВЧК Феликс Дзержинский среди ответственных сотрудников комиссии, начало 1919 года

Источник: https://topwar.ru

7. Почему Феликс — железный?

В 1918 году, после переезда Совнаркома в Москву, Феликсу Дзержинскому довелось пережить покушение, после которого, считается, он и получил прозвище «железный Феликс». В отведенном под ВЧК здании на Лубянской площади председатель комиссии занимал кабинет на втором этаже с окнами на улицу. В эти окна однажды и влетела ручная граната, от взрыва которой Дзержинский едва успел спрятаться в огромном железном сейфе, оставшемся в его кабинете от прежних хозяев-страховщиков. Видимо, полученное при рождении имя действительно обеспечило особые отношения с удачей.

Председатель ОГПУ СССР Феликс Дзержинский в 1924 году

Источник: https://topwar.ru

8. Частной собственности — да!

Феликс Дзержинский до самой смерти занимал должность председателя главной советской спецслужбы — ВЧК, превратившейся сначала в ГПУ, а потом и в ОГПУ СССР. Но при этом он, как один из самых трудолюбивых и результативных членов Совнаркома, параллельно занимал еще множество других должностей: наркома путей сообщений, главы комиссии по детской беспризорности, а с 1924 года — председателя ВСНХ СССР. На этом посту «железный Феликс» отстаивал совсем не революционные идеи: предлагал сохранить мелкую частную торговлю, выступал за поддержание благосостояния деревни как основы строительства новой экономики и требовал решительно сократить бюрократический аппарат новой власти.

Феликс Дзержинский — председатель ВСНХ. Рисунок художника Виктора Коновалова, 1977 год

Источник: https://wfi.lomasm.ru

9. Арифмометр и фотоаппарат имени Дзержинского

После смерти Дзержинского его имя начали увековечивать в названиях улиц и площадей, присваивать предприятиям и воинским частям, давать кораблям и судам советского флота. Получали его и совсем утилитарные предметы, такие, например, как самый массовый отечественный арифмометр «Феликс», выпускавшийся с 1929 по 1978 год. Кроме того, имя Дзержинского стало маркой одного из самых распространенных советских фотоаппаратов — ФЭД. Выпускать его начала в 1934 году трудовая коммуна имени Дзержинского, которую в рамках деятельности комиссии по беспризорности организовал знаменитый педагог Антон Макаренко.

Арифмометр «Феликс», остававшийся самым массовым советским счетным прибором до середины 1970-х годов

Источник: https://meshok.net

10. Орден Дзержинского, который никто не получил

14 ноября 1932 года председатель ОГПУ Вячеслав Менжинский обратился к Иосифу Сталину как члену Политбюро ЦК ВКП(б) с предложением учредить специальный орден для сотрудников органов ГПУ. Свою идею Менжинский аргументировал тем, что многие «исключительные заслуги перед революцией совершаются отдельными работниками в обстановке, которую нельзя отнести к боевой в общепринятом смысле», и потому остаются невознагражденными. Учреждение нового ордена предлагалось приурочить к пятнадцатилетию ВЧК, которое отмечалось в 1933 году. Но на записке с предложением рукой Сталина написано только одно слово: «Против». И в итоге специальный «чекистский» орден так и не был учрежден и никто из работников советских спецслужб его так и не получил.

Так выглядел изготовленный в единственном экземпляре орден Дзержинского, фотография которого была приложена к записке Вячеслава Менжинского в 1932 году

Источник: https://forum.ww2.ru

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