Андрей Боголюбский входит в тройку величайших российских геополитиков тысячелетия На чтение: 7 минут

Без преувеличения можно утверждать, что по тому влиянию, которое было оказано на российскую и мировую историю, Святой Благоверный Князь Андрей Боголюбский находится в тройке-пятерке правителей России. Перенос им в 1156 году столицы из Киева во Владимир (рядом с которым вскоре усилилась Москва) оказал и продолжает оказывать колоссальное влияние на развитие не только России, но и всего мира в последующее тысячелетие. Значение его решения, наверное, еще только предстоит по достоинству оценить.

Разумеется, «рейтингование» правителей России по геополитической роли достаточно условно и может считаться ненаучным с точки зрения истории (хотя в экономических науках этот метод, напротив, применяется). Цель такого ранжирования – привлечь внимание к фигуре и делам Андрея Боголюбского.

Значение действий Святого Благоверного Князя Андрея находится в одном ряду с влиянием политики Петра I (обеспечившего выход к Балтийскому морю, основавшего новую столицу, осуществившего реформирование), Сталина (почти полностью восстановил границы государства, отделенные в 1919 году; поставил к 1945 году под зависимость от страны максимальную в истории страны территорию). Другими крупными геополитиками были Екатерина II (развивала страну, присоединила Новороссию и другие территории), Владимир Креститель (решение о принятии христианства оказало огромное влияние и на российскую, и на мировую историю), Александр Невский (жил в период монголо-татарского ига, поэтому его роль не могла заключаться в усилении страны, но он не допустил исчезновения страны). Влияние Ленина на российскую историю было весьма противоречивым, поэтому воздержимся от оценки его геополитической роли. Поэтому за всю российскую историю в условном рейтинге Андрея Боголюбского можно включить в тройку крупнейших геополитиков.

Андрей Боголюбский – сын Великого Князя Юрия Долгорукого, родился около 1111 года в Суздале (сейчас входящем во Владимирскую область). По достижении совершеннолетия сыновьям князя обычно давался город для управления. Андрей получил от Юрия Долгорукого и стал княжить во Владимире, который тогда не был крупным городом, большее значение имели Ростов, Суздаль, Муром. Очевидно, что в этот момент Андрей проникся любовью к прекрасному городу. В тот период в Ростово-Суздальские земли шел массовый поток переселенцев из русских княжеств, находящихся вдоль берегов Днепра – жизнь в Киевском и других княжествах была достаточно опасной из-за постоянных набегов степняков, междоусобных войн князей. Новые же земли, называвшиеся тогда Залесьем, были, во-первых, малолюдными – здесь проживали угро-финские племена, частично ассимилировавшиеся впоследствии со славянским населением, а во-вторых, из-за дремучих лесов труднодоступными для набегов половцев, печенегов и других народов.

Крупные города – Ростов и Муром – впервые упоминаются в летописи в 862 году, Суздаль – в 1024. Ярославль был основан Ярославом Мудрым, прадедом Юрия Долгорукого, в 1010 году. Юрий Долгорукий основал Москву, Дмитров, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский в середине XII века. Как видим, освоение русскими этих земель происходило на протяжении нескольких поколений. Однако центр политической жизни находился в Киеве.

Значение решения Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского о переносе столицы еще предстоит по достоинству оценить. Ведь благодаря перемещению центра тяжести русского государства во Владимир позднее на этой же земле, при потомках русских переселенцев усилилась Москва, сначала бывшая форпостом Владимирского княжества на Западе (расстояние от Москвы до Владимира 178 км).

Сколько раз впоследствии просторы Отечества замедляли, ослабляли и поглощали силу врага и не давали добраться до Москвы? Враги могли продвинуться вглубь страны на сотни километров, что в европейских условиях означало бы завоевание стран, но России это позволяло накопить силы и победить вражеские армии. Совершенно на другом расстоянии от Европы находится Киев. «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война» – сразу после начала Великой Отечественной войны Киев становится уязвимым; был он оккупирован немцами и в Первую мировую войну, французами – при Наполеоне, до этого – поляками. В 1941 году к Киеву фашистская армия подошла 11 июля – на двадцатый день войны, но у Москвы фашисты были остановлены. В 1812 году армия Наполеона захватила Москву, но частично ее потенциал уже был снижен русскими пространствами, при этом первый бой русские дали только на подступах к столице, при Бородине, но даже не под Смоленском. Сам Смоленск, «ворота к Москве», находится на том же меридиане, что и Киев, только севернее. Полтавская битва произошла намного восточнее Киева. И как знать, как складывалось бы в XV-XIX вв. геополитическое соперничество России, Польши, Швеции, Османской империи, находись столица в Киеве. Да и раньше, в 1380 году на битву с войсками Дмитрия Донского, вышедшими из Москвы, к Куликову полю спешил на помощь Батыю литовский князь Ягайло. Но не успел.

Тысячелетие – огромный исторический период. У истории нет сослагательного наклонения, но если бы столица не была перенесена, то, как показано выше, было несколько эпизодов истории, когда сама государственность, вероятно, была бы потеряна. Кроме того, Россия не была бы Россией – с ее пространствами, историей.

Теперь зададимся вопросом, был ли предопределен перенос столицы историей? На наш взгляд, нет, и ниже попробуем это показать. Это – идея, мироощущение Андрея Боголюбского, но одновременно – это и воля хранительницы России Пресвятой Богородицы.

В XII веке Русь уже раздирала феодальная раздробленность, но Верховный престол находился в Киеве. Отец Андрея Юрий Долгорукий, прозванный так за активную политику по вмешательству в распри других князей, на протяжении всей своей жизни стремился получить княжий престол в Киеве, на некоторое время оказывался на нем, но потом снова терял. И вот наконец в 1155 году он окончательно воцарился на Киевском престоле. Своим сыновьям он раздал для княжения соседние города. Андрея отец поставил рядом с собой – князь получил Вышгород, самый близкий к Киеву, на расстоянии всего около 10 верст, город.

Но Вышгород был чужд Андрею – его тянет в родной, милый сердцу Владимир. В Вышгороде находилась удивительная святыня – Икона Богоматери, написанная византийским мастером, по преданию – самим евангелистом Лукой. Согласно летописи, Икона в течение некоторого периода перед этим отходила со своего места и перемещалась к двери и стенам храма, будто бы желая его покинуть. Андрей решил втайне от отца Юрия Долгорукого покинуть город и в сопровождении самых близких людей направился в Ростов, приказав взять с собой икону Богоматери. Благоверный князь Андрей Боголюбский был глубоко верующим православным человеком. Этот сильный и мудрый государственный деятель, уже в молодости прославившийся героизмом в битвах, имевший хорошие управленческие качества, часто по ночам в течение нескольких часов молился.

Летопись описывает следующую ситуацию. Князь проехал Владимир, но в 11 верстах о города кони остановились и отказывались ехать дальше, как бы их ни погоняли. Андрей распорядился о ночлеге и устроил молебен. Во время сна он увидел Пресвятую Богородицу, которая велела построить на этом месте город (названный Андреем Боголюбовым) и поставить во Владимире храм в ее честь. Так был построен Успенский собор. Икона Владимирской Богоматери, находящаяся сейчас в Третьяковской галерее, несколько раз спасала Русь – в 1395 году, … В 1941 году, когда фашисты были рядом со столицей, самолет с Иконой трижды облетел вокруг Москвы – также как ранее на Руси перед опасностью врага вокруг стен города совершался крестный ход. Князь Андрей получил прозвище Боголюбский.

1157 год. В Киеве умирает Великий Князь Юрий Долгорукий. Возможно, он был отравлен – киевляне не жаловали приезжих ростовцев и суздальцев. Русь ждала, что в Киев со своей дружиной придет, чтобы отомстить и сесть на престол Великого Князи Андрей Боголюбский. Ждали месяц, второй – это было единственным логичным продолжением событий. Но Андрей принял решение, значение которого – это говорится без малейшего преувеличения – оказывает влияние на мировую историю на протяжении уже более 850 лет. Он не стал претендовать на киевский престол, а остался во Владимире. Очевидно, на это повлиял комплекс причин: Владимирская земля – родина Андрея Боголюбского, но были и геополитические причины – за киевский престол постоянно велась междоусобная борьба, самому Юрию Долгорукому приходилось и бежать оттуда, и с мечом возвращаться; а с юга город периодически подвергался нашествию половцев. Намного лучше и дальше от врагов был расположен Владимир. В настоящее время в мировой практике перенос столиц осуществляется, как правила с целью развития новых территорий (в Бразилии, Нигерии, Танзании) и снижения перекоса в развитии в сторону столичного региона. Можно предположить, что на решение Андрея Боголюбского мог влиять и данный фактор. Святой Андрей Боголюбский усиливал третий крупный регион Руси (три «кластера» - Новгородско-псковские земли, Приднепровье, Ростово-Суздальские (затем – Владимиро-Суздальские) земли). Но в любом случае предопределенности переноса столицы в тот момент не было. Это – провидческая позиция Князя Андрея Боголюбского и воля Пресвятой Богородицы.

Когда Андрей Боголюбский принял решение княжить во Владимире, он решил создать город, ни в чем не уступающий Киеву, а точнее сказать – такой же как Киев, видимо, умышленно нарушая уникальность Киева, копируя Киев, но «под себя», а де-факто – превосходящий Киев по красоте и величию город. В Киеве существовали Золотые ворота, не сохранившиеся до наших дней. Андрей Боголюбский построил Золотые ворота во Владимире. В Днепр впадают реки Лыбедь и Ирпень – так же были названы реки, впадающие в Клязьму, только со временем люди стали произносить Рпень. Что касается границ города, то Андрей Боголюбский решил сделать Владимир больше других городов – если периметр крепостных валов Киева – 4 км, Новгорода – 6 км, то Владимира – 7 км (для сравнения, периметр нынешнего московского Кремля 2,5 км). Можно представить себе, как впечатлял современников размер древнего Владимира.

Святой Андрей Боголюбский начал украшать и укреплять Владимир и свою резиденцию, крепость Боголюбов, белокаменными храмами. При нем получила значительное развитие удивительная домонгольская архитектурная школа Древней Руси. Всего Андрей Боголюбский постороил около 30 белокаменных храмов. Среди шедевров, дошедших до нашего времени – упомянутый владимирский Успенский собор, Золотые ворота, являющиеся одним из символов Владимира, в нескольких километрах от города находится жемчужина древнерусского зодчества – храм Покрова на Нерли. Кроме основной – религиозной роли, у строительства храмов было и важное государственное значение – они не только подчеркивали величие Владимирского княжества, но и способствовали сплочению неоднородного в этническом отношении населения Залесья, часть которого продолжала следовать язычеству. Великолепие и красота храмов должны были и показывать величие столицы Андрея – на торговых путях из Суздаля, Ростова, Булгара путники сначала видели храм Покрова на Нерли, затем – город Боголюбов, а потом уже попадали во Владимир. Именно Андрей Боголюбский ввел византийский Праздник Покрова Богородицы на Руси – и сейчас мы уверены в опеке нашей страны Богородицей.

Немного отступим от повествования и очень кратко расскажем историю Успенского собора Владимира. Собор задумывался Андреем Боголюбским как главный храм на Руси. Сначала собор был одноглавым, как было принято в то время, но после пожара 1185 года к нему были пристроены стены, поддерживавшие предыдущую постройку, и добавлены четыре купола - так собор стал пятиглавым. Поэтому благодаря случаю и такому архитектурному решению началась другая традиция русского храмового зодчества – строить пятиглавые храмы. Красота владимирских храмов превзошла киевскую архитектуру. Владимирские храмы украшены искусными резными каменными известняковыми изображениями святых, животных, растений – в XII веке сложилась уникальная владимирская школа резьбы по камню.

Когда в XV веке итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти наняли на строительство считающегося сейчас главным в России Успенского собора в Московском Кремле, то сначала его повезли во Владимир – чтобы он посмотрел на владимирский собор – и по аналогии с ним уже был построен Успенский собор в Москве. На мой взгляд, московский собор значительно уступает по красоте владимирскому – нет той гармонии значительности, размера и божественной легкости, не удалось повторить и совершенных пропорциях русского древнего святого собора – сочетания круглых башен куполов с древнерусскими многочисленными арками. Успенский собор во Владимире, несмотря на его великий размер, кажется легким и невесомым, будто бы поднятым на ладони - он возвышается на вершине высокого холма над берегом Клязьмы, и белостенный собор на фоне бело-голубоко неба кажется парящим над землей.

Возможно, что перенос столицы закрепил гуманизм и гармонию русского развития – славяне Владимиро-Суздальской земли оказались на огромной просторной территории, граничившей с ареалом проживания различных угро-финских племен, но русский цивилизационный путь (в отличие от всех без исключения европейских колонизаторов Америки, Африки, Азии) заключался в том, что мы не истребляли другие народы, а сосуществовали с ними – вначале происходили войны, но они не велись на истребление, это чуждо русскому генетическому коду. В ответ на любимый миф геополитических конкурентов о «колонизации» Сибири мы можем «предъявить» на суд истории 150 национальностей, проживающих в России – по сравнению с американцами, разрушавшими индейские пастбища, спаивавшими население, разбрасывавшими шкуры животных с вирусом чумы рядом с индейскими жилищами. И мыслей не возникало об угоне населения в рабство или об актах, подобных вероломству Кортеса. Русские не являются в России привилегированной нацией. Как знать, останься столица в Киеве, не оказалось бы восприятие народов, живущих вдоль притоков и по берегам Волги, на Урале, в Сибири действительно колонизаторским из-за большого расстояния и географического отдаления этих народов.

Хотелось бы, рассматривая перенос столицы, оставить за скобками нынешний этап российско-украинских отношений, ведь действие Святого Князя Андрея – масштабнее нынешнего трагичного эпизода истории. Но не уделить внимание текущему кризису не получится. Сам факт заселения русскими, в основном из Приднепровья, Залесья показывает, что изначально русские и украинцы – один народ. В древней Руси существовало три крупных «кластера» - Новгородские земли, земли вдоль Днепра, Залесье. Государственность зарождалась на Новгородчине, куда был приглашен на княжение Рюрик; затем столицей стал Киев; а третьим крупным центром стало Залесье со столицей во Владимире, затем – в Москве.

Монгольское иго привело к тому, что большинство русских княжеств оказались в подчинении у Золотой Орды, часть были присоединены к Великому княжеству Литовскому (80% которого составляли русские) и Королевству Польша. В 1503 г. в результате Русско-литовской войны (и начавшейся из-за желания этих земель войти в состав Великого княжества Московского) часть данных земель, включая такие города как Чернигов, Полтава, территории, где позднее были основаны Харьков и Луганск, возвратились в состав Великого княжества Московского. При Богдане Хмельницком воссоединение Украины (левобережной) с Россией произошло в 1654 г., Правобережная Украина вошла в состав России в царствование Екатерины II в 1793 г. Украинское государство было впервые образовано – как внешний, немецкий, проект – в 1918 г. в результате того, что во время Первой мировой войны немецкая армия продвинулась, в условиях ослабления России после Октябрьской революции, до линии Нарва-Могилев-Харьков-Ростов-Новороссийск.

Только в 1798 г. (!) появилось первое литературное издание на украинском языке — «Энеида» И.П. Котляревского, написанная как шуточная попытка записать на этом наречии одноименную поэму римского поэта Вергилия. Затем выделение украинского языка и давление на население для обеспечения перехода на него осуществлялись в XIX в. Австрийской империей (с 1868 г. — Австро-Венгрией) в отношении находившегося в составе этой страны русскоязычного населения нынешних западноукраинских территорий (жившего в Закарпатье, Галиции еще до образования Галичского, Владимирского и др. западных княжеств Киевской Руси) — чтобы разрушить историческую связь русского населения с Россией. Многие слова искусственно заимствовались из немецкого и польского языков, умышленно вымывались из языка русские слова — лишь бы только язык как можно дальше отошел от русского. Народ долгое время сопротивлялся внедрению такого языка, ведь родным языком для 3 млн населения Австрийской империи был русский. В 1920-1930-е годы большевики всячески поддерживали развитие украинского языка, т.к. надеялись с помощью украинской элиты совершить социалистическую революцию в Польше и, прежде всего, в Галиции, входившей в межвоенный период в состав Польши. Так за 50 лет в XIX в. и 20 лет в XX в. и был сформирован украинский народ. Еще в начале XX века австрийские националисты, говоря о смысле отделения Украины от России указывали, что таким образом вместо 130-миллионного народа появляются 40-миллионный и 90-миллионный народы. Эта стратегия, к сожалению, работает.

Но русские всегда чувствовали украинцев братским народом, таким же как мы. Не существовало подчинения одного народа другим, в 1654 году воссоединение было добровольным – и до начала XX в. русские и украинцы чувствовали себя не отдельными народами, а двумя частями одного народа. Очень сложно принять, что сейчас, в течение жизни всего одного поколения, украинцев научили и заставили ненавидеть русских. Для такого положения дел нет генетических, культурно-психологических предпосылок у украинцев, нет исторических причин – это политика, умышленно навязанная извне. Тот режим, который пришел к власти на Украине не является украинским, не действует в интересах этой страны, основная идея его деятельности – стратегическое отдаление от России, от единого целого – но искусственный разрыв таких связей ведет к полному экономическому краху Украины. В России же, где у каждого среди друзей и знакомых есть российские украинцы, еще год назад, в 2013 году, люди вообще не чувствовали разницы между русскими и украинскими фамилиями. Для примера из другой сферы, после распада Советского Союза люди в России при просмотре международных соревнований подсознательно переживали за белорусских и украинских спортсменов, радовались их успехам. Сколько лет теперь потребуется на восстановление казавшейся неоспариваемой дружбы между русскими и украинцами, сознание которых западная и украинская пропаганда столь цинично переформатировала с целью ослабления нашей общей Русской (здесь — и от слова Русь) цивилизации? Насколько это возможно сейчас?

Величайшая историческая задача – возвращение украинской, искусственно отделенной и поссоренной части единого большого народа к своим истокам – к единению (именно речь идет не о присоединении, а о единении) с русским народом.

В 2011 году праздновалось 900-летие со дня рождения Андрея Боголюбского. Состоялся Крестный ход из Вышгорода под Киевом до Боголюбского монастыря под Владимиром. Боголюбский монастырь обладает особой силой, особой строгой энергией. Это место, откуда правил Святой Князь Андрей Боголюбский. Это точка, из которой, подобно развитию Вселенной, вышла Центральная Россия. Крестный ход в 2011 году символизировал наше историческое и религиозное единство между Украиной и Россией. Но в лабораториях ученые-теоретики тогда уже разрабатывали планы (некоторые планы уже реализовывались на практике) по окончательному разделу русских и украинцев, дестабилизации ситуации на Украине, столкновению двух неделимых народов. Но братские народы еще не предполагали, какие трагичные события будут происходить в 2014 году.