Алексей Абрикосов: «король шоколада» на службе у российского императора 20 февраля 1824 года родился русский предприниматель Алексей Иванович Абрикосов... На чтение: 2 минуты

20 февраля 1824 года родился русский предприниматель Алексей Иванович Абрикосов – самый яркий представитель известной династии кондитеров

Потомки крепостных крестьян

История рода Абрикосовых берет начало в селе Троицке Пензенской губернии. Там родился и жил Степан Николаев, дворовый крестьянин помещицы Левашовой. От остальных его отличали сметливость и предприимчивость, поэтому, даже пребывая в зависимом положении, Степан смог собрать внушительную сумму и отправился на заработки в Москву. В 1804 году, когда ему было уже 64 года, он получил для себя и своей семьи вольную, а затем основал небольшую кондитерскую мастерскую. Согласно легенде, прозвище и новую фамилию «Абрикосов» он получил за талант в изготовлении пастилы из фруктов.

Сын Степана Абрикосова Иван в 1820 году получил права московского купца второй гильдии и устроил производство в собственном доме на улице Варварке. Увы, через двадцать лет он разорился, оставив своему наследнику одни долги. Полностью расстроенное семейное дело возродил Алексей Иванович Абрикосов, не понаслышке знакомый с тонкостями ведения «бизнеса»: с 18 лет он уже исполнял обязанности бухгалтера. В 1847 году Алексей Иванович основал собственное кондитерское заведение, а спустя еще два года женился на дочери московского парфюмерного фабриканта Агриппине Мусатовой.

Дома Абрикосовы варили варенье, пекли пряники и делали конфеты по оригинальным рецептам. Вскоре о сладостях ручной работы стало известно во всей Москве; число покупателей неизменно увеличивалось. Разрасталась и династия Абрикосовых: семнадцать (!) детей Алексея Ивановича и Агриппины Александровны получили прекрасное образование и готовы были трудиться на благо семьи.

Обойти конкурентов

В годы правления императора Александра II А.И. Абрикосов стал купцом первой гильдии и получил звание почетного гражданина. К тому времени на него трудилось 120 рабочих, выпускавших 30 тысяч пудов сладостей в год. Некогда скромное домашнее предприятие превратилось в настоящую фабрику, расположенную на земельном участке в Сокольниках. Москвой Абрикосов не ограничился: для того, чтобы сырье для продукции было одновременно качественным и недорогим, он открыл филиал в Симферополе. Из крымских фруктов получались превосходные пастила и варенье. В 1879 году к семейному делу официально подключились наследники Алексея Ивановича, и было учреждено «Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова сыновей». Число магазинов известной фирмы год от года увеличивалось. В конце XIX столетия сладости от Абрикосовых можно было приобрести почти в каждом крупном городе Российской империи.

Алексей Иванович взял за правило каждые десять лет обновлять оборудование и постоянно знакомиться с новейшими технологиями. Так, первым среди всех русских кондитеров он внедрил технологию консервирования фруктов, узнал от иностранных коллег секреты глазированных сладостей, а также запатентовал машину по производству мармелада.

Существует мнение, что даже появлением знаменитого «Киндер-сюрприза» мы обязаны гению Абрикосова. По словам одного из потомков «шоколадного короля», именно Алексей Иванович придумал сладкие подарки в форме яиц, внутри которых были спрятаны яркие картинки или бумажные игрушки. Доподлинно известно, что на фабрике Абрикосовых впервые произвели и другое известное в наши дни лакомство к чаю – конфеты «Гусиные лапки», которые тогда назывались «утиными носами».

Реклама для детей и взрослых

Но изысканных рецептов и передовых подходов производства было недостаточно: чтобы тягаться с другими изготовителями сладостей (прежде всего, товариществами «Эйнемъ» и «А.Сиу»), Абрикосовы начали придумывать запоминающуюся рекламу, принимать участие в благотворительных акциях и создавать для своих товаров упаковки, посвященные знаковым событиям и выдающимся личностям.

К столетнему юбилею А.С. Пушкина в 1899 году по инициативе Алексея Ивановича всем ученикам московских гимназий бесплатно раздавали шоколадные медальоны, на одной стороне которых был изображен портрет великого поэта, а на другой – название кондитерской фабрики. В довесок школярам вручались календарики с указанием всех праздничных дней в году. Понимая, что главным потребителем сладостей являются дети, А.И. Абрикосов и сыновья не скупились на разноцветные обертки (их даже коллекционировали), вкладыши с загадками, короткими стишками и познавательными заметками в качестве дополнения к любимым конфетам.

Фигурки шоколадных Дедов Морозов и зайцев, которые и сейчас можно встретить на магазинных полках в преддверии Нового года , тоже являются изобретением Алексея Ивановича. Другой излюбленный прием «шоколадного короля» – обращаться к маленьким покупателям «от лица» вымышленных персонажей и добродушных зверят. С афиш, буклетов и плакатов на сладкоежек смотрели домашние питомцы, диковинные рыбы и лесные обитатели…Как тут не купить хотя бы одну коробку сладостей?

Поставщик Двора его Императорского Величества

К началу XX века фабрика Абрикосова и сыновей представляла собой огромное предприятие с электрифицированными производственными и упаковочными цехами, за год производившее около четырехсот тысяч тонн шоколада, конфет, бисквитов и карамели. В 1899 году по распоряжению Николая II товарищество получило почетное звание «Поставщик Двора его Императорского Величества», которое с тех пор всегда указывалось на рекламных плакатах и коробках с продукцией. Годовой оборот предприятия к этому времени составлял более двух с половиной миллионов рублей.

Очевидно, памятуя о собственном происхождении, Алексей Иванович Абрикосов старался облегчить жизнь и наладить быт рабочих, трудившихся на его фабрике. Им предоставлялось жилье, питание в столовых и возможность купить собственную продукцию с большой скидкой (а в праздники сотрудникам дарили наборы с шоколадом, пастилой и мармеладом). Стараниями Агриппины Александровны Абрикосовой при фабрике открылись больница, храм и детский сад. Чтобы желающие работать заранее понимали, где им предстоит трудиться и каким правилам следовать, по четвергам на фабрике организовывались своего рода «дни открытых дверей», когда любой мог заглянуть в производственный цех и понаблюдать за происходящим. По воспоминаниям современников, Алексей Иванович был строг, но справедлив: требовал полного соблюдения дисциплины и терпеть не мог пьяниц, зато в отличие от многих других фабрикантов не заставлял трудиться по 14 часов в сутки и платил достойное жалование.

А.И. Абрикосов скончался в 1904 году, и главное дело его жизни полностью перешло в ведение наследников, которые успешно справлялись со своими обязанностями до революционных событий 1917 года . В год крушения Российской империи фабрика Абрикосовых смогла устоять, однако утратила собственное имя. Спустя год она была национализирована, а в 1922 году получила новое название в честь московского большевика и главы Сокольнического райисполкома Петра Бабаева. С тех пор на протяжении нескольких лет на этикетках полюбившихся сладостей писали: «Фабрика им. рабочего П.А. Бабаева» с уточнением – «быв. Абрикосова», а в наши дни традиции отечественного кондитерского производства продолжает концерн «Бабаевский».

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Обложка: В.А. Серов «Портрет Абрикосова Алексея Ивановича» (1824–1904), 1895 г. Из собрания Исторического музея

Источник: https://nav.shm.ru