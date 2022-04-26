220 лет со дня рождения Пушкина и конкурс На чтение: 1 минута

Друзья, совсем скоро у Александра Сергеевича Пушкина юбилей - 220 лет. И мы не могли обойти стороной круглую дату "Нашего все". Мы предлагаем поддержать юбиляра и вспомнить строки и яркие фразы из произведений Пушкина, где речь идет об истории, патриотизме и любви к Родине. Автора самой интересной цитаты одарим замечательным изданием - Сказки Пушкина на английском языке, иллюстрированные картинками в стиле палехской росписи. Для участия в конкурсе оставляйте цитаты с указанием источника прямо в комментариях под этой записью или в социальных сетях РВИО. Количество таких комментариев неограничено. Конкурс продлится до 12.00 (по Мск) 6 июня. Победитель сможет забрать книгу в центральном офисе РВИО в Москве, либо в наших региональных отделениях.