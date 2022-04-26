1000-летию со дня кончины крестителя Руси посвящается... На чтение: 1 минута

В небольшом поселке Борисоглебский около Ростова Великого много лет подряд проходят Всероссийские Иринарховские чтения, посвященные важнейшим юбилейным датам в истории России. Например, завершению Смутного времени, избранию на царство первого Романова, 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского и многим другим. В нынешнем году 6-7 февраля прошли уже XV Чтения, посвященные 1000-летию со дня кончины крестителя Руси князя Владимира Святого и святых мучеников Бориса и Глеба. В работе Чтений ежегодно принимают участие многие видные ученые, доктора наук и кандидаты, краеведы, писатели, общественные деятели, учителя, представители духовенства из Москвы, Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов нашей страны. Наиболее интересные доклады публикуются в сборниках материалов. Интересно, что организаторами этого высоконаучного мероприятия с яркой патриотической направленностью являются игумен Борисо-Глебского монастыря Иоанн и директор сельской школы в селе Ивановское В.С.Мартышин. Цель проводимых ими Чтений состоит не только в том, чтобы ознакомить местную общественность с достижениями отечественной науки в областях истории и педагогики , но и провести обучающие семинары для педагогов, а также приобщить к исследовательской деятельности школьников старших классов. На Чтениях этого года были проведены три обучающих семинара для школьных учителей: "Основы православной культуры как фактор качества историко-культурологического образования и воспитания"(А.В.Бородина), "Особенности древнерусской литературы и ее преподавание в школе" (И.А.Лобакова), "Основы патриотического воспитания в школах"(В.С.Мартышин). Несомненно, что инициатива игумена Иоанна и директора школы В.С.Мартышина должна быть всячески одобрена. Их опыт следует перенимать тем, кто хочет воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к истории нашей Родины.