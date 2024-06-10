Впервые опубликованы архивные документы, посвященные «четвертому сталинскому удару» Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом - в честь 80-летия Выборгско-Петрозаводской операции На чтение: 2 минуты

По случаю 80-й годовщины со дня начала Выборгско-Петрозаводской операции Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом впервые публикуют архивные документы , посвящённые «четвёртому сталинскому удару» – наступлению советских войск в Карелии и на Карельском перешейке с целью разгрома Финляндии и вывода её из войны.

С 2020 года на портале История.рф действует спецраздел, содержащий документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). В ходе совместной деятельности РВИО и ЦАМО РФ в разделе для широкой публики впервые были представлены архивные документы, посвящённые первым дням Великой Отечественной войны, Смоленскому сражению, контрнаступлению под Москвой, зверствам бандеровцев, Берлинской наступательной операции и многим другим эпизодам военных лет. Теперь же он пополняется новыми источниками, проливающими свет на ход событий советско-финского фронта Великой Отечественной войны.

«Выборгско-Петрозаводская операция, которая началась 10 июня 1944 года, окончательно сбила спесь с финского руководства – союзника гитлеровской Германии. Она преподнесла урок Финляндии, вступившей во Вторую мировую войну на стороне нацизма, участвовавшей в блокаде Ленинграда и намеревавшейся создать за счет советских территорий т.н. «Великую Финляндию». Советские войска продемонстрировали возросшее мастерство в тактике, оперативном искусстве и стратегии. Финны, которые строили свою оборону в Советской Карелии и на Карельском перешейке целых три года, были удивлены мощью удара Красной Армии, в котором участвовали танковые, стрелковые, авиационные соединения и даже подразделения автомобилей- «амфибий» при переправе через водные преграды. Управление финских войск было дезорганизовано, и они быстро откатывались назад. Мужество и героизм советских воинов были проявлены при прорыве укреплений врага на Карельском перешейке в районе Выборга, при освобождении Петрозаводска, Медвежьегорска и других населенных пунктов,

– рассказывает научный директор РВИО Михаил Мягков. –

Несмотря на мощные укрепления из дотов и дзотов, замаскированных в лесисто-болотистой и скалистой местности, командование Красной Армии смогло выполнить главную задачу вывода Финляндии из войны, которое произошло 19 сентября 1944 года. Особо отметим, что ставка Верховного Главнокомандования чётко и недвусмысленно запретило командованию наших Карельского и Ленинградского фронтов переходить границы 1941 года. Мы не намеревались оккупировать Финляндию, а только вывести её из войны и сделать нейтральным и дружественным Советскому Союзу государством. Документы ЦАМО РФ, которые публикуются на портале История.рф , рассказывают о мужестве и героизме советских воинов, таланте и мастерстве наших военачальников, эффективности вооружения и техники наших войск».

Опубликованный усилиями специалистов ЦАМО РФ и РВИО пласт документов содержит оперативные директивы штаба Ленинградского фронта, приказы Верховного главнокомандующего командующим фронтам, боевые приказы, донесения в Генеральный штаб Красной Армии, оперативные сводки, боевые распоряжения и пр. Всего публикуется 35 документов. Оцифрованные материалы содержат важные данные о мужестве советских воинов, покрывших себя славой в боях на сложном театре военных действий. Так, «за образцовое выполнений заданий командования в боях с немецко-финскими захватчиками при форсировании реки Свирь, прорыв сильно укреплённой обороны противника и проявленные доблесть и мужество» орденом Суворова II степени была награждена 18-я стрелковая Мгинская Краснознамённая дивизия, а орденом Красного Знамени были удостоены ещё 17 формирований, включая 7-ю артиллерийскую Запорожскую дивизию и Онежскую военную флотилию.

Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов, свидетельствующих о подвиге советского народа, позволит широкому кругу неравнодушных граждан знакомиться с новыми, ранее неизвестными материалами из истории Великой Отечественной войны. Они же будут выступать в качестве очевидцев тех событий, память о которых должна храниться в наших сердцах.

На портале ИСТОРИЯ.РФ с 2020 года действует раздел, содержащий документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). В ходе совместной работы РВИО и ЦАМО РФ впервые для широкой публики были представлены архивные документы, посвящённые первым дням Великой Отечественной войны, Смоленскому сражению, контрнаступлению под Москвой, зверствам бандеровцев, Берлинской наступательной операции и многим другим эпизодам военных лет. Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов, свидетельствующих о подвиге советского народа, будет продолжена.

Ранее в Москве напротив посольства Финляндии Российским военно-историческим обществом была открыта выставка «Эпизоды финской русофобии». Выставка рассказывает о непростой истории отношений между нашими странами. На уличных стендах опубликованы уникальные архивные фотографии и документы, рассказывающие о корнях русофобии в Финляндии. Ознакомится с выставкой можно по дороге от посольства к метро «Парк Культуры» (ул. Остоженка д.44-48\2 стр.) и на Гоголевском бульваре (Центральная аллея).

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