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Пройден 10-летний рубеж в деятельности воссозданного Указом Президента РФ Российского военно-исторического общества.

За минувшее десятилетие в части Сохранения Исторической Памяти и Патриотического воспитания граждан России, в том числе молодёжи, сделано немало.

Несмотря на это и с учетом достигнутого, Общество должно перейти на новый современный уровень развития, связанный с проблемами формирования и реализации Национальной идеи нашей Родины.

«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме Патриотизма» , – заявил Владимир Путин на встрече с активом Клуба лидеров, неформального объединения средних и мелких предпринимателей, представляющих разные отрасли экономики, 3 февраля 2016 года.

Думаю, в этом и есть смысл Национальной идеи . То есть, это Образ будущего, который должен вдохновлять граждан России на служение своей Родине.

Другими словами, и по большому счёту – это Стратегическая цель развития Страны .

Если военные и экономические структуры – «мускулы» Государства, то Национальная Идея есть иммунная система Общества, «культурный иммунитет» которого необходимо, прежде всего, защитить от внешнего разрушительного воздействия. Для этого нам необходимо укреплять Православную Церковь, поддерживать национальное искусство, возрождать интерес к Отечественной Истории, распространять в Обществе нравственные идеалы.

Вокруг этой Идеи , к слову, объединяются многие народы незападных цивилизаций. Идея сохранения, защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей может стать основой новой Государственной идеологии.

Тем более, что в условиях СВО Идея указанных выше ценностей объединилась с Идеей Победы , нравственного очищения и идейного оздоровления нашего Общества.

Ведь смысл её заложен в Главном: люби Родину, гордись ею, знай её Историю! На наш взгляд, это и есть основа Патриотизма , который в годы Великой Отечественной войны был главным резервом Ставки Верховного Главнокомандования, а сегодня должен объединять народ во имя Победы над нацизмом .

Национальная Идея России – это такой Образ будущего, который вдохновляет граждан России на беззаветное служение Родине.

В основе этого будущего – гармоничное сочетание сильной Державы и благополучия её человека , формирование справедливого Общества и процветание России !!!

Только суверенные и сильные государства способны уверенно отвечать на вызовы времени и запросы граждан!

Хочется верить, что с ростом Патриотизма коренным образом изменилось отношение людей к Военной Истории, к подвигу предков, возрождается чувство Родины. Возможно, это и обусловило невероятное Единство и Сплочённость нашего Общества сейчас, во время проведения Специальной военной операции, когда необходимо максимально мобилизовать свои внутренние ресурсы и смело отвечать на вызовы коллективного Запада!!!

Президент Российской Федерации Владимир Путин четко обозначил позицию России и уверенно стоит на страже Исторической Правды , как единственный и мощный гарант суверенитета и независимости нашей Державы !

Наша Победа и успешное противостояние вызовам коллективного Запада напрямую зависит от того, насколько крепко мы объединимся вокруг нашей Национальной идеи. А в условиях СВО вопрос о государственном подходе к определению Национальной идеи (Государственной идеологии) России так же значим, как и оснащение наших Вооруженных Сил новейшей техникой!

В этих условиях крайне важны: Высокий профессионализм власти и преданность её своей Стране и народу.

Сегодня, проводя Специальную военную операцию, необходимо помнить, что современные войны, навязываемые Западом и США, направлены, прежде всего, на разрушение национальных и духовных основ нашего Общества .

Глубоко убежден: для нас сейчас важно знать и понимать, что современный мир и его относительная стабильность основаны на Великой Победе 1945 года . Не будь жертвенного подвига и мужества наших солдат и офицеров, всего бывшего советского народа, возможно, вся история человечества пошла бы совсем по другому пути.

Вот почему воспитание Патриотизма как высшего проявления гражданской ответственности должно быть не только сохранено, но и во сто крат преумножено.

«Верно служить России» – вот что требуется от нашего народа. И прежде всего всегда помнить, что Родина – главное наше богатство!

В Тамбовской области найдена и активно реализуется уникальная Методика выполнения требований Устава нашего Общества по многим направлениям Военно-исторической деятельности с коллективом Музейно-выставочного центра во главе с Игорем Алексеевичем Николаевым.

Особого внимания заслуживает деятельность сотрудников Музея по долговременным военно-историческим акциям, позволяющим в течение длительного времени охватывать огромное количество людей и доводить до них большой объем Исторического материала.

Ярким примером этому служит Региональный историко-патриотический проект «О России с любовью» , основанный на творчески активном использовании лекций Председателя РВИО.

За девять месяцев этим Проектом охвачено более 50 тысяч человек. И это только мероприятия Музейно-выставочного центра.

По имеющимся учетным данным – по области мы имеем десятки тысяч.

Все эти мероприятия проходят в рамках тесного делового и творческого сотрудничества с Советом Регионального отделения РВИО.

Настало теперь время поставить в Повестку дня вопрос о более высоком уровне и качестве всей идейно-патриотической работы с привлечением лучших из лучших пропагандистов, историков, ученых, страстно любящих и знающих Историю Страны .

Наш гражданский долг и долг Патриотов России – срочно найти такие средства, которые крайне важны и нужны для укрепления внутреннего порядка в Стране. Как же сегодня актуальны слова Генералиссимуса Александра Суворова: «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ея идиотах» .

В условиях Специальной военной операции и возвращения исконно русских территорий Донбасса в «родную гавань», значение организаций, профессионально и последовательно занимающихся вопросами сохранения Памяти, становится первостепенным.

К сожалению, вялотекущая деятельность в Стране в целом требует срочного конструктивного диалога Общества, власти, ученых и общественных институтов, одной из главных задач которого, на мой взгляд, является создание Концепции Единой Национальной Истории , придающей устойчивость системе Исторического Просвещения, обеспечивающей сохранение и воспроизводство Исторической Памяти. Именно вновь создаваемые учебники Истории должны отражать, в первую очередь, результаты этого диалога.

Многолетний опыт показывает, что История стала теперь главной мишенью, в которую уже давно целятся западные стратеги и идеологи «цветных революций», мечтающие о падении России и ее развале.

Мне кажется, что включение единой линейки школьных учебников по Истории России Владимира Мединского, Анатолия Торкунова и Александра Чубарьяна в образовательный процесс позволит достичь намеченной цели, а РВИО – стать важнейшим инструментом реализации Национальной идеи современной России.

Сегодня, в условиях сложившейся непростой внешнеполитической обстановки, вопросы информационной безопасности становятся не менее актуальными, чем проблемы экономической и оборонной безопасности.

Проникая в средства массовой информации и находя определенное отражение в учебной литературе, антинаучные идеи наносят огромный вред сохранению и воспроизводству Исторической Памяти.

Внутренние фальсификации по своим негативным последствиям по сравнению с внешними не менее вредны для Отечественной Исторической науки и Государственной политики.

Спекулятивность альтернативных исторических теорий делает их наиболее опасными и трудно распознаваемыми искажениями. Фальсификации Истории в своем развитии могут переходить в качественно иной статус – в исторические мифы, способные влиять на ментальные сдвиги, искажения Исторической Памяти.

На наш взгляд, одним из эффективных методов противостояния фальсификациям является создание так называемых «Мест памяти» , в качестве которых РВИО рассматривает установку Мемориальных комплексов и Памятников, создание Выставок, проведение Военно-исторических лагерей, Создание Музеев.

На протяжении многих дет деятельности Регионального отделения РВИО в Тамбовской области в Повестке дня стояли вопросы создания «Клуба будущих офицеров», «Клуба будущего воина» , проведения Слета молодых историков = юных друзей РВИО, создание клуба по интересам. Опыт показал, что эти формы очень хорошо себя зарекомендовали в работе с молодежью. К этому можно добавить и то, что итогом нашей с вами работы стала многолетняя практика организации проводов призывников на военную службу. Девиз этого проекта: «Под боевые знамена Российской Армии»

Кстати, Региональное отделение РВИО в Тамбовской области воплотило важнейшую по Стратегической значимости Идею Системной работы с молодежью по принципу постоянно действующего Клуба, в основу которого заложены углубленное изучение и популяризация офицерской профессии. 17 мая 2023 года в Большом зале Дней воинской славы России Музейно-выставочного центра области, состоялось открытие «Клуба будущих офицеров», в чьи ряды были определены первые 120 юношей и девушек, изъявивших желание поступать в военные училища и академии.

Создание Клуба поддержал Глава Тамбовской области М.Б. Егоров.

«Есть такая профессия – Родину защищать», – сегодня эти знаменитые слова из легендарного кинофильма «Офицеры» наполняются новым Смыслом.

Символично, что первое заседание «Клуба будущих офицеров» в Тамбове тоже началось с показа видеолекции о прославленном флотоводце Фёдоре Ушакове, которая была подготовлена в рамках Проекта «Рассказы из русской истории» помощника Президента РФ, доктора исторических и политических наук, профессора Владимира Мединского.

Занятия Клуба со старшеклассниками, которые выбрали для себя профессию военного, проводятся ежемесячно.

Юноши и девушки, выбравшие для себя нелегкий и ответственный путь воинской службы, достойны самых высоких похвал. Они – настоящая будущая Элита нашей Страны.

Нет сомнения в том, что Российское военно-историческое общество, проанализировав свою работу за эти годы, будет и впредь противостоять фальсификаторам Истории и работать над сохранением Исторической Памяти.

Сейчас, как никогда раньше, перед нами стоят грандиозные задачи по укреплению морально-нравственных качеств Общества, возвращения Исторической Памяти нынешнему поколению через Историческое просвещение. Телевизионные передачи «Рассказы из русской истории» , которые впервые стали основой замечательного проекта «О России с любовью», родившегося на Тамбовской земле, востребованы как никогда. Свидетельством тому являются многочисленные Отзывы слушателей от мала до велика из самых разных уголков нашей Родины.

Вот один из них: «Ваши передачи на телеканале «Культура» собирают у телевизоров миллионы людей, говоря современным языком, создают мотивацию, пробуждая у них желание и готовность посвятить «души прекрасные порывы» своей Родине, в час агрессии защитить её от вражеского нашествия, преумножить её богатства, активно противостоять безнравственности, усиливающей культ почитания роскоши. Как всё это актуально сегодня! Это так важно потому, что они объединяют народ общей Его Великой Историей».

Или ещё.

«Прекрасные лекции, доступно, понятно, своевременно. Большая мечта, если бы было что-нибудь аналогичное для школьников, по качеству и уровню. Как это важно, как для отдельно взятой семьи, так и для Государства в целом».

В чём успех «Рассказов из русской истории»? Считаю, что только через заинтересованный и искренний разговор со зрителем, языком, который понятен молодому поколению, через яркие примеры достойнейших Героев нашего Отечества, можно сформировать в человеке всеобъемлющий образ России, внушить ему любовь и уважение к прошлому.

В этом заключается суть Исторического Просвещения. Просветительская миссия Российского военно-исторического общества сегодня очень востребована .

Этой же задаче подчинена Музейно-выставочная деятельность , которую считаю одним из ключевых направлений работы Общества.

1 июня 2022 года в Курске РВИО был открыт современный Музей «Юные Защитники Родины», ставший за год точкой притяжения для горожан и гостей Города воинской Славы – Курска. Этот Центр идейно-патриотического воспитания уже посетили около 50 тысяч детей и подростков со всей России . Нашей главной целью было аргументированно показать, что в суровые годы войны дети наравне со взрослыми вынесли на своих хрупких плечах весь ад тяжелейших испытаний.

Благодаря оригинальному архитектурно-художественному решению застройки Музея создана атмосфера «погружения в нашу Историю» . Это особенно ценно, ведь в большинстве своем, среди посетителей в основном – школьники.

Появление Мемориала «Сынам полков» в непосредственной близости от нового Музейного центра как мощная реприза усиливает значение малоизвестных страниц Истории Великой Отечественной войны для общего дела сохранения Памяти о событиях самой страшной и трагической войны XX-го столетия.

Пожалуй, лучшая оценка огромному труду всех создателей содержится в той записи, которую Владимир Мединский сделал после посещения Музея: «Поздравляю! Слезы на глазах… Спасибо от всего сердца создателям музея! Каждый, кто здесь побывает, должен понять, что Россия – непобедима».

Полагаю, что этот Музей – Наш достойный вклад в Великое дело сохранения Памяти и Исторической Правды.

Зрелищным направлением работы РВИО является поддержка Военно-исторических фестивалей , посвящённых разным историческим эпохам, которых с 2013 по 2022 годы прошло более 260. Их зрителями стали более 2 130 000 человек .

Значительное внимание Общество уделяет Военно-патриотической работе с молодежью . В рамках Нацпроекта в текущем году проведены 5 Военно-исторических лагерей (в Новосибирской, Ярославской, Самарской областях, Удмуртской и Чувашской Республиках). Их участниками стали 4 500 детей и подростков из 48 регионов страны. Отрадно, что среди них были 59 детей из ЛНР; 27 – из Запорожской; 2 – из Херсонской областей.

Кроме того, Российское военно-историческое общество выполняет одну из важнейших задач своеобразного Координационного центра по сохранению и популяризации Военно-исторического наследия . Немало здесь делается и в сфере Монументального искусства.

При этом хотелось бы отметить, что в своей деятельности мы уделяем внимание не только подвигам Защитников Отечества, труженикам тыла, но и многим другим славным Страницам Истории нашей Родины.

Вот некоторые из них:

– Трудовой подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны (Диорама-Мемориал «Красный обоз» в Республике Тыва – Символ сплочения многонационального народа России);

– Духовно-нравственное величие нашей Страны (Памятник Серафиму Саровскому в Мичуринске);

– Подвиг советских воинов – ликвидаторов последствий землетрясения в Спитаке (Армения);

– Героизм Детей военного лихолетья (Памятник «Сынам полков» в Курске и «Детям войны» в Архангельске);

– Памятник «Врачам и медицинским сёстрам» (в Туле и подмосковных Химках);

– Величайшее культурное наследие России (Памятник Сергею Рахманинову в Ивановке, Памятник и Памятный знак военным дирижёрам и композиторам Василию Агапкину и Илье Шатрову в Тамбове и другие).

С гордостью хочу подчеркнуть, что в этом и других произведениях искусства есть и частица моего скромного труда…

С 2013 по 2023 год Российским военно-историческим обществом установлено :

– 537 Мемориалов, Памятников, Памятников-бюстов, Обелисков, Стел и Памятных знаков;

– Мемориальных досок Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и Полным Кавалерам ордена Славы – около 4 тысячам человек.

Мы достаточно глубоко рассмотрели важнейшие направления работы Российского военно-исторического общества, как общественно-государственной организации. Среди приоритетных нами затронут вопрос отношения властей Страны к культуре . Ведь культура всегда являлась частью жизни Общества вне зависимости от взглядов и векторов развития Государства.

Культура была, есть и будет основой формирования базовых ценностей и ориентиров Общества! Вот почему Государство к культуре должно относиться, как к области Инвестиций. При этом, мы считаем, следует инвестировать только в наиболее значимые Проекты. Идеология , то есть набор идей, – мы считаем очень важным Проектом. В противном случае: без Идей человек становится животным! Неслучайно наши либералы нечеловеческим голосом кричат, что Идеологии у нас быть не должно, они, видимо, хотят, чтобы мы жевали травку… Не дождетесь, «господа-хорошие»!

Идеология – это не декларирование лозунгов. Это цели и ценности. То, чего человек хочет достичь и то, чем в этом стремлении он не может поступиться.

Ведь теми, кто обладает утвердившейся Идеологией, манипулировать практически невозможно.

В связи с этим, финансирование культуры по остаточному принципу в Стране – жизнь в очередной раз подтверждает, чрезвычайно опасно!!!

Российское военно-историческое общество считает принципиально важной работу по увековечению Памяти выдающихся людей, которые заложили прочную основу обороноспособности нашей Страны. Так, 17 декабря 2019 года в подмосковном городе Одинцово в День 60-летия образования РВСН состоялась торжественная церемония открытия Памятника первому Главнокомандующему РВСН, Главному Маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Ивановичу Неделину.

Открытие Памятника в Одинцово стало делом чести для Российского военно-исторического общества и для меня лично, как Автора этого Проекта, практически с первых дней стоявшего у истоков создания ракетно-ядерного щита Советского Союза, надежную основу которого заложил Главный Маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин.

Не претендуя на лавры исключительности, добросовестно выполняя задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, Российское военно-историческое общество не собирается сбавлять темпы своей работы, а впредь будет только её наращивать, прежде всего, на идейно-патриотическом фронте борьбы за наше правое дело – Победы над врагами любимой Родины!

Сохранение Исторической Памяти и противодействие фальсификации Истории, сбережение Исторической Правды и Историко-культурного наследия народов России, морально-нравственных качеств человека и Общества – всё это составляет Основу Национальной идеи (Государственной идеологии), без которых Страна теряет свою былую Мощь – важнейший Источник духовного противостояния противнику.

А сегодня же для нас самое главное – полный разгром врагов нашей Родины!

МЕДИНСКИЙ РОСТИСЛАВ ИГНАТЬЕВИЧ

Советник Председателя Российского военно-исторического общества,

полковник в отставке