Тренажер по истории
«ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ»– это мобильное приложение, которые мы рекомендуем установить всем неравнодушным к Отечественной истории.
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«ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ»– это мобильное приложение, которые мы рекомендуем установить всем неравнодушным к Отечественной истории.
«ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ»– это мобильное приложение, которые мы рекомендуем установить всем неравнодушным к Отечественной истории. Почему приложение будет для вас полезно? Внутри вы найдете не только статьи, словарь, видео и аудио по истории, но и удобные быстрые тесты для самопроверки. В приложении можно отслеживать свои успехи, с легкостью запоминать ключевые даты и термины, а также готовиться к урокам и экзаменам.
Особенно полезным «ТРЕНАЖЕР ПО ИСТОРИИ» будет для школьников 6-11 классов: приложение поможет подготовиться не только к урокам, но и к государственным экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ). Все размещенные материалы соответствуют требованиям ФГОС, верифицированы и проверены историками-экспертами. Скачивайте, чтобы убедиться, что историю можно эффективно изучать и повторять в любом формате.
Устанавливайте приложение для Android-устройств. Для пользователей iOS приложение совсем скоро будет доступно на платформе App Store.
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