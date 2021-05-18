О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Угрозы безопасности СССР. 2. Борьба за коллективную безопасность, Народный фронт и война в Испании. 3. Советская помощь Китаю и конфликты на Дальнем Востоке. 4. СССР и Мюнхенский сговор.

Аннотация

Лекция посвящена внешней политике СССР в 1933–1938 гг. В начале 30-х гг. в мире стали расти очаги агрессии, угрожавшие СССР. В этих условиях советское руководство пошло на сближение с Великобританией и Францией, направленное на создание системы коллективной безопасности против агрессоров, прежде всего — против Германии. Одновременно СССР оказал военную помощь жертвам агрессии — Испании и Китаю. Однако из-за англо-французской политики «умиротворения» политика «коллективной безопасности» потерпела неудачу. Оказавшись в изоляции, руководство СССР стало пересматривать свою внешнюю политику.

Вопросы по теме лекции

1. Какие «очаги войны» образовались в 30-е гг.? 2. Почему СССР оказал военную помощь Китаю? 3. Почему СССР вмешался в войну в Испании, несмотря на то, что эта страна находилась далеко от его границ? 4. Почему часть антифашистов в Испании выступала против коммунистов и СССР? 5. Почему СССР не смог оказать поддержку Чехословакии?

Литература

Малай В.В. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и Европа. М., 2011. Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941 гг. М., 2000. Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. М., 2007. Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Шубин А.В. Великая испанская революция. М., 2011. Шубин А.В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. М., 2004.