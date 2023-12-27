Главная/Видеолекции/Битва за Днепр. Август-декабрь 1943 года (Реплика Михаила Мягкова)Битва за Днепр. Август-декабрь 1943 года (Реплика Михаила Мягкова) 27.12.2023Битва за Днепр. Август-декабрь 1943 года (Реплика Михаила Мягкова)СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПервое взятие Берлина. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Ларге. Памятные даты военной истории РоссииВидеоХолодная война: Гонка вооруженийХолодная война: Гонка вооружений Популярное