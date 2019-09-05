Главковерх Николай II: между молотом и наковальней «Долг Царя велит ему стать во главе своих войск и взять на себя всю ответственность за войну». На чтение: 2 минуты

«Долг Царя велит ему стать во главе своих войск и взять на себя всю ответственность за войну».

5 сентября (по н. ст.) 1915 года император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего русской армией

Этот судьбоносный для всей России момент заслуживает отдельного упоминания. Он привел, как это часто случается, к двум противоположным последствиям. С одной стороны, кто бы что ни говорил, боевой дух армии укрепился, появилась надежда на победу и стабилизацию фронта в тяжелых условиях. С другой, возможно, именно это решение стало одним из катализаторов, приведших последнего русского императора к отречению от престола . И сегодня наш рассказ о Николае II как о Верховном главнокомандующем Русской армией будет построен на анализе этих двух аспектов его решения.

Лидер страны – лидер армии

К маю 1915 года, когда царь прибыл в Ставку, ситуация на фронте продолжала ухудшаться. Так называемое «великое отступление» Русской армии вкупе со снарядным и патронным голодом очень усугубили положение нашей армии на фронте. Над Россией действительно нависла угроза военной катастрофы. Оставлена Варшава, эвакуируется Рига.

В конце лета царю стало ясно, что необходимы радикальные перемены в армии, иначе ситуация принимала действительно угрожающий оборот. Не видя для себя иного выхода, Николай II принимает решение сместить великого князя Николая Николаевича (Младшего) и самому занять пост, как тогда говорили, главковерха.

В целом это решение было единственно верным и отвечало военной ситуации. Идеологически это помогло сплотить солдат и офицеров. К примеру, адмирал Александр Васильевич Колчак отзывался об этом решении в духе того, что фигура царя номинальна, и все это понимали. Однако начальник царского генерального штаба Михаил Алексеев внушал большое доверие офицерскому корпусу.

Царь уделял большое внимание работе Ставки, советовался с командующими фронтами и флотами, вникал в военную ситуацию. Большая заслуга его ещё и в том, что многие из его решений были направлены на быстрейшее купирование проблем со снабжением армии боеприпасами и снаряжением. Страна переходила на военные рельсы.

Ещё один важный фактор – принятие на вооружение жизненно важного противогаза . А поспособствовал этому сам царь, лично присутствовавший на испытаниях противогаза. С его помощью наш гениальный химик Н. Зелинский смог преодолеть влияние «оппозиции» новому противогазу в лице князя А. Ольденбургского. Также царь способствовал принятию на вооружение нужных в окопной войне огнеметов, он тоже лично участвовал в их испытаниях.

Лидерство в армии – потеря страны

Но несмотря на все определенно позитивные моменты, из них же вытекали проблемы, которые во многом оказались определяющими в катастрофических для России событиях 1917 года.

Дело в том, что, убыв в Ставку, царь в большой степени погрузился в военные дела, оставив на попечение кабинета министров, думы и других чиновников остальную страну. Будучи самодержцем, согласитесь, весьма сложно разрываться на два таких «фронта» работы, особенно в условиях, сложившихся в начале ХХ века.

Известно и то, что отъезд императора в армию сопровождался оппозицией со стороны всего гражданского окружения, кроме императрицы Александры Фёдоровны . И всё то позитивное влияние, которое Верховный главнокомандующий оказал на армию, в равной степени негативно отразилось на обществе.

«Либеральная» оппозиция в думе, сам бывший главнокомандующий, не раз высказывавший крамольные мысли о конституционной монархии, и другие недоброжелатели в отсутствие царя получили отличную возможность усиленно плести свои интриги. А усилившиеся в его отсутствие позиции императрицы и её недальновидные решения только усугубляли ситуацию.

В конце концов всё это и привело к тому, что изолированный в своём поезде царь уже не мог руководить страной. Оказавшись меж двух огней, царь остался один и потерял страну.

Тем не менее, на наш взгляд, его решение было мужественным и единственно верным. Не следует забывать его слов о том, что не может простить себе то, что не стал во главе армии в годы Русско-японской войны .

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