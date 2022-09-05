Николай II и Альфонсо XIII: переплетение судеб или промысел Божий История, конечно, именно то, что было написано, но это если мы будем игнорировать то, что произошло. На чтение: 9 минут

История, конечно, именно то, что было написано, но это если мы будем игнорировать то, что произошло. Энрике Хардиэль Понсела (1901–1952), испанский писатель

Прежде всего необходимо объяснить нашим читателям некоторые подробности жизни бывшего монарха Испании, короля Альфонсо XIII, также известного как Africano (Африканец). Эта историческая личность мало известна и полностью игнорируется большинством историков, особенно за пределами Испании. Мы могли бы сказать, не боясь ошибиться, во время диктатуры Франсиско Франко память об этом короле сознательно замалчивалась, в результате чего все хорошее, что он сделал за 28 лет своего правления, было скрыто в архивах, и сам он был постепенно забыт.

Альфонсо де Бурбон и Габсбург родился в Мадриде 17 мая 1886 года и умер в изгнании в Риме 28 февраля 1941 года. При рождении он был провозглашен королем Испании, что является уникальным случаем в истории этой страны. Это был посмертный сын короля Альфонсо XII и королевы Марии Кристины. После того как его отец внезапно умер 25 ноября 1885 года в возрасте 27 лет, в стране начался кризис безвластия. Но вот беременная вдова короля, Мария Кристина Габсбург, родила мальчика (у королевской четы до этого были только две дочери-инфанты), и ребенок мужского пола имел все права взойти на испанский престол. Радости не было конца. Наследник получил при крещении имя Альфонсо Леон Фернандо Мария Хайме Исидро Паскуаль Антонио де Бурбон и Габсбург-Лорена.

Преданная и властная мать управляла государством 17 лет как регент. Она подобрала будущему королю воспитателей из высших чинов испанской армии, духовенства и представителей наиболее консервативной аристократии. Альфонсо свободно владел, помимо испанского, французским и английским языками. Вся система его образования была военной, что в значительной степени определило его действия в сфере государственного управления и характеризовало годы его царствования.

Военное образование обусловило то, что его отношения с армией всегда были прекрасными, даже когда впоследствии произошло столкновение между армией и правительством. Он был большим знатоком военной техники. Восхищался немецкой армией и британским флотом. Окончил Пехотную академию, мундир которой всегда надевал во время официальных визитов.

Церемония коронации прошла 17 мая 1902 года. К тому времени Николай II уже несколько лет правил Россией. На коронацию Альфонсо XIII император направил своего дядю, великого князя Владимира Александровича. Скромность в быту, военное воспитание, приверженность христианским традициям и любовь к армии – вот то, что роднило двух монархов и способствовало в дальнейшем близким доверительным отношениям.

Здесь следует сделать небольшое отступление, особо подчеркивающее родство душ Николая II и Альфонсо XIII – двух монархов-воинов! В 1908 году их сближение получило свое символическое военно-историческое выражение. Этот факт практически не известен в России, но достоин того, чтобы через 110 лет мы его с гордостью вспомнили. Обмен почетными военными званиями в наиболее известных полках в то время был распространенной практикой среди европейских монархов и согласовывался заранее. 23 января 1908 года, в день своих именин, испанский король Альфонсо XIII получил телеграмму на французском языке от российского самодержца, в которой говорилось: «Посылаю Вашему Величеству самые искренние поздравления по случаю вашего Дня ангела и с удовольствием сообщаю, что в соответствии с указом, который будет опубликован завтра, я назначаю Ваше Величество шефом-полковником 7-го Ольвиопольского уланского полка». 10 января 1908 года полк получил наименование «7-й уланский Ольвиопольский полк Его Величества короля Испании Альфонсо XIII».

Штандарт 7-го Ольвиопольского уланского полка

Свое наименование полк получил в честь города Ольвиополя (сегодня это украинский город Первомайск). Он был образован 10 мая 1783 года и принимал активное участие во многих военных кампаниях, включая наполеоновские войны.

Альфонсо XIII получил документы с изложением истории своего полка и поблагодарил русского царя за столь почетное назначение. Одновременно испанский монарх сообщил Николаю II, что тот, в свою очередь, назначается почетным шеф-полковником 5-го Фарнезского кавалерийского уланского полка. Полк существует и сегодня, теперь он называется «12-й Фарнезский» и расквартирован на военной базе Эль Эмпесинадо рядом с городом Вальядолид. Днем его формирования считается 7 марта 1649 года. В этот день была образована Гессен-Габсбургская терция, ставшая предшественницей этого полка – старейшего кавалерийского подразделения Испании и одного из старейших в мире. Полк прославился во многих битвах. Под его клич «Altas las frentes, Alto el Corazón!» («К небу головы, к Богу сердца») мы продолжаем изучать историю дружбы двух монархов.

Подписанный 25 января 1908 года Альфонсо XIII указ о назначении Николая II почетным полковником дословно звучит следующим образом: «Хочу продемонстрировать с достоинством исключительное свидетельство моей искренней дружбы и душевного расположения к Его Императорскому Величеству Императору Российской Империи Николаю II и назначаю его почетным полковником 5-го Фарнезского кавалерийского полка. Дано в королевском дворце 25 января 1908 года. Альфонсо». Тут же началась подготовка к обмену визитами представителей двух полков с целью их знакомства и расширения дружеских связей и сотрудничества. Граф де Виньяса, в то время посол Испании, координировал этот процесс. Николай II назначил начальником этой военно-дипломатической миссии своего двоюродного брата, великого князя Бориса Владимировича. Его должны были сопровождать полковники Томашевский и Массальский. Поездке великого князя Бориса Владимировича, согласно документам архива королевского дворца в Мадриде, придавалось большое значение.

Делегация прибыла в Мадрид поездом 28 марта 1908 года. Во второй половине того же дня в зале Гаспарини королевского дворца состоялась краткая церемония встречи, на которой король Альфонсо выступил на французском языке с приветствием в адрес императора Николая и его представителей. Великий князь вручил королю Альфонсо XIII мундир полковника его уланского полка, после чего был организован банкет.

Также состоялся прием от имени посла России в Королевстве Испания. В мае 1908 года в Санкт-Петербург отправилась ответная испанская делегация, которую возглавил двоюродный брат короля Альфонсо, инфант дон Фернандо де Бавьера и Бурбон, а также генерал Миланс дель Бош. В нее также вошли офицеры, представители Фарнезского полка.

В Петербурге в присутствии августейших особ состоялось вручение Николаю II мундира и знаков отличия испанского полковника, а также альбома с фотографиями, рассказывающими о жизни и сражениях этого воинского подразделения, с подписями его офицеров. С этого времени дружеские связи между двумя воинскими подразделениями продолжали укрепляться. Королевским указом в Испании с 1809 года были введены новые погоны для офицеров и низших чинов Фарнезского полка, на которых вместо латинского вензеля A.XIII появился написанный кириллицей вензель Н II.

Одновременно король Альфонсо заказал художнику Антонио Ортису свой портрет в полный рост в форме полковника Ольвиопольского полка, который был послан в 1912 году командованию полка в честь очередной годовщины его образования. Со своей стороны, на погонах Ольвиопольского полка появились инициалы испанского короля Альфонсо XIII. В декабре 1912 года еще одна делегация офицеров Ольвиопольского полка прибыла в Мадрид с целью вручить королю Альфонсо памятную медаль и прекрасно выполненный фотоальбом. Российские военные, прибывшие в Испанию, привезли с собой многочисленные подарки от Николая II для полка, в котором он был почетным полковником. Делегацию возглавлял полковник Бурский. Вручение этих подарков состоялось 25 мая 1914 года, когда король Альфонсо XIII прибыл на парад полка в Вальядолид. В полк также была передана копия фотоальбома Ольвиопольского уланского полка, ныне хранящаяся в полковом военно-историческом музее. Возможно, на сегодняшний день, это единственный сохранившийся экземпляр этого альбома.

Командованию полка также был вручен портрет Николая II в форме полковника Фарнезского полка. К сожалению, через несколько лет этот портрет бесследно исчез, и, где он находится, неизвестно. Позже одному из испанских художников была заказана его копия, которая также хранится в музее полка.

Одним из наиболее ценных подарков, которым гордится полк, является личный подарок Николая II – большая серебряная чаша (чарка), или, как ее называют испанцы, чарочка. В российском полку ее использовали в военных церемониях в честь прибытия новобранцев. Ее полное название – Царская чарочка. Автором этого произведения искусства является известный ювелир двора его Императорского Величества Петер Карл Фаберже.

Чарочка крепится к небольшому постаменту темно-зеленого цвета. С 1914 года ее начали использовать также в церемониях встречи новобранцев Фарнезского полка и присвоения очередных воинских званий. Во время гражданской войны в Испании эта традиция прервалась, но в 1976 году, благодаря офицеру этого полка майору Кейпо дель Льяно, она была восстановлена. В чарке смешиваются различные несовместимые виды алкогольных напитков (часто водка и шампанское), которые следует выпить залпом, сидя на кавалерийском седле, после чего дружно исполняется песня, которую можно дословно перевести так:

Я, свободный испанский рыцарь, Пришел предложить тебе вино и радость. Как настоящий солдат кавалерии, Возьми эту чарочку и выпей до дна.

Этот подарок русского императора испанские солдаты хранят на своей базе в Вальядолиде. Многие почетные гости, включая нынешнего посла России в Испании, посещали этот музей и видели императорские подарки. Но есть кое-что более значительное и наглядное, что каждый день напоминает военнослужащим полка и гостям военной базы историю, связывающую их с последним царем России. Речь идет о центральном проспекте, проходящем через всю территорию военной базы. Он носит имя царственного страстотерпца, русского императора Николая II.

Если тщательно изучать жизнь Альфонсо де Бурбона и Габсбурга, обнаруживается множество фактов, подчеркивающих его исключительное благородство, особенно в том, что касается сочувствия людям, которые пострадали в годы так называемой Великой войны, в том числе и к последней императорской семье России. Связь Королевства Испания с Российской империей уходит корнями во времена, далекие от описываемых здесь событий, связанных с глубокой дружбой между испанским королем Альфонсо XIII, его женой, королевой Викторией Евгенией, и российским императором Николаем II Александровичем и императрицей Александрой Федоровной. Мы строго основывались на исторических документах. Мы не претендуем на то, что это введение рассматривается как биография Альфонсо XIII. И многие историки сделали это до нас. Мы просто хотим дать основную информацию о том, что связывало Дом Романовых и Испанский королевский дом вплоть до 1918 года.

Можно сказать, что отношения между Россией и Испанией начали формироваться почти пятьсот лет назад, в 1519 году, когда имели место первые официальные контакты между Великим княжеством Московским и Испанией. С 1523 года началась переписка между великим князем Московским Василием III и императором Карлом V. Великий князь в знак дружбы послал письмо к испанскому монарху с Яковом Полушкиным, который был первым официальным представителем русского государства в Испании.

Двухсторонние отношения продолжались и при царе Алексее Михайловиче, который в 1667 году послал в Испанию дипломатическую миссию во главе с Петром Потемкиным. Посол вез с собой несколько писем царя для испанского монарха, содержавших предложения об укреплении торговых отношений и приглашение для испанской дипломатической делегации в Москву.

Король Испании выразил свою искреннюю готовность к развитию этих отношений, хотя обмен дипломатических миссий произошел только несколько лет спустя. Наконец, в 1722 году царь Петр I послал князя Сергея Дмитриевича Голицына в качестве первого постоянного представителя России при мадридском дворе. Испания в знак дружбы назначила герцога Диего Франсиско де Лириа постоянным представителем ее интересов в России.

Двухсторонние отношения были значительно упрочены с началом царствования в сентябре 1855 года царя Александра II. Он информировал королеву Елизавету II о своем восшествии на престол и одновременно о своем желании укрепить дружеские отношения с Испанией.

В Мадриде новость была воспринята с энтузиазмом, и начался процесс восстановления дипломатических отношений между двумя странами, который завершился к декабрю 1856 года, когда для службы русским представителем в Испанию прибыл Михаил Александрович Голицын. Исабель II направила посланником в Санкт-Петербург Мариано Телес-Хирона, герцога Осунского. 9 февраля 1896 года, уже при царствовании Николая II, дипломатическое представительство России в Мадриде получило статус посольства. Первым официальным послом России в Испании был Дмитрий Шевич.

С точки зрения отношений между двумя правящими домами мы можем гарантировать, что мать короля Альфонсо XIII, Мария Кристина из династии Габсбургов Лотарингии, имела теплые родственные отношения с российской императорской семьей. На коронацию царя Александра III, которая состоялась 27 мая 1883 года, ее муж, король Альфонсо XII, послал своего дядю, Антонио Мария де Орлеана, герцога Монпансье, члена французской ветви королевской семьи. В том же году король Альфонсо XII пожаловал царевичу Николаю орден Золотого руна, являющийся одним из самых престижных и старейших орденов в Европе и учрежденный в 1429 году герцогом Бургундским и графом Фландрии, Филиппом Добрым. Это был, пожалуй, первый прямой контакт будущего императора России Николая II с испанским королевским домом. В 1901 году ордена Золотого руна был удостоен великий князь Михаил Александрович, брат Николая II. Интересно, что эта награда после смерти владельца должна была быть по закону возвращена испанской королевской семье. Однако это случилось лишь в 1939 году.

Путь этой награды на родину заслуживает отдельного комментария, потому что королевский дом Испании по просьбе вдовы великого князя Михаила Александровича, княгини Брасовой, сделал все возможное, чтобы не позволить выставить орден на аукцион «Сотбис» в Англии. Процесс с участием юридической фирмы, представляющей интересы короля Испании, длился с декабря 1938 по сентябрь 1939 года, и награда вернулась только после выплаты компенсации княгине Наталье Брасовой с целью поправить ее финансовое положение.

11 мая 1891 года, когда было совершено покушение на жизнь тогдашнего цесаревича Николая II во время посещения Японии, посол Испании в Санкт-Петербурге сразу информировал королеву-регентшу Марию Кристину о том, что произошло. Она направила телеграмму родителям Николая, августейшим императору Александру III и императрице Марии Федоровне, выражая озабоченность по поводу того, что случилось. Императрица Мария Федоровна лично ответила ей телеграммой, написанной по-французски, поблагодарив ее за дружественный жест. Телеграмма была подписана неофициально: «Минни». Цесаревич Николай также ответил соответствующим жестом в адрес Ее Величества королевы-регентши Испании с выражением благодарности в ответной телеграмме. В то время Альфонсо XIII был еще ребенком, ему было всего пять лет. Когда Николай II взошел на престол в 1894 году после неожиданной смерти своего отца Александра III, королева-регентша Мария Кристина послала на похороны почившего императора представлять испанское королевство дона Хуана Савало и Гусмана, маркиза де Сьерра Бульонес.

В 1906 году Альфонсо XIII сочетался браком с принцессой Викторией Евгенией Баттенбергской, дочерью Генриха Баттенберга и внучкой британской королевы Виктории.

Как и Николай с Александрой, Альфонсо и Виктория Евгения были безумно влюблены друг в друга. Виктория Евгения, как и Александра Федоровна, была вынуждена сменить веру, перейдя из англиканства в католичество. Испания ликовала. Молодой король пренебрег династическими интересами и выгодами и женился по большой, настоящей любви. Кстати, королева Виктория Евгения была связана и с Гессенским домом, будучи внучкой князя Александра Гессенского, брата Марии Александровны Романовой – супруги императора Александра II, которая родилась в Германии в 1824 году с именем Мария Гессен-Дармштадтская.

Между двумя монаршими домами существовала традиция «перекрестного» награждения высшими наградами своих государств. Среди других орденов или знаков отличия, которыми награждал российских императоров и великих князей испанский королевский дом, интересно выделить Орден благородных дам им. королевы Марии Луизы. Ибо с ним связана некая историческая тайна или ошибка.

Императрица Мария Федоровна, великая княгиня Мария Павловна (старшая) и императрица Александра Федоровна были награждены испанскими Орденами королевы Марии Луизы. Странным видится тот факт, что в официальном документе, где были опубликованы все указы об их награждении (перечень за 1923 год), в том числе значится: «награждена Вдовствующая императрица Российской Империи Александра Фёдоровна Романова». Что это? Ошибка испанского царедворца? Опечатка? Мы не знаем.

Король Альфонсо XIII и королева Виктория Евгения активно переписывались, особенно в последние месяцы 1918 года, с королевой Греции Ольгой, урожденной великой княгиней Ольгой Константиновной, так как ее дочь, принцесса Мари, была замужем за великим князем Георгием Михайловичем. После революции 1918 года ее драгоценности были вывезены за границу при содействии посольства Испании в Петрограде.

К этому моменту Испанская империя после вмешательства США в 1898 году в так называемой колониальной войне потеряла свои последние заморские владения: Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и остров Гуам. Страна была уже далеко не такой могучей, и Альфонсо XIII пришлось столкнуться со многими проблемами, чтобы сохранить корону и продолжать заботиться о политическом спокойствии в стране и благополучии своих подданных, особенно перед лицом тех изменений, которые принес с собой новый век.

Альфонсо XIII стремился поддерживать хорошие отношения с королевскими и императорскими домами европейских стран. Следует напомнить, что его мать была эрцгерцогиней Австрии, кузиной императора Австро-Венгрии.

С началом Русско-японской войны иностранные родственники российской императорской семьи были очень обеспокоены, тем более что императрица Александра Федоровна на тот момент была беременна. По мнению некоторых историков, немецкий кайзер Вильгельм II, являвшийся близким родственником императрицы, предлагал Николаю II эвакуировать монаршую семью в Германию, в том числе новорожденного цесаревича Алексея. Но, к счастью, война быстро закончилась, положив, однако, начало серии трагических событий в истории России. Ветер перемен начал надвигаться на империю, но, видимо, Николай II не смог тогда осознать всю серьезность ситуации. Несколько месяцев спустя, в январе 1905 года, в России произошел первый революционный взрыв, который послужил прологом событий 1917 года.

Одной из этих первых вспышек революционного террора стало жестокое убийство великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II и мужа великой княгини Елизаветы, приходившейся сестрой царице Александре Федоровне и кузиной испанской королеве Виктории Евгении. Испанский двор также погрузился в траур. Надо помнить, что отношения между испанской королевской семьей и семьей императрицы Александры Федоровны длились в течение многих лет, еще со времен короля Альфонсо XII.

История царствования двух монархов на разных концах Европы в начале XX века была омрачена похожими трагическими событиями и семейными несчастьями. Все мы хорошо помним давку на Ходынском поле во время коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Столь же кровавой оказалась свадьба Альфонсо XIII с королевой Викторией Евгенией. В то время как торжественная кавалькада молодоженов выехала из церкви, с одного из балконов был брошен букет цветов, который, к счастью, не попал в королевскую карету, а упал рядом. Прозвучал оглушительный взрыв. В букете, как оказалось, была спрятана бомба. Взрыв унес жизни 25 человек, и еще более 100 были ранены, среди них и почетные члены охраны короля, прикрывшие его собой.

Еще одним страшным совпадением является унаследованная по линии королевы Виктории Евгении, являвшейся любимой внучкой королевы Великобритании Виктории и названной в ее честь, неизлечимая болезнь гемофилия. Трагедию цесаревича Алексея мы все хорошо знаем, но то же несчастье постигло наследника испанского престола, принца Астурийского, Альфонсо, родившегося в Мадриде в 1907 году. Его рождение королевская чета ждала с особым нетерпением, так как испанская монархия остро нуждалась в продолжении династии. Мальчик родился, казалось, крепким и здоровым. Однако уже через несколько дней в семью пришло горе. По сложившейся в испанском дворе традиции мальчикам через несколько дней после рождения делалось обрезание. Возможно, этот обычай уходил корнями во времена кастильских монархов, которые находились под большим влиянием еврейских мудрецов и врачей. Церемония проходила в так называемом Детском дворце, однако, когда врач в присутствии медсестры сделал кольцевой надрез крайней плоти, он остолбенел от неожиданности. Ранка не переставала кровоточить, что свидетельствовало о том, что принцу с генами матери передалась гемофилия. К сожалению, это впоследствии и породило охлаждение в отношениях между Альфонсо и королевой. Монарх неоднократно с горестью говорил: «Я не могу смириться с тем, что мой наследник страдает болезнью, которая передалась из семьи жены, а не моей».

Последовавший за этим приступ тоски и отчаяния, попытки как можно больше узнать о болезни, возможности ее лечения и смягчения часто наступавших кризисов привели к очень личному и откровенному сближению испанской королевской семьи с другой венценосной семьей – русского императора Николая II, чей наследник тоже страдал этой болезнью. Виктория Евгения состояла в достаточно близких отношениях с императрицей Александрой Федоровной. Согласно архивным данным, между ними велась постоянная переписка, прежде всего по темам, связанным с болезнью наследников. В этих письмах содержались также и рассказы российской императрицы о Григории Распутине и его способности останавливать кризисы течения болезни цесаревича. К несчастью, младший сын Альфонсо XIII, родившийся в 1914 году, Гонсало, также унаследовал гемофилию. Второй же сын, Хайме, остался глухим после неудачной операции от мастоидита. Все трое впоследствии отказались от трона.

Пятый и последний сын испанского монарха, Хуан де Бурбон, родился в 1913 году. После отречения от престола Альфонсо XIII в 1941 году он возглавил испанский королевский дом, но самому ему править Испанией не пришлось. 14 мая 1977 года он по требованию Каудильо Франко отказался от своих прав на престол в пользу сына, короля Хуана Карлоса I, отца нынешнего короля Филиппа VI, правнука Альфонсо XIII.

С началом Первой мировой войны испанское королевство объявило среди немногих государств Европы о своем нейтралитете. Это было вызвано тем, что родственники королевской четы были как в одном, так и в другом противоборствующем лагере. Испания была нейтральной, но не равнодушной. Альфонсо XIII принял самое активное участие в гуманитарных миссиях и помощи военнопленным и мирному населению. Помощь странам, пострадавшим от войны, оказывалась в том числе продовольствием и медикаментами. Испанская королева сменила парадное платье на халат медсестры. Ее примеру последовали представительницы многих дворянских родов и монахини, составившие ядро испанского отделения Красного Креста. На территорию Испании попадало много раненых и перемещенных лиц из стран, принимавших участие в войне. Революционными событиями начала ХХ века испанскому королю Альфонсо XIII было, возможно, уготовано повторение судьбы российских царственных страстотерпцев. Так же как и Николай II, окружение принуждало его к отречению от престола в 1931 году. Однако он нашел в себе силы отказаться и официально это сделал лишь в годы правления Генералиссимуса Франко. Только чудом ему и королеве Виктории Евгении с детьми удалось покинуть страну и закончить жизнь в изгнании. Обе монаршие семьи соединила большая, настоящая любовь, однако, к сожалению, Альфонсо XIII, в отличие от российского императора-страстотерпца, взошедшего на Русскую Голгофу с самыми любимыми для него супругой и детьми, пронести это святое чувство до конца своей жизни не смог. Оказавшись в эмиграции, они с королевой окончательно расстались и даже закончили свои дни в разных странах.

Отдельной страницей в отношениях двух монархов является все, что связано с событиями 1917–1918 годов в России. Мало кому известно, что еще в 1914 году Николай II сделал Альфонсо XIII представителем своих интересов в Германии и Австро-Венгрии с целью защитить в этих странах российских подданных. После отречения Николая II испанский король первым предложил ему и его семье убежище в Испании. Неудивительно, что с первых дней февральского государственного переворота именно он стал инициатором и активным участником кампании по спасению венценосной семьи. Это стало поистине делом его жизни. Штабом по переговорам сначала с Временным правительством, а потом с руководством большевиков стало Посольство Королевства Испания в Петрограде, которое ежедневно информировало Мадрид о происходящем и получало прямые указания короля (первая телеграмма датируется 23 марта 1917 года). По нашему глубокому убеждению, именно Керенский с его правительством национал-предателей является главным виновником трагедии императорской семьи. Первые переговоры о сохранении жизни российской императорской семье с Петроградом начал еще царский посол в Мадриде И. А. Кудашев.

Но уже 2 (19) июня в испанскую столицу прибыл посол от Временного правительства А. В. Неклюдов. На церемонии вручения верительных грамот Альфонсо XIII, прервав хвалебную речь российского дипломата о роли Испании в спасении военнопленных, поднялся с трона и сказал, что его больше беспокоит судьба еще одного пленника – Николая II и он просит Неклюдова передать своему правительству его настойчивую просьбу предоставить узникам свободу. Александр Керенский такие обещания дал, но потом их бесстыдно нарушил. Крайне интересно отметить и тот факт, что в августе 1918 года (через месяц после трагедии в Екатеринбурге!), уже при большевиках, король был официально проинформирован своим посланником в Москве, что «вдовствующая императрица и дети находятся в безопасном месте». Что это было? Ошибка испанцев? Дезинформация большевиков? Мы не знаем.

В Архиве Королевского дворца Испании хранятся многочисленные тома телеграмм и дипломатической переписки этого периода. Их детальным изучением пока занимаются только историки-энтузиасты. А зря!

Важно подчеркнуть, что к своей борьбе за спасение Николая II и его семьи Альфонсо XIII привлек монархов многих европейских и азиатских стран, включая короля Великобритании Георга V, кайзера Вильгельма II и даже императора Японии и Ватикан. Чем увенчались искренние усилия испанского монарха спасти семью российского монарха? Это – тема отдельного глубокого исторического расследования.