«Надеялись, что их не убьют». Как семья Николая II жила в Сибири События 1917 года в России неизбежно отсылают нас к трагической судьбе последней царской семьи. На чтение: 2 минуты

События 1917 года в России неизбежно отсылают нас к трагической судьбе последней царской семьи. Николай II и его близкие пережили три ссылки. Сначала отрекшегося императора и его родных держали под арестом в Царском Селе. Однако в августе 1917 года жизнь в Александровском дворце, которую можно было назвать относительно спокойной и даже комфортной, сменилась ссылкой в Сибирь.

Царскую чету вместе с отпрысками доставили в Тобольск, где для них специально обустроили дом местного губернатора. Впрочем, Романовым разрешалось ходить в церковь, а режим охраны здесь был гораздо более легким, чем в Царском Селе. В первые месяцы ссылки Николай писал в своем дневнике: «Нам здесь хорошо – очень тихо».

Тем не менее условия постепенно ухудшались. Особенно тяжело семье Николая пришлось после того, как в Тобольске был сформирован Солдатский комитет. Военные не скрывали своей ненависти к царю: потребовали перевести его на солдатский паек, переселили прислугу из отдельного дома в покои бывших монархов и даже пытались сорвать с Николая погоны.

О том, как жила императорская семья в сентябрьские дни 1917 года, о ее быте и тяготах «Истории.РФ» рассказал кандидат исторических наук, доцент РГГУ, автор книг о династии Романовых Евгений Пчелов.

– Евгений Владимирович, почему из Царского Села семью Николая II решили сослать именно в Тобольск?

– По всей стране тогда полыхали восстания, а Сибирь казалась спокойным регионом вдалеке от революционных треволнений. Поэтому ради того, чтобы как-то сохранить царскую семью, ее перевезли туда. Конечно, спасением для них был бы только переезд за границу, а это невозможно было осуществить.

– Насколько изменилось положение царской семьи после переезда в Сибирь? Сильно ли ухудшились условия жизни Романовых?

– В принципе, условия в Тобольске были более-менее терпимые. Конечно, это несравнимо с тем, что было потом в Екатеринбурге. Екатеринбургское содержание царской семьи было очень сложным и тяжелым. А в Тобольске, конечно, они были до некоторой степени ограничены. Но тем не менее содержание там было не такое тяжелое, как потом. У Николая II и его родных даже была относительная свобода. Они находились в хорошем здании – это был губернаторский дом, они занимали второй этаж. Сейчас там открыт музей.

– Вы сказали, что свобода была «относительной». Что дозволялось Романовым?

– Они могли посещать церковь. Вся корреспонденция, конечно, была под контролем. Но до того, как установилась большевистская власть, жизнь у них была спокойная и тихая. Конечно, с приходом советской власти все стало по-другому.

– В ссылке царскую семью сопровождал кто-то из свиты? Как они себя обслуживали?

– Когда семью Николая перевозили в Екатеринбург, там уже никого не оставалось. Люди постепенно уезжали – их просто отпускали. Но, конечно, до последнего с царской семьей были служащие при ней люди: в Екатеринбурге погиб повар Романовых, Иван Харитонов, в Тобольске и в Екатеринбурге их сопровождал камердинер Терентий Чемодуров, была горничная Анна Демидова. То есть там был относительно скромный штат слуг, который остался с царской семьей до конца. Но не стоит думать, что Николай, Александра Федоровна и их дети были ни на что не способны и все за них всё делали. Естественно, так не было и в те времена, когда они были царской семьей. Они не были окружены гигантской свитой, как Людовик XIV. И потом, ведь император вел очень простую жизнь: он занимался физическим трудом, даже пилил дрова. В бытовом плане все это было для него достаточно просто.

– В Тобольске был образован Солдатский комитет, которому фактически была поручена охрана царских особ. Правда ли, что его члены враждебно относились к Николаю?

– Да, разумеется. Солдатский комитет даже постановил снять с царя погоны, но государь от этого отказался. Безусловно, урезали и содержание царской семьи. Но это все уже было после прихода к власти большевиков. Вспоминать о царе большевики начали только в декабре 1917 года, это было переломное время.

– У советских властей были какие-то другие варианты, кроме как расстрелять императорскую семью?

– Советское правительство рассматривало вопрос о суде над бывшим царем. Этот вопрос очень активно циркулировал, и даже готовились планы о том, как перевезти Николая в Москву, чтобы провести судебный процесс. Конечно, мы не знаем, какое решение принял бы суд, но такие идеи действительно были. Что касается Временного правительства, то я думаю, что оно вообще не знало, что делать. Был упущен момент, когда царская семья могла выехать за границу: ведь Милюков хотел, чтобы они уехали сразу после Февральской революции, шли переговоры с Англией. Но здесь вмешался Петроградский совет – нельзя думать, что Временное правительство было всемогущим.

– Как вы думаете, сами Романовы предчувствовали страшный финал?

– Я думаю, что Николай предполагал, что так может произойти. Конечно, они надеялись, что их не убьют, а куда-то переведут. Осознания того, что все идет к концу, не было в полной мере. Но Николай II был разумным человеком и должен был понимать, что добром это все не кончится. Это очень трагическая история.

Обложка: Николай II с наследником в ссылке в Тобольске, 1917 год

Источник: ru.wikipedia.org