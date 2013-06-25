Иван Сусанин Крестьянин Костромского уезда завел отряд польских интервентов в непроходимый болотистый лес, за что был замучен. Подвигу Сусанина посвящена опера М.И.Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сучанин»).

Подвиг Ивана Сусанина - простого крестьянина из с. Домнино - служит доказательством формирования русского национального духа к началу XVII в. Невзгоды и трудности смутного времени открыли многим современникам этих событий глаза на роль власти и личности царя в жизни русского вотчинного государства. Осознание значимости власти народом и понимание этого власти завершило формирование системы властных и социальных отношений, которая во многом определила дальнейшее развитие русского государства.

ГРАМОТА ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

Божиею милостию, мы великий государь, царь и великий князь Михайло Феодорович , всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашей государыни великия старицы иноки Марфы Ивановны, пожаловали есмя Костромского уезда нашего села Домнина крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина: как мы великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии в прошлом во 121 (1612/1613 — ред. ) году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими немерными пытками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии, были; и он Иван, ведая про нас великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас великого государя тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти.

И мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Феодорович всея Русии, пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина к нам службу и за кровь, в Костромском уезде нашего дворцового села Домнина половину деревни Деревнищ, на чем он Богдашка ныне живет, полторы чети выти земли велели обелить, с тое полудеревни с полторы чети выти в нем на Богдашке, и на детях его и на внучатах и на правнучатах, наших никаких податей, и кормов, и подвод, и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовые поделки, и в мостовщину и в иные ни в какие подати имать с них не велели, велели им тое полдеревни во всем обелить и детям их и внучатам и во весь род их неподвижно. А будет то наше село Домнино, в которой монастырь и в отдаче будет, и тое полдеревни Деревнищ полторы чети выти земли и ни в которой монастырь с тем селом отдавать не велели, велели, по нашему царскому жалованью, владеть ему Богдашке Собинину и детям его, и внучатам, и правнучатам и в род их вовеки неподвижно. Дана сия наша царская жалованная грамота на Москве, лета 7128, ноября в 30 день.

СУСАНИН И СТРАНА СОВЕТОВ

Возвращая советскому народу избранных героев прошлого, не могли не вспомнить и про Сусанина. К сожалению, на пути исторической реабилитации знаменитого костромского крестьянина вставали определенные трудности. Если не было никаких проблем с Мининым и Пожарским - борцами с польскими захватчиками и освободителями Москвы, не было проблем с Суворовым и Кутузовым - великими русскими полководцами, не было проблем с Александром Невским и Дмитрием Донским - выдающимися государственными деятелями и также великими русскими полководцами (небольшие проблемы с Невским возникли чуть позже, в 1939-1941 гг., в эпоху советско-германской дружбы, но 22 июня 1941 года они исчезли сами собой), не было проблемы с Петром I - создателем регулярной армии и военно-морского флота, прорубившим окно в Европу, даже с Иваном Грозным - великим полководцем и государственным деятелем, боровшимся с остатками феодальной раздробленности, - особых проблем не было, то с Сусаниным проблемы были. Все портил этот словно прилипший к народному герою родоначальник романовской династии, не попавший под историческую реабилитацию (и почему Сусанин не спас, к примеру, Александра Невского или хотя бы Петра I, которого считали как бы и не Романовым?). Но, несмотря ни на что, процесс возвращения Сусанина народу пошел.

Зонтиков Н. А. Легенды и действительность. Иван Сусанин. Кострома, 1997

ДЕТИ ИВАНА СУСАНИНА

В 1859 году Указом царя Александра II за раскол и укрывательство беглых 14 семей «коробовских белопашцев» и три бобылки были высланы по одной-две семьи во все приволжские губернии, и даже в Архангельскую, Вятку, на Каму. Но, несмотря на частичное сокращение льгот и преследование отдельных белопашцев, Романовы на протяжении своего царствования постоянно оказывали знаки внимания потомкам Ивана Сусанина. Начиная с 1834 года в программу поездок царского семейства, периодически посещавшего Кострому, неизменно входили и встречи с ними. Последняя встреча состоялась 20 мая 1913 года по случаю торжеств в честь 300-летия Дома Романовых.

Долгое время я не оставлял мысли найти кого-либо из ныне живущих потомков Сусанина. Но за семьдесят лет следы их затерялись И вдруг получаю письмо из Саратова. Автором его оказался Виктор Дмитриевич Белопахов. По документам Саратовского архива ему удалось подтвердить происхождение от высланного туда в 1859 году потомка Сусанина Селивестра Андреевича Белопахова и что все его потомки похоронены на кладбище села Федоровка Лысогорского района Саратовской области. Нашлись потомки героя и в столице нашей Родины. Ими являются члены семьи московской учительницы французского языка Инны Викторовны Белопаховой и члены семьи инженера Виолетты Эрастовны Вейдеман.

Совершенно неожиданной была встреча с праправнучкой Сусанина, приехавшей из США на гастроли в Москву. Кита Бурофф Де Сеза - сопрано. Родилась в Париже. По происхождению - русская. Образование получила в школах искусства Нью-Йорка. Она поет в опере, солистка Радио Сити Мюзик Холл, играет в музыкальных спектаклях на Бродвее Гастролировала по ряду стран. В 1992 году впервые приехала в Россию.

Борисов Н. Иван Сусанин и его потомки

МОГИЛА ИВАНА СУСАНИНА

В широком общественном сознании вопрос о сусанинской могиле, практически, никогда не вставал, да, казалось бы, и не мог встать - какая могила может быть у человека, погибшего то ли где-то на болоте, то ли в лесной чаще! Весьма характерным в этом отношении является то, что сравнительно недавно написал костромской историк К. Воротной: «Прах русского героя – крестьянина Ивана Осиповича Сусанина покоится где-то в глубине обширных непроходимых Исуповских болот. И нет ничего страшного в том, что его тело не найдено. Главное – осталась память о нём и его подвиге». Однако все это, как мы увидим ниже, далеко не так просто. В литературе о сусанинском подвиге с давних времён существует две версии о месте захоронения Ивана Сусанина. Согласно одной из них, останки Сусанина покоятся в костромском Ипатьевском монастыре.

Зонтиков Н. А. Могила Ивана Сусанина. Иван Сусанин. Кострома, 1997

ОПЕРА ГЛИНКИ «ИВАН СУСАНИН». ЭПИЛОГ

Грандиозная массовая сцена. Звучит оркестровое вступление. Занавес поднимается. Сцена представляет собой одну из улиц Москвы. Толпы народа в праздничных платьях медленно проходят по сцене. Звучит знаменитый хор «Славься, славься, святая Русь». Народ славословит царя: «Празднуй торжественный день царя, ликуй, веселися: твой царь идет! Царя-государя встречает народ!»

Медленно входят Антонида, Ваня и Собинин. Они грустны, ведь до этого торжественного дня не дожил Сусанин. По сцене проходит небольшой воинский отряд, который, заметив эту печальную группу, замедляет шаг. К ним обращается начальник отряда. Он спрашивает, почему они грустны, когда все ликуют? Он изумлен, когда вдруг узнает, что они родственники Сусанина, о котором «в народе молва, что спас он царя!» Он вместе с воинами своего отряда выражает скорбные чувства по поводу смерти Сусанина и сообщает, что они сполна отплатили полякам.

И вот снова - еще более мощно - звучит заключительный хор «Славься», который весь народ поет уже на Красной площади в Москве, под ликующий звон колоколов. Вдали виден торжественный царский поезд, направляющийся в Спасские ворота Кремля.