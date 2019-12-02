Битва трех императоров: как Наполеон I разгромил Александра I и Франца II 2 декабря 1805 года состоялось сражение при Аустерлице, ставшее одним из самых громких триумфов императора Франции В отечественную военную историю битва при Аустерлице вошла как первое за столетие генеральное сражение, проигранное русскими войсками. В мировой истории эта «битва трех императоров», как ее назвали из-за личного участия в ней Наполеона I, Александра I и Франца II, считается последней точкой в судьбе Третьей антифранцузской коалиции. А история мировых войн числит победу в Аустерлицком сражении одной из самых блестящих среди всех, одержанных Наполеоном Бонапартом. Действительно, невзирая на то, что его силы уступали силам русско-австрийских войск, император Франции сумел нанести такой удар по противнику,... На чтение: 3 минуты

2 декабря 1805 года состоялось сражение при Аустерлице, ставшее одним из самых громких триумфов императора Франции

В отечественную военную историю битва при Аустерлице вошла как первое за столетие генеральное сражение, проигранное русскими войсками. В мировой истории эта «битва трех императоров», как ее назвали из-за личного участия в ней Наполеона I, Александра I и Франца II, считается последней точкой в судьбе Третьей антифранцузской коалиции. А история мировых войн числит победу в Аустерлицком сражении одной из самых блестящих среди всех, одержанных Наполеоном Бонапартом. Действительно, невзирая на то, что его силы уступали силам русско-австрийских войск, император Франции сумел нанести такой удар по противнику, что вынудил Австрию выйти из Третьей коалиции и заключить унизительный для нее Пресбургский мирный договор, а Россию — отказаться от продолжения военных действий.

Поражение как залог победы

Сражение под Аустерлицем стало прямым следствием разгрома французского флота в Трафальгарском сражении. Потерявший возможность перебросить свою Большую армию на Британские острова, Наполеон развернул ее на восток, где к тому времени уже сформировался и начал боевые действия союз, в котором главные роли играли Великобритания, Австрия и Россия. Точнее сказать, самую главную роль в этом союзе играла Британия, которая делала отчаянные усилия, чтобы вынудить ставшую империей Францию отказаться от десанта и переноса боевых действий на землю метрополии. Именно из этих соображений британский премьер-министр Уильям Питт сделал все для заключения 11 апреля 1805 года Петербургского союзного договора, который обязывал Англию выделить 2,25 млн фунтов стерлингов и продолжать войну с Францией на море, а Россию — выставить 180 тысяч своих солдат для войны с Наполеоном на суше. Только такой расклад мог заставить французского императора перенести фокус своего внимания с британских земель на австрийские. И это случилось. Потеря флота прикрытия под командованием Пьера-Шарля де Вильнева в Трафальгарском сражении 21 октября 1805 года поставила крест на наполеоновских планах вторжения в Англию — и стала залогом победы под Аустерлицем.

«Схватка русской и французской гвардии в сражении под Аустерлицем». Картина художника Джузеппе Рава, 2001 год

Источник: g-rava.it

К этому времени австрийская армия, вошедшая в Третью коалицию, на свой страх и риск, не дожидаясь русских войск, начала военные действия на суше — и быстро начала нести крупные потери. Спешным маршем переброшенная на восток из Булонского лагеря французская армия нанесла австрийцам серьезное поражение в середине октября в битве под Ульмом. Причем Наполеон сделал это, располагая вдвое меньшими силами, чем армия австрийского фельдмаршал-лейтенанта Карла Мака — 72 тысячи солдат против 150 тысяч, продемонстрировав, что даже такое неравенство не может служить поводом для поражения. Потеря основной части армии Австрии вынудила русские войска сражаться против французов практически в одиночку, но навязать им такое же сражение, как австрийцам, и разбить в одной схватке французскому императору не удалось. Генерал от инфантерии Михаил Кутузов , умело маневрируя имевшейся в его распоряжении 50-тысячной армией, сумел вывести ее из-под удара и благополучно отступил под город Ольмюц, где и остановился в ожидании подхода подкреплений из России и союзников-австрийцев.

Под командованием императоров

К этому времени Наполеон уже взял Вену и держал под контролем значительную часть Австрии, и ситуация складывалась так, что без генерального сражения обойтись не могла ни та, ни другая сторона. Французы, хотя они и пользовались захваченными ими австрийскими воинскими магазинами, испытывали заметную нехватку припасов, и затягивать кампанию было не в их интересах. К тому же Наполеону было хорошо известно о том, что пока попытки Англии, России и Австрии убедить Пруссию выступить на их стороне остаются безрезультатными, но шансы на ее вступление в войну возрастают, а это серьезно угрожало его тылам. В свою очередь, Австрия не намеревалась терпеть оккупацию своей территории и стремилась нанести французам критический удар, заодно рассчитавшись за проигрыш под Ульмом. А российский император Александр I весьма внимательно прислушивался в тот момент к аргументам австрийского императора Франца II и тоже был намерен завершить войну одной блестящей победой, которая, скорее всего, окончательно склонила бы пруссаков к открытию боевых действий.

«Наполеон при Аустерлице». Картина Франсуа Жерара, 1810 год

Источник: commons.wikimedia.org

Поэтому все аргументы генерала Михаила Кутузова, предлагавшего не спешить с генеральным сражением, дождаться подкреплений из России и подхода австрийцев из Северной Италии (а также, возможно, вступления Пруссии в войну на стороне Третьей коалиции), были отметены австрийским и русским императорами, прибывшими к своим войскам под Ольмюц еще 19 ноября. Вручив формальное руководство объединенной армией Кутузову, оба императора фактически отстранили его от реального командования, принимая решения по собственному усмотрению. Именно так и был в конечном итоге утвержден план сражения под Аустерлицем, предложенный австрийским генерал-квартирмейстером Францем фон Веройтером. Его идея заключалась в нанесении основного удара по правому флангу французских войск и их глубокому охвату, после которого, как считал австриец, французы вынуждены будут или отступить, или капитулировать. Серьезного противодействия от Наполеона фон Веройтер не ожидал, разделяя общее мнение (которое всеми силами поддерживал и сам император Франции) о слабости противостоящих союзникам французских войск и их нежелании вступать в генеральное сражение.

Обмануть — значит победить

Можно сказать, что победа Наполеона под Аустерлицем была одним из первых примеров очень удачного применения дезинформации противника. Сумев сохранить часть своих войск вне внимания союзников и всеми силами демонстрируя собственную слабость и нерешительность, император Франции добился того, чтобы императоры Австрии и России решились атаковать. Позиция обороняющегося сводила на нет и без того небольшую разницу противников в живой силе (около 75 тысяч человек у Наполеона и порядка 86 тысяч у Франца II и Александра I) и артиллерии, в которой союзники имели перевес примерно в сто стволов. К тому же вскоре после начала движения колонн, на которые русско-австрийская армия была разбита по плану фон Веройтера, стало понятно, куда будет нацелен основной удар и насколько при этом оголится центр позиции союзников. Этим и воспользовался французский император, сумевший заставить наступающего противника завязнуть в ожесточенных схватках с обороняющимися французскими войсками на правом фланге. Пока русско-австрийские колонны под командованием генерала от инфантерии Федора Буксгевдена продолжали атаковать французов по первоначальному плану, наполеоновские войска одним ударом сбросили противника с господствующих Пратценских высот — и рассекли русско-австрийскую армию, лишив ее управления.

«Подвиг конного полка в сражении при Аустерлице в 1805 году». Картина художника Богдана Виллевальде, 1884 год

Источник: guns.allzip.org

С этого момента судьба битвы была предрешена. Войска под командованием Буксгевдена оказались в ловушке и вынуждены были отступать через покрытые слабым льдом Сачанские пруды под ожесточенным огнем французской артиллерии. Русский гвардейский корпус, стоявший в резерве у Пратценских высот, к тому времени был практически уничтожен в попытках не позволить противнику занять господствующее положение. Дольше и лучше всех держались войска под командованием Петра Багратиона, занимавшие правый фланг союзной армии, но и они в итоге вынуждены были отступить, но сделали это в строю и без паники.

Когда плачут императоры

Общие потери войск Третьей коалиции были существенными: убиты и ранены были свыше 15 тысяч человек и более 12 тысяч попали в плен. При этом самые тяжелые потери — около 21 тысячи человек от общего числа — пришлись на долю русских войск, которые сражались наиболее отчаянно и упорно. Французская армия потеряла порядка 12 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, что тоже было для нее весьма ощутимо, но на фоне блестящей победы воспринималось как приемлемая плата за нее. И хотя Аустерлицкое сражение не привело к полному разгрому армии Третьей коалиции, значительные потери и тот факт, что Наполеону удалось одержать победу при недостатке сил, произвели угнетающее впечатление на императоров Франца II и Александра I. Они еще днем, до окончания битвы, уехали из военного лагеря в более чем расстроенных чувствах: так, Александр I, по свидетельству лейб-гусара из его конвоя, в какой-то момент просто остановил коня, сел под дерево и заплакал.

«Возвращение русских кавалергардов после атаки на французов под Аустерлицем 2 декабря 1805 года». Картина художника Николая Самокиша, 1885 год

Источник: guns.allzip.org

В тот же день австрийский император заявил российскому, что не видит возможности продолжать войну с Наполеоном и выходит из коалиции. Это означало ее развал: Россия не могла противостоять Франции в одиночку, пусть даже и с учетом того, что деньги на формирование и содержание армии давала Великобритания. Лишь год спустя, в сентябре 1806 года была создана новая, Четвертая коалиция, в которую на сей раз одной их первых вошла Пруссия. Но и она не добилась успеха, и лишь катастрофа армии Наполеона во время Отечественной войны 1812 года позволила «старым» державам одержать верх над «новой» Францией, на три с лишним десятилетия вернув в Европу тот миропорядок , который они считали справедливым и правильным.

Обложка: «Штаб русско-австрийской армии во время сражения под Аустерлицем». Картина художника Джузеппе Рава, 2003 год. Источник: g-rava.it

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