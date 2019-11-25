Тайна Алексеевского равелина: одетый камнем и в железной маске Петропавловская крепость – старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга...

Петропавловская крепость – старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга. Ее день рождения совпадает с днем рождения и самой северной столицы. По преданию, Петр I сам выбрал место для крепости. Этим местом стал небольшой Заячий остров (по-фински – Янисаари), расположенный в самом устье реки Невы. План сооружения разрабатывал сам император вместе с французским инженером Ламбером де Гереном. Крепость не должна была позволить шведам высадиться на русские берега. Была задействована вся площадь острова, и он стал первой крепостью бастионного типа. Башен не было, что позволяло вести круговой обстрел вражеских кораблей. Зато были мощные бастионы, которые получили названия в честь ближайших сподвижников Петра I.

Сегодня Петропавловская крепость является памятником фортификационного искусства XVIII-XX веков. Но главное украшение всего ансамбля – Петропавловский собор, который является еще и главной усыпальницей российских императоров. С 1731 по 1858 годы собор имел статус кафедрального, а позже вошёл в состав придворного ведомства.

За два последующих века крепость обзавелась целым комплексом зданий и сооружений различного назначения. Здесь появились Ботный дом, Артиллерийский цейхгауз, Монетный двор, Комендантский и Инженерный дома, гауптвахта и многое другое. А при Александре I крепость стала главной политической тюрьмой России. Во Франции революционные массы разрушили главный символ деспотии – Бастилию, а в России революционный дух только набирал силу.

Русская Бастилия

Сам Алексеевский равелин, где содержались политические преступники, являл собой сооружение треугольной формы перед крепостным водным рвом. Свое название он получил в честь отца Петра I царя Алексея Михайловича. Ещё в 1769 году на территории равелина была устроена деревянная тюрьма, но уже в 1797-м вместо нее появилась каменная – «Секретный дом», как она стала называться. Под замком в этом доме находились наиболее опасные политические узники. В 20 одиночных камерах были размещены декабристы , а в 1849 году сюда были доставлены члены кружка Михаила Буташевича-Петрашевского , среди них и будущий великий писатель Фёдор Достоевский. В 1862-1864 годах казематы «обживал» вождь революционных демократов Николай Чернышевский , а позже – члены организации « Народная воля». А к самым первым и во многом загадочным узникам мы должны отнести княжну Тараканову . Алексеевский равелин был крепостью в крепости. В казематах жили и надзиратели. Для них были оборудованы казармы.

Самый секретный узник

В самом начале 1860-х годов в Алексеевский равелин доставили арестанта, о котором ничего не знали даже в самой администрации тюрьмы. Жандармы звали его «таинственным узником». Его даже содержали в железной маске.

Прошло 20 долгих лет, и в русской и заграничной прессе стали появляться некоторые сведения о нем. Сначала узника упомянул в своей статье И. Борисов – бывший охранник равелина. Он рассказал, что этого арестанта не водили ни на допросы, ни в суды, и он оставался в равелине, даже когда остальные узники выбыли из него по разным причинам. И только спустя десятилетия, когда были открыты архивы, историки узнали, что «железная маска» действительно существовала. Напрашивается параллель с графом Монте-Кристо, но у нашего героя своя история…

Революционер-одиночка

В июне 1860 года из Константиновского военного училища был выпущен 20-летний юнкер Михаил Степанович Бейдеман, дворянин из Бессарабской губернии. Его произвели в поручики и направили служить в драгунский полк. Перед началом службы он получил месячный отпуск и отправился провести его у матери в поселке Лесном под Санкт-Петербургом. Но в полк он так и не прибыл, а впоследствии выяснилось, что он сбежал за границу и намеревался вступить в армию Джузеппе Гарибальди , сражавшуюся за освобождение Италии.

До Италии он не доехал, а оказался в Лондоне, где работал наборщиком в «Вольной русской типографии» у Александра Герцена . Летом 1861 года он решил вернуться в Россию, чтобы осуществить покушение на царя. На финской границе его арестовали из-за отсутствия паспорта. Сначала он препирался, но позже сознался в своём намерении. Следователи нашли у него изорванный в клочья документ. Его склеили и поняли, что это проект манифеста от имени «императора Константина I», в проекте говорилось, что царский престол незаконно захвачен Николаем I , а следовательно, и Александр II тоже незаконный царь. Здесь же содержался призыв к свержению царя, так как он грабит народ и русскую казну. Еще у нашего героя нашли бумаги, по которым он якобы был внебрачным сыном великого князя Константина Павловича, а значит, и ближайшим родственником императора. Император в подобных скандалах не нуждался, с началом реформ и после отмены крепостного права он уверенно смотрел в будущее, ему подобные потрясения были не нужны, и он повелел: «Забыть имя его совсем и не выпускать на свободу до смерти».

20 лет провел в одиночной камере Михаил Бейдеман, где и лишился рассудка. Только после смерти Александра II были внесены изменения в его содержание. Он был переведён в Казанскую психиатрическую лечебницу строгого режима. Другим он не стал, в себя так и не пришёл и через шесть лет скончался от туберкулеза легких. Эта история нашла отражение и в кинематографе. В 1986 году на экраны вышел художественный фильм «Таинственный узник», снятый режиссером Валериу Гажиу по мотивам романа Ольги Форш «Одеты камнем». За основу сюжета взята жизнь русской «железной маски» – Михаила Бейдемана.

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