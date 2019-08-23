Запретить нельзя носить: история с бакенбардами и другими «неприличиями» 23 августа 1799 года в России стало одним законом больше – в Петербурге вышло распоряжение, подписанное обер-полицмейстером, о запрете носить бакенбарды Брить или не брить Естественно, этот указ придумал не сам обер-полицмейстер. Инициатива исходила от самого императора Павла I. В какой-то момент эксцентричный царь пришёл к выводу, что если запретить ношение бакенбард, то тем самым он спасёт Отечество (и себя самого) от вольнодумцев. По его мнению, ни один благонадёжный гражданин попросту не может носить на лице бакенбарды. Павел решил не мелочиться и заодно запретил женские чёлки и букли. Никто из современников так и не смог уразуметь, чем они не угодили... На чтение: 2 минуты

23 августа 1799 года в России стало одним законом больше – в Петербурге вышло распоряжение, подписанное обер-полицмейстером, о запрете носить бакенбарды

Брить или не брить

Естественно, этот указ придумал не сам обер-полицмейстер. Инициатива исходила от самого императора Павла I . В какой-то момент эксцентричный царь пришёл к выводу, что если запретить ношение бакенбард, то тем самым он спасёт Отечество (и себя самого) от вольнодумцев. По его мнению, ни один благонадёжный гражданин попросту не может носить на лице бакенбарды. Павел решил не мелочиться и заодно запретил женские чёлки и букли. Никто из современников так и не смог уразуметь, чем они не угодили императору.

Знаменитый носитель бакенбард А.С. Пушкин

Источник: pinterest.ru

Павлу I везде мерещились заговорщики, а страшный демон Французской революции как дамоклов меч постоянно висел над русской государственностью. Самое интересное, что все уже стали забывать, как выглядит этот демон. За границу русские люди ездить не могли, иностранных книжек они не читали, так как на эти случаи были свои ограничения: указ о запрете ввоза в Россию иностранных книг и нот, а также о запрете на выезд молодых людей за границу.

Так что связь вольнодумцев с бакенбардами – чисто павловская идея. Видно, самодержцу очень захотелось поработать парикмахером и изобрести что-то своё. Тем более особой растительности на царском лице не наблюдалось, и выглядеть невыгодно на фоне заросших красавцев ему не импонировало. Вот и появилась новая причёска: все должны были носить косичку, волосы зачёсывать назад и окончательно отказаться от мохнатых баков.

Нам такая мода не нужна

Запрет на ввоз нот более-менее понятен. Ноты ассоциируются с ненавистной «Марсельезой», которая распространилась по всей Европе, а также императорской ненавистью ко всему французскому. Но был ещё один запрет. Вскоре после вступления на престол, в 1797 году Павел объявил вне закона любимый дворянский танец. Вальс был объявлен государем неприличным, а современники с трудом могли это неприятие объяснить. Оказывается, однажды монарх неудачно упал во время танца. Правда, через год на балах вновь стали вальсировать. Объяснение было простое: император влюбился. Его юная фаворитка Анна Петровна Лопухина любила танцевать на балах, а вальс считала лучшим танцем. Здесь уж сердцу не прикажешь.

Князь П. Багратион тоже любил бакенбарды

Источник: pinterest.ru

Раз мы начали говорить о том, что запретил Павел I, расскажем и о его нововведениях. Царь запретил русскую военную форму. Павел Петрович так же, как и его отец Пётр III , почитал прусского короля Фридриха II, называл его своим кумиром. Потому и решил переодеть своих солдат в форму чужой армии. Эта мера вызвала единодушное неприятие военных, но было и одно исключение. Единственное, что в дальнейшем нашло достойное применение, – это шинели, которые наша армия носит до сих пор.

И другие реформы Павла I поражали соотечественников. Император старался заниматься многим и даже тем, чем обычно императоры не занимаются. Например, он определял фасоны одежды, в которой должны были появляться обыватели. По его распоряжению из моды выходили круглые шляпы и высокие сапоги. Одежда должна была быть только немецкого кроя – со стоячим воротником и обшлагами в цвет воротника.

А ещё Павел дал указание, когда горожане должны вставать после сна и ложиться спать, как надо ездить и ходить по улицам, какой цвет домов предпочтительнее. Были запрещены некоторые слова. Из лексикона пропали слова «гражданин» и «отечество», а вместо них нужно было говорить «обыватель» и «государство». Вместо слова «отряд» надо было употреблять «деташемент».

Но всё закончилось в ночь на 11 марта 1801 года (по старому стилю). Павел I был убит в своём Михайловском замке группой заговорщиков. Пришедший к власти его сын Александр I все несуразицы отменил.

Судьба бакенбард

И запрещённые бакенбарды вернулись в народ. Одним из известных носителей бакенбард стал законодатель словесных мод Александр Сергеевич Пушкин . Самое замечательное в этой истории, что великий поэт родился в год отмены бакенбард. Вместе с ним любителями такого замечательного украшения лица были Иван Андреевич Крылов, Пётр Иванович Багратион и «белый генерал» Михаил Дмитриевич Скобелев .

А у генерала М.Д. Скобелева были шикарные бакенбарды

Источник: pinterest.ru

Носить ли вам бакенбарды, решайте сами. Уже 220 лет на растительность на лице никто не покушался, и подобных указов в России больше не принимали.

Обложка: ruxpert.ru

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