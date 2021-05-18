Почему морская душа в полоску? История русской тельняшки 19 августа – в России особенный день для многих наших соотечественников, защитников, тех, кто в море. Праздник не установлен официальным календарем, но очень популярный в приморских городах – День рождения русской тельняшки. Такой простой и незамысловатый праздник трогает сердца сотен тысяч наших мужчин – тех, кого тельняшка грела в суровых условиях службы в море или в горах, тех, кто ходил в ней в бой, прыгал с парашютом, да и рвал на себе, наконец. И сегодня наш рассказ о ней, о простой русской тельняшке. Дьявольские полоски В старые времена у моряков сложилось поверье, что пучину морскую (а плавать тогда мало кто... На чтение: 2 минуты

19 августа – в России особенный день для многих наших соотечественников, защитников, тех, кто в море. Праздник не установлен официальным календарем, но очень популярный в приморских городах – День рождения русской тельняшки. Такой простой и незамысловатый праздник трогает сердца сотен тысяч наших мужчин – тех, кого тельняшка грела в суровых условиях службы в море или в горах, тех, кто ходил в ней в бой, прыгал с парашютом, да и рвал на себе, наконец. И сегодня наш рассказ о ней, о простой русской тельняшке.

Дьявольские полоски

В старые времена у моряков сложилось поверье, что пучину морскую (а плавать тогда мало кто умел) населяют всякие духи да русалки. И чтобы уберечься от них, требовались различные талисманы – серьги, усы и та самая тельняшка. Со временем все они стали символами любого моряка.

Современные моряки в тельняшках

Источник: pinterest.ru

А дело было вот в чем. Считается, что рыбаки французской Бретани (одновременно с голландцами) придумали полосатую рубаху. Как известно, моряки очень суеверные люди. Если в ней тонуть, то дух моря подумает, что ты уже скелет, ведь видны одни «ребра». То есть тельняшка служила для моряков символом пренебрежения к первобытным страхам, а изготавливали ее в далеком прошлом из подручных материалов.

Плакат времен Великой Отечественной войны

Источник: pinterest.ru

Потом, не удивляйтесь, тельняшка обрела некий политический статус. Ни больше ни меньше. В соответствии с указом во Франции она должна была иметь ровно 12 полос – по количеству побед Наполеона.

Моряки Русского императорского флота в тельняшках

Источник: upload.wikimedia.org

Конечно, был и практический смысл. Тельняшка очень тёплая, хорошо облегает тело, что позволяет не цепляться за выступающие части такелажа кораблей, она быстро сохнет. Да и от духов бережет... Налицо масса преимуществ, которыми не преминули воспользоваться и в русском флоте.

Тельник

19 августа 1874 года генерал-адмирал русского флота великий князь Константин Николаевич предложил Александру II ввести во флоте новую исподнюю одежду. Ей и стала тельняшка. Император отнесся к этому предложению благосклонно. Таким образом в нашем флоте появилась та самая тельняшка, тельник (от слов «тело, нательный») моряка.

Эволюция русской тельняшки

Источник: aif.ru

Согласно «Положению о довольствии команд Морского ведомства по части амуниции и обмундирования», полагалось: «для нижних чинов кораблей и флотских экипажей русского флота ввести тельняшку (рубаху, вязанную из шерсти пополам с бумагою (с хлопком). Её цвет должен быть белым с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок (44,45 мм). Ширина синих полос — четверть вершка. Вес рубахи полагается не менее 80 золотников (344 грамма)». Цвет полос, естественно соответствовал цветам Андреевского флага – символа Русского флота.

Здесь следует сделать ещё одно историческое отступление: голландцы, французы и многие другие моряки флотов носили до этого тельняшку совершенно произвольного типа. В иностранных флотах она была неуставная, и за её ношение могли наказать. То есть полосы нашивались и красные, и зеленые, причем делали это сами моряки. А уж о качестве и вариантах ткани говорить не стоит. Тем не менее одежда эта была еще и практичной: полосатая тельняшка делала хорошо заметным человека в воде, кроме массы иных упомянутых выше преимуществ. Так что, не только духи моря способствовали принятию тельника как элемента обмундирования наших моряков.

До наших дней

С того момента тельняшка изменилась лишь один раз – в 1912 году, когда все её полосы уравняли по ширине. Оборона Порт-Артура, геройский бой «Варяга», бой в Корейском проливе, Цусимское сражение, борьба на Балтике и в Чёрном море в Первую мировую – это те битвы, в которых наши матросы, хранимые родной тельняшкой, показывали чудеса храбрости. А уж лихих матросов-революционеров помнят все.

Цвет полос по родам войск в наши дни

Источник: forma-odezhda.ru

Затем горящая Одесса и Севастополь, Керчь и Тамань, Кёнигсберг и Пиллау. Не зря русских парней, носящих полосатые тельняшки, немцы окрестили «черной смертью». Было за что. Наши матросы волею судеб или по приказу всегда с честью выполняли свой долг, а в распахнутом вороте их бушлатов всегда просвечивали неизменные полосы.

Обложка: oursociety.ru