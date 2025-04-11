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В Москве прошел парад, в котором принял участие первый советский легковой автомобиль — штабной «Промбронь».
8 октября 1922 года в Москве прошел парад, в котором принял участие первый советский легковой автомобиль — штабной «Промбронь».
Он принадлежал «всероссийскому старосте» Михаилу Калинину, а был собран на 1-м Броневом танко-автомобильном заводе из комплектов деталей еще дореволюционных времен, предназначенных для производства легкового автомобиля «Руссо-Балт» модели С 24/40.
Автомобиль был тяжелым и вяло разгонялся. Огромным техническим прорывом стало введение электрогенератора, но после выпуска «пробной» партии из пяти автомобилей все завершилось, так как завод начал налаживать производство более важных для страны машин.
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Другие события в этот день
Был открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.
8 октября 1961 года был открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов. Строителям Дворца показали концертную программу с участием артистов Большого театра и Государственного русского народного хора им. М. Е. Пятницкого. Также прошел показ фильма «Повесть пламенных лет». Официальным днем открытия Дворца стало 17 октября 1961 года. Он был построен всего за 16 месяцев. Над его созданием работали не только мастера из РСФСР, но и украинские, белорусские, армянские и грузинские специалисты.
8 октября∙1961 год
Родилась русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица Марина Цветаева.
8 октября 1892 года родилась русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица Марина Цветаева. Свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» Цветаева опубликовала в 1910 году. Дальше было еще 14 сборников, но при жизни должного признания поэтесса не получила. В раннем СССР ее поэзию, насыщенную эмоциональной глубиной и драматизмом, не оценили. Первая посмертная книга стихов Марины Цветаевой «Избранное» увидела свет в СССР только в 1961 году, через 20 лет после ее гибели. Сегодня Цветаева по праву признана одним из великих русских поэтов XX века.
8 октября∙1892 год
Лев Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе.
8 октября 1906 года Лев Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе. В этот день, узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Толстой направил письмо финскому писателю Арвиду Ярнефельту, в котором попросил через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии». Ярнефельт выполнил просьбу приятеля и премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. «Это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло» (Лев Толстой). В 2022 году Российское военно-историческое общество и Российский фонд мира стали учредителями ежегодной Международной премии мира имени Л.Н. Толстого.
8 октября∙1906 год