В Москве прошел парад, в котором принял участие первый советский легковой автомобиль — штабной «Промбронь».

8 октября 1922 года в Москве прошел парад, в котором принял участие первый советский легковой автомобиль — штабной «Промбронь».

Он принадлежал «всероссийскому старосте» Михаилу Калинину, а был собран на 1-м Броневом танко-автомобильном заводе из комплектов деталей еще дореволюционных времен, предназначенных для производства легкового автомобиля «Руссо-Балт» модели С 24/40.

Автомобиль был тяжелым и вяло разгонялся. Огромным техническим прорывом стало введение электрогенератора, но после выпуска «пробной» партии из пяти автомобилей все завершилось, так как завод начал налаживать производство более важных для страны машин.