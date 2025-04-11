Родилась русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица Марина Цветаева.

8 октября 1892 года родилась русская поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица Марина Цветаева.

Свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» Цветаева опубликовала в 1910 году. Дальше было еще 14 сборников, но при жизни должного признания поэтесса не получила. В раннем СССР ее поэзию, насыщенную эмоциональной глубиной и драматизмом, не оценили.

Первая посмертная книга стихов Марины Цветаевой «Избранное» увидела свет в СССР только в 1961 году, через 20 лет после ее гибели. Сегодня Цветаева по праву признана одним из великих русских поэтов XX века.